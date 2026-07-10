  • Новость часаКремль прокомментировал данные о планах Турции перепродать ЗРК С-400
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    Мнения
    Андрей Манчук Андрей Манчук США ведут Вторую футбольную войну

    США ведут свою ничем не спровоцированную войну на фоне главного спортивного события года – чемпионата мира по футболу, являясь принимающей стороной. Это первый случай в истории, когда страна совмещает проведение мундиаля с открытым вооруженным нападением на другую страну.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Запад полон решимости сражаться с Россией до последнего

    Разногласия внутри НАТО и ЕС нам, конечно, стоит учитывать. Однако ни в коем случае нельзя их преувеличивать. Воюют с Россией всерьез – и это подтверждают как стратегические документы, так и практические действия того же НАТО.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Российский футбол сидит под замком в УЕФА

    Российский футбол оказался заперт в УЕФА, единственной конфедерации, где к нему относятся хуже всех, без единого запасного выхода. Была бы половина в Азии, была бы открытая дверь. «Барселоны» за ней нет, зато есть Роналду, Шанхай и ОАЭ, есть сборная Узбекистана и Китая, есть живой футбол вместо карантина.

    14 комментариев
    10 июля 2026, 13:15 • Новости дня

    Песков заявил о скором разговоре Путина и Трампа

    Песков сообщил о готовности оперативно согласовать разговор Путина и Трампа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новый разговор президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа будет оперативно согласован и проведен, как только это будет необходимо, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Особой подготовки для организации новых переговоров глав государств не требуется, передает РИА «Новости».

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что каналы связи между странами функционируют исправно.

    «Телефонный разговор не состоялся, здесь особой подготовки не требуется, это может очень оперативно быть согласовано, контакты наши по диалогу работают», – отметил представитель Кремля. Он добавил, что беседа будет проведена, как только в ней появится потребность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Дмитрий Песков опроверг факт телефонного разговора лидеров двух стран.

    В апреле Владимир Путин заявил Дональду Трампу о предпочтительности переговорного пути решения конфликта.

    Российский президент рассказал главе США о террористических атаках Киева на гражданские объекты.

    8 июля 2026, 12:16 • Новости дня
    Путин поздравил участников Всероссийского свадебного фестиваля в НЦ «Россия»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин направил приветственное послание парам, собравшимся в Национальном центре «Россия», где проходит III Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца».

    Текст обращения главы государства опубликован на сайте Кремля.

    Президент обратился к участникам с словами: «Приветствую вас на III Всероссийском свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца» и поздравляю с Днем семьи, любви и верности».

    «Сегодня по всей стране проходят интересные, содержательные мероприятия, посвященные этому замечательному празднику, и ваш фестиваль занимает особое место в его масштабной программе. Для участия в торжестве в Москву из разных регионов приехали любящие пары, чтобы здесь, в столице нашей Родины, соединить свои судьбы и вместе, рука об руку идти по жизни», – отметил президент.

    Путин сердечно поздравил новобрачных с рождением новой семьи, пожелал счастья и благополучия и подчеркнул, что семья является надежной опорой и главной жизненной ценностью.

    «Именно в отчем доме, в семейном кругу во многом формируются личность и мировоззрение человека, закладываются культурные традиции и такие незыблемые нравственные ориентиры, как забота о близких, любовь к Отечеству, чувство сопричастности к его судьбе», – подчеркнул президент. Он выразил уверенность, что фестиваль пройдет в атмосфере дружбы и запомнится яркими моментами.

    Ранее Путин назвал поддержку большой и крепкой многодетной семьи безусловным стратегическим приоритетом.

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    8 июля 2026, 16:32 • Новости дня
    Трамп сообщил о намерении передать Украине лицензии на производство Patriot
    Трамп сообщил о намерении передать Украине лицензии на производство Patriot
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Соединенные Штаты намерены предоставить Киеву разрешение на создание зенитных ракетных комплексов Patriot. Соответствующее решение было озвучено в ходе переговоров американского лидера Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

    «Мы передадим вам лицензию на производство Patriot. Это довольно здорово», – сказал Трамп, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля Владимир Зеленский попросил у Дональда Трампа разрешение на выпуск американских зенитных комплексов.

