Путин утвердил передачу 26% акций «Усть-Луга Ойл» самой компании

Путин утвердил передачу акций «Усть-Луга Ойл» от кипрской Capefar самой компании

Tекст: Антон Антонов

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Внести в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление:… 499720 акций акционерного общества «Усть-Луга Ойл», принадлежащих Кейпфар Лимитед (Capefar Limited)», – сказано в документе.

Компания является владельцем и оператором терминала, который занимается перегрузкой нефтепродуктов с железнодорожного транспорта на морские танкеры. Технологические мощности объекта позволяют одновременно загружать три судна дедвейтом до 300 тыс. тонн каждое, передает РИА «Новости».

Решение касается всего пакета акций, принадлежащих Capefar Limited, они составляют 26% от общего числа акций, передает «Интерфакс».

Согласно отчету АО «Усть-Луга Ойл» за 2025 год, 49% акций предприятия принадлежит ЗПИФ «Капелла альтернативный фонд II» под управлением АО «Капелла УИ», а 25% принадлежит компании «Транснефть – Балтика».

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