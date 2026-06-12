Путин рассказал о работе для сохранения тяжелораненых на СВО в повседневной жизни

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими обратил внимание на важность интеграции ветеранов, передает РИА «Новости».

«Необходимость решения задач, связанных с тем, чтобы ребята, особенно те, которые получили тяжелые ранения, не выпадали из социальной, общественной, производственной жизни – здесь тоже целый ряд направлений реализуется», – подчеркнул глава государства.

Особую роль в этом процессе играет фонд «Защитники Отечества». Организация успешно привлекает к своей деятельности как самих демобилизованных бойцов, так и членов их семей по всей стране.

«Фонд «Защитники Отечества» заработал достаточно активно, привлекает членов семей и самих бывших участников специальной военной операции к своей работе во всех регионах Российской Федерации», – сказал российский лидер в ходе встречи с участниками СВО.

Российский лидер также указал на широкие перспективы трудоустройства бывших военных. Он отметил, что ветеранам можно предлагать работу не только в военкоматах, поскольку в системе Министерства обороны существует множество других востребованных направлений.

Кроме того, правительство продолжит совершенствовать систему обучения для участников спецоперации.

«И дальше мы будем совершенствовать эту систему. То есть, если кто-то хочет повысить свое образование, получить и среднее специальное, и высшее специальное гражданское образование – все будем делать для того, чтобы наши бойцы, ребята, вот такие как вы, ваши товарищи, имели такую возможность», – сказал Путин на встрече с военнослужащими, участниками СВО.

Наблюдательный совет фонда «Защитники Отечества» объявил о расширении поддержки ветеранов спецоперации.

Ранее президент России Владимир Путин поручил региональным властям увеличить объем социальной помощи бойцам.

В прошлом году комиссия Госсовета обсудила оказание расширенной помощи получившим тяжелые ранения военнослужащим.