    До этого американский лидер пообещал рассмотреть просьбу украинских властей о самостоятельном производстве боеприпасов для систем противовоздушной обороны.

    Зимой глава киевского режима договорился с президентом США о поставках пакета ракет PAC-3 для Patriot.

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    10 июля 2026, 12:50 • Видео
    МОК снял санкции с России. Что это с ним?

    Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

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    9 июля 2026, 14:07 • Новости дня
    Кремль отреагировал на передачу Киеву лицензии на производство систем Patriot

    Песков: США вовсю продолжают поставки вооружений и военных технологий Киеву

    Кремль отреагировал на передачу Киеву лицензии на производство систем Patriot
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение США предоставить Украине лицензию на производство зенитных ракетных комплексов Patriot.

    Накануне американский лидер Дональд Трамп объявил об этом шаге в ходе встречи с Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

    «Что касается Patriot, то да, это очевидный факт: Соединенные Штаты вовсю продолжают поставки вооружений, поставки военных технологий на Украину. Это действительно, мы это знаем. Мы не носим розовые очки, это прекрасно знает президент Владимир Путин», – подчеркнул представитель Кремля.

    Накануне Трамп сообщил о передаче Киеву лицензии на производство зенитных комплексов Patriot.

    Месяцем ранее американский лидер пообещал рассмотреть соответствующую просьбу украинских властей.

    В свою очередь Песков напомнил о непрекращающихся поставках американского оружия на Украину.

    Комментарии (18)
    8 июля 2026, 01:21 • Новости дня
    Axios сообщил о целях американских ударов в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Военные США нанесли авиаудары по иранским военным объектам в районе Ормузского пролива в ответ на возобновившиеся атаки Ирана на коммерческие суда.

    «По словам американского чиновника, целями были иранские системы противовоздушной обороны, системы наблюдения за побережьем, ракеты класса «земля – воздух», пусковые установки противокорабельных крылатых ракет, пусковые установки беспилотников и портовые сооружения», – пишет портал Axios .

    Американский чиновник уточнил, что удары, нанесенные США во вторник, были в четыре-пять раз масштабнее и мощнее, чем предыдущие в Ормузском проливе 10 дней назад.

    Иранские государственные СМИ сообщали, что взрывы были слышны в портовых городах Бендер-Аббас и Сирик, а также на острове Кешм.

    Напомним, армия США 7 июля нанесла удары по Ирану, обвинив его в новых атаках на суда в Ормузе. В этот же день Минфин США отозвал лицензию на сделки с иранской нефтью.

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    8 июля 2026, 17:40 • Новости дня
    Трамп назвал удары вглубь России «эскалацией для завершения войны»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На саммите НАТО в Анкаре президент США Дональд Трамп охарактеризовал украинские удары вглубь российской территории как эскалацию, которая может способствовать скорому завершению вооруженного конфликта.

    Трамп прокомментировал текущую ситуацию на полях саммита НАТО в Анкаре, передает ТАСС. Во время встречи с Владимиром Зеленским политик высказался о недавних действиях Киева.

    «Это эскалация. Но это также эскалация, которая может привести к прекращению [конфликта]», – подчеркнул глава государства. Присутствовавший на переговорах госсекретарь США Марко Рубио добавил, что подобные инциденты меняют ход противостояния.

    По его словам, защищать воздушное пространство России якобы становится сложнее, что в перспективе должно создать условия для дипломатического урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп запланировал поднять вопрос мирного урегулирования украинского кризиса на встрече стран НАТО.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков переадресовал вопрос об оценке американским лидером эскалации конфликта в администрацию Белого дома.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил об угрозе перехода боевых действий в новую фазу из-за обмена мощными ударами.

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    9 июля 2026, 13:54 • Новости дня
    Песков: Эскалация на Украине приведет к увеличению буферной зоны
    Песков: Эскалация на Украине приведет к увеличению буферной зоны
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил, что при дальнейшем обострении конфликта спецоперация затянется, а на Украине появится более широкая буферная зона безопасности.

