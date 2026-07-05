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    Игорь Караулов Игорь Караулов В России собутыльнику раскрывают душу

    «Хорошо сидим!» – это чисто русское или как минимум преимущественно русское явление. Другие народы иначе смотрят на собрания людей с целью пообщаться, выпить и закусить, иначе их организуют и видят в них иной смысл.

    8 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Киево-Печерская лавра – русская и по закону, и по сути

    Судьба Киево-Печерской лавры – это отражение всего плохого, что происходит сейчас на Украине. Но лавра возрождалась каждый раз. Пережила она и монгольское нашествие, и большевиков с петлюровцами, переживет и бандеровцев с самосвятами из бывших атеистов.

    18 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Израиль и Турция столкнутся от безысходности

    Особенность положения Израиля и Турции в международной системе Ближнего Востока в том, что обе страны с трудом вписываются в региональный культурный и исторический ландшафт.

    7 комментариев
    5 июля 2026, 00:57 • Новости дня

    Путин напомнил Трампу о приглашении в Россию

    Tекст: Антон Антонов

    Во время телефонного разговора президент России Владимир Путин подчеркнул, что для главы американского государства Дональда Трампа по-прежнему действует приглашение приехать в Россию с визитом, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, «президент напомнил, что у Дональда Трампа имеется постоянно действующее приглашение посетить Россию», передает РИА «Новости».

    Ушаков сообщил, что в ходе разговора лидеры отметили символичность планируемого на космодроме Байконур запуска совместного российско-американского экипажа на МКС.

    В Кремле подчеркнули, что этот пример показывает заинтересованность двух держав в совместной работе в самых разных областях. По словам помощника президента, «это относится и к сфере культуры, которая объединяет наши симпатизирующие друг другу народы».

    «Дональд Трамп, кстати, упомянул, что он лично восхищен петербургским Эрмитажем», – сказал Ушаков журналистам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявлял о возможности визита в Россию до конца 2026 года.

    Путин и Трамп провели четвертый за год телефонный разговор. Разговор президентов России и США продлился 1 час 25 минут.

    4 июля 2026, 07:07 • Новости дня
    Путин предложил повысить в звании Картавкина после взятия Константиновки
    Путин предложил повысить в звании Картавкина после взятия Константиновки
    @ РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Владимир Путин в ходе совещания с руководством Генерального штаба и командующими группировками войск затронул вопрос о присвоении генеральского звания командиру 6-й мотострелковой дивизии полковнику Александру Картавкину.

    В ходе доклада президенту командующий группировкой войск «Юг» Сергей Медведев отметил подразделения, наиболее успешно действовавшие при освобождении Константиновки.

    «Наиболее успешно действовали воинские части и подразделения 4-й отдельной мотострелковой бригады под командованием генерал-майора Груниса Антона Феликсовича и 6-й мотострелковой дивизии под командованием полковника Картавкина Александра Викторовича», – сказал он в ходе онлайн совещания.

    После доклада Картавкина, в ходе которого он рассказал о работе бойцов под его командованием в боях за Константиновку, президент обсудил вопрос о присуждении военнослужащему очередного звания с начальником Генштаба Валерием Герасимовым.

    «Валерий Васильевич, вы в свое время докладывали мне о планах преобразования 4-й бригады в дивизию. Что касается Александра Викторовича, я посмотрел документы, он уже около года в этой должности», – отметил Путин.

    Он уточнил, что Картавкин дивизией командует, а все еще не генерал.

    «Прошу вас обратить на это внимание», – сказал президент.

    Напомним, 3 июля президент Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск, где провел совещание с командным составом.  На совещании ему доложили о полном освобождение Константиновки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин подчеркнул особую важность освобождения Константиновки и заявил о непоколебимой вере в победу ВС России. Генерал Грунис рассказал о рубежах обороны ВСУ при освобождении Константиновки.

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    4 июля 2026, 03:11 • Новости дня
    Генерал Грунис рассказал о рубежах обороны ВСУ при освобождении Константиновки

    ВС России прорвали рубежи обороны ВСУ при освобождении Константиновки

    Генерал Грунис рассказал о рубежах обороны ВСУ при освобождении Константиновки
    @ Виктор Антонюк/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    При освобождения Константиновки в ДНР подразделения ВС России разделили силы противника на отдельные очаги, которые были последовательно уничтожены, доложил президенту Владимиру Путину командир 4-й мотострелковой бригады Южной группировки войск генерал-майор Антон Грунис.

    «Четвертая отдельная мотострелковая бригада в ходе боев за Константиновку наступала в левобережной части города. На подступах к городу и непосредственно в Константиновке противник подготовил четыре рубежа обороны, которые представляли собой систему залитых бетоном укрепрайонов. Здесь была создана практически неприступная оборона», – сообщил он в ходе доклада президенту.

    Генерал-майор Антон Грунис пояснил, что российские бойцы, наступая с разных направлений во взаимодействии с подразделением 6-й мотострелковой дивизии и 103-го мотострелкового полка, рассекли группировка противника на отдельные очаги, которые последовательно уничтожались.

    В настоящее время Константиновка находится под полным контролем российских сил. Завершаются мероприятия по поиску и ликвидации одиночных украинских военнослужащих, которые