    Он заявил журналистам: «Дальнейшая эскалация, возможно, продлит специальную военную операцию в какой-то степени – мы не можем точно сказать в какой – но это приведет к тому, что нам придется делать большую зону безопасности, большую буферную зону», передают РИА «Новости».

    Отвечая на отдельный вопрос о позиции Вашингтона, Песков затронул заявления представителей США по украинскому направлению. По его словам, в Кремле не считают, что эти заявления означали возвращение США к курсу на эскалацию. Пресс-секретарь подчеркнул, что такой оценки происходящего в Москве сейчас не разделяют.

    Ранее Песков назвал заблуждением ставку США на мир через эскалацию.

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    8 июля 2026, 18:40 • Новости дня
    Путин назвал временными трудности с топливом
    Путин назвал временными трудности с топливом
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Текущие проблемы с обеспечением горючим в России не будут долгосрочными, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

    «Это вещи временного характера, это совершенно очевидные вещи», – подчеркнул президент, оценивая ситуацию на внутреннем топливном рынке, передает ТАСС. По его словам, нехватка бензина отчасти спровоцирована целенаправленными действиями противника.

    Российский лидер пояснил, что киевский режим пытается таким образом сорвать летний сезон отпусков. В первую очередь эти усилия направлены против граждан, отдыхающих на юге страны, включая территорию Крыма.

    «Но действия по поддержке людей, которые там живут и приехали на отдых, нужно осуществить сейчас, а не когда-то позже», – указал Путин.

    Ранее вице-премьер Александр Новак заявил о стабильном обеспечении внутреннего рынка бензином и дизельным топливом.

    Правительство России изучает проект постановления о возвращении на рынок горючего пониженных экологических стандартов. Для решения возникающих вопросов власти сформировали специальный штаб оперативного мониторинга.

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    8 июля 2026, 12:46 • Новости дня
    Эксперт оценил вероятность полномасштабной войны после слов Трампа о конце перемирия с Ираном

    Политолог Сажин допустил возобновление масштабных ударов США и Израиля по Ирану

    Эксперт оценил вероятность полномасштабной войны после слов Трампа о конце перемирия с Ираном
    @ Christopher Bohn/U.S. Army/dvidshub.net

    Tекст: Анастасия Куликова

    Не исключено, что характер взаимодействия между США и Ираном не изменится: продолжится сочетание взаимных ударов и переговоров. Впрочем, вероятен и сценарий возобновления широкомасштабных боевых действий американских и израильских сил против Исламской республики, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Сажин. Ранее Дональд Трамп сообщил о прекращении перемирия и переговоров с Тегераном.

    «Нынешняя эскалация между США и Ираном – далеко не первая после подписания меморандума о взаимопонимании. Время от времени одна из сторон наносит удар, который провоцирует ответные шаги второго участника конфликта, после чего следует новая атака – и так по спирали», – напомнил Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН.

    По его мнению, причина такого положения дел заключается в глубоких противоречиях между Вашингтоном и Тегераном. «В основе любых соглашений, документов – пусть даже юридически ни к чему не обязывающих, как меморандум, – любого диалога представителей Штатов и Исламской республики лежат кардинальные разногласия», – отметил собеседник.

    На этом фоне резкое заявление Дональда Трампа о прекращении перемирия и переговоров выглядят предсказуемо, считает Сажин. Как напомнил собеседник, за день до этого министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подчеркнул, что Тегеран не будет вести с США переговоры по существу, если угрозы продолжатся. Возможно, слова американского лидера стали реакцией на это высказывание, допустил политолог.

    «Теперь стоит дождаться ответа со стороны иранских властей. Не исключаю, что продолжится сочетание взаимных ударов и переговоров. В то же время вероятны и более серьезные атаки со стороны США по Исламской республике. Тем более что американская военная группировка на Ближнем Востоке нисколько не уменьшилась», – рассуждает эксперт.

    «Кроме того, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ждет момента, когда Трамп откажется от идеи диалога с Тегераном. В этой связи, повторю, мы можем стать свидетелями возобновления широкомасштабных боевых действий американских и израильских сил против Ирана», – добавил Сажин.

    Военкор Александр Коц в свою очередь отметил, что меморандум, который был подписан 17 июня, «жил» ровно три недели. «Вероятно, Вашингтон за ширмой переговоров и перемирия усилился на Ближнем Востоке для продолжения военной кампании. И это надо иметь в виду, когда речь заходит об американских соглашениях», – написал он в своем Telegram-канале.

    По мнению эксперта по Ближнему Востоку и США, политолога Александра Каргина, прекращение огня между США и Ираном развалилось и на этом «меморандум» с Ираном закончился. Впрочем, оговорился он, с Трампом возможно все: никто не знает, что тот заявит завтра. «Нельзя исключать, что произойдет очередное «переобувание в воздухе», и через пару дней американский президент скажет, что иранское руководство – это «отличные ребята» и переговоры идут прекрасно», – допустил аналитик в Telegram-канале.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что введенный 7 апреля режим прекращения огня с Ираном больше не действует. По его словам, в переговорах с Тегераном нет смысла. «Мне кажется, на этом все закончилось. Я больше не хочу с ними иметь дело», – сказал американский лидер на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте на саммите альянса в Анкаре.

    Заявление было сделано после того, как ночью США нанесли удары по Ирану. Поводом стали инциденты с гражданскими судами, которые пересекали Ормузский пролив. Ранее СМИ сообщали, что были атакованы два танкера – катарский Al Rekayyat и Wedyan под флагом Саудовской Аравии. По словам американского источника Reuters, оба судна обстреляли иранские силы. Доха и Эр-Рияд также возложили ответственность за нападение на Тегеран.

    В этой связи управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) отозвало ранее выданную лицензию, которая разрешала операции с иранской нефтью. На этом фоне стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent впервые с 25 июня поднялась выше 76 долларов за баррель.

    Центральное командование США заявило, что «проявленная агрессия Исламской республики была необоснованной, опасной и явным нарушением режима прекращения огня». Американские военные минувшей ночью поразили более 80 целей высокоточными боеприпасами, включая более 60 катеров КСИР, системы ПВО, пункты управления, береговые радары, противокорабельные ракетные комплексы.

    Целью операции было снижение способности Ирана продолжать атаки на международное судоходство, заявили в CENTCOM. Как отмечает NBC News, новые удары США по Ирану превзошли предыдущие по масштабу. Иранский МИД назвал атаку США серьезным нарушением пунктов меморандума о взаимопонимании между сторонами.

    Позже Иран нанес удары по 85 американским военным объектам в Бахрейне и Кувейте, сообщает Tasnim со ссылкой на заявление КСИР. Отмечается, что поражены цели в порту Салман, зоне ответственности 5-го флота ВМС США в Бахрейне, а также на авиабазе Али аль-Салем в Кувейте. Кроме того, сбит разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper, пытавшийся перехватить иранские средства поражения.

    Как указывает издание The Wall Street Journal, атаки ВС США знаменуют собой самую значительную эскалацию с тех пор, как Вашингтон и Тегеран 17 июня подписали меморандум о взаимопонимании. Напомним, 27 июня американские военные нанесли удары по иранским объектам «в качестве решительного ответа на атаку накануне на коммерческое судно, следовавшее через Ормузский пролив». Тогда эксперты отмечали: перемирие между странами новыми ударами не сорвано.

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    8 июля 2026, 17:50 • Новости дня
    Трамп заявил об атаке «Исламской Республики Япония» на авианосец США
    Трамп заявил об атаке «Исламской Республики Япония» на авианосец США
    @ Handout/U.S Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским ошибочно обвинил Японию в ракетном ударе по авианосцу.

    «По нам выпустила 111 ракет Исламская Республика Япония. Они летели в авианосец в течение примерно одного часа. Все 111 ракет, направленных на очень дорогой корабль, были сбиты, в основном комплексами Patriot, но и другими средствами тоже», – заявил президент, его слова приводит The Independent.

    Очевидно, политик имел в виду нападение иранских вооруженных сил на американский флот в начале этого года. Издание напоминает, что Япония не вступала в вооруженные конфликты с Соединенными Штатами уже почти столетие и со времен Второй мировой войны остается их близким союзником.

    Ранее во время встречи Зеленским американский лидер анонсировал очередной мощный удар по Ирану.

    В конце июня Соединенные Штаты нанесли авиаудары по иранским хранилищам ракет.

    В начале года Вашингтон перебросил на Ближний Восток авианосную ударную группу во главе с кораблем USS Abraham Lincoln.

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    7 июля 2026, 18:40 • Новости дня
    Трамп снова поднял вопрос контроля над Гренландией

    Трамп: Гренландией должны управлять США

    Трамп снова поднял вопрос контроля над Гренландией
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп вновь поднял вопрос о статусе Гренландии, заявив о необходимости установления американского контроля над островом. Об этом он заявил во время визита в Анкару, где провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита НАТО.

    По словам американского лидера, Дания, которая осуществляет управление Гренландией, якобы недостаточно занимается развитием территории. Трамп заявил, что остров имеет важное значение для Соединенных Штатов и должен перейти под управление Вашингтона, передает РИА «Новости».

    «Гренландией должны управлять Соединенные Штаты, а не Дания», – заявил президент США.

    Он также отметил, что, по его мнению, Копенгаген не выделяет достаточных средств на поддержку региона. «Гренландия не помогает Дании. Дания не тратит деньги на то, чтобы по-настоящему помочь Гренландии», – сказал Трамп.

    Американский президент подчеркнул, что споры вокруг возможного установления контроля США над островом негативно отражаются на отношениях Вашингтона с союзниками по Североатлантическому альянсу.

    «Это ухудшает мои отношения с НАТО», – заявил Трамп, говоря о разногласиях с партнерами по вопросу Гренландии.

    В конце мая представители Дании на секретных переговорах в Вашингтоне наотрез отказались уступать Гренландию американской стороне.

    Зимой Трамп выступил с прямыми угрозами в адрес премьер-министра автономии Йенса-Фредерика Нильсена.

    Из-за подобных агрессивных заявлений Европейский союз обсудил возможные варианты защиты острова от захвата.

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    7 июля 2026, 14:48 • Новости дня
    Путин сообщил о значительном росте несырьевого экспорта России

    Путин: Несырьевой экспорт России вырос на 9%

    Путин сообщил о значительном росте несырьевого экспорта России
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В прошлом году объем российского экспорта товаров неэнергетического сектора вырос на 9%, достигнув отметки в 1,7 трлн рублей, сообщил президент Владимир Путин в ходе встречи с гендиректором Российского экспортного центра Вероникой Никишиной в Кремле.

    В ходе беседы обсуждались результаты работы отечественных компаний на внешних рынках, передает РИА «Новости».

    «Мы знаем все субъективные и объективные сложности, с которыми сталкиваются наши экспортеры, но все-таки при поддержке экспортного центра, всей группы экспортного центра удалось в 2025 году по сравнению с 2024 увеличить объем несырьевого экспорта, неэнергетического на 9% - это получилось 1,7 трлн рублей, прилично», – отметил глава государства.

    Российский лидер подчеркнул значимость достигнутых показателей в условиях текущих экономических вызовов. Увеличение объемов поставок за рубеж демонстрирует эффективность мер поддержки, оказываемых государством.

    Ранее Минпромторг зафиксировал рост несырьевого экспорта по итогам 2025 года до 163,6 млрд долларов.

    В первом квартале текущего года объем поставок российской промышленной продукции за рубеж достиг 26,8 млрд долларов.

    Глава Российского экспортного центра Вероника Никишина оценила долю недружественных государств в таких поставках в 15 процентов.

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    8 июля 2026, 16:50 • Новости дня
    Трамп заявил о намерении провести сегодня телефонные переговоры с Путиным

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп планирует связаться с президентом России Владимиром Путиным сразу после завершения официальной встречи с Владимиром Зеленским в Анкаре.

    Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен организовать сегодня телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Соответствующее заявление политик сделал восьмого июля во время встречи с Владимиром Зеленским в Анкаре, передает ТАСС.

    «У нас будут переговоры сегодня», – сказал Трамп.

    Ранее Трамп сообщил о передаче Украине лицензии на производство Patriot.

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    9 июля 2026, 08:46 • Новости дня
    Responsible Statecraft сообщило о провале плана Трампа по вооружению Киева
    Responsible Statecraft сообщило о провале плана Трампа по вооружению Киева
    @ REUTERS/Richard Chung

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Попытка президента США Дональда Трампа усилить украинскую систему ПВО за счет передачи лицензии на производство ракет Patriot может оказаться бесполезной и даже навредить самому Вашингтону, пишет издание Responsible Statecraft.

    Решение президента США передать Киеву лицензию на выпуск зенитных комплексов Patriot может навредить самому Вашингтону, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Responsible Statecraft.

    «Во-первых, украинцы не смогут построить их вовремя, чтобы это хоть как-то изменило ситуацию, а во-вторых, войну с Россией никогда не выиграть на поле боя», – указывается в публикации.

    Американские журналисты отмечают, что подобный шаг не решит проблему дефицита систем ПВО на Украине. При этом передача технологий облегчит геополитическим конкурентам доступ к секретной военной информации. Автор статьи предполагает, что Пентагон осознает эти риски и постарается максимально затянуть реализацию опасной инициативы.

    О возможной передаче лицензии американский лидер заявил на полях недавнего саммита НАТО в Анкаре. В свою очередь Москва неоднократно предупреждала о недопустимости накачивания Киева оружием. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, любые подобные военные грузы автоматически становятся законной целью для российских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава Белого дома сообщил о передаче Киеву лицензии на производство зенитных комплексов Patriot.

    В середине июня американский лидер пообещал рассмотреть просьбу украинских властей о самостоятельном выпуске боеприпасов.

    При этом западные военные эксперты сочли отправку дополнительных систем ПВО на Украину абсолютно бесполезной.

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    8 июля 2026, 01:50 • Новости дня
    МИД Ирана назвал атаку США нарушением Исламабадского меморандума

    Иран назвал атаку США нарушением Исламабадского меморандума

    Tекст: Катерина Туманова

    Недавнее нападение американских военных вызвало резкую критику в Тегеране из-за грубого игнорирования сразу двух пунктов международных договоренностей, заявил замглавы МИД ирана Казем Гарибабади.

    «Атака США против Ирана является грубым нарушением пунктов 1 и 2 меморандума о взаимопонимании, заключенного в Исламабаде», – приводит ТАСС слова дипломата в комментарии агентству Fars.

    Он добавил, что за последние три недели Соединенные Штаты уже несколько раз отступали от выполнения условий данного документа.

    В этом связи Тегеран считает, что американская сторона пренебрегла условиями соглашений.

    При этом армия США, 7 июля начиная удары по Ирану заявила, что это своего рода наказание за якобы его нападения на суда в Ормузе. Axios сообщил о целях США при ударах по Ирану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские чиновники 6 июля обвинили иранских военных в новых ракетных ударах по проходящим через этот маршрут кораблям. Минфин США 7 июля внезапно отозвал лицензию на сделки с иранской нефтью.


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    8 июля 2026, 18:44 • Новости дня
    Путин заявил о важности привлечения малого бизнеса к нефтепереработке
    Путин заявил о важности привлечения малого бизнеса к нефтепереработке
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин назвал востребованным участие небольших компаний в нефтеперерабатывающей отрасли.

    Президент России Владимир Путин выступил за привлечение малого и среднего предпринимательства к работе в сфере нефтепереработки, передает ТАСС. Глава государства подчеркнул важность расширения сети нефтеперерабатывающих заводов в стране.

    «Привлечение малого и среднего бизнеса в этой сфере тоже востребовано и тоже поощряется, будем в этом отношении работать еще интенсивнее. Конечно, вы абсолютно правы, чем шире сеть, тем сложнее нанести ей ущерб», – заявил российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня президент России сообщил об активном использовании возможностей средних и малых нефтеперерабатывающих предприятий.

    Глава государства поставил властям задачу ускорить проведение ремонтов на объектах энергетической инфраструктуры.

    Глава «Роснефти» Игорь Сечин представил инициативы по обеспечению бесперебойных поставок бензина и дизеля.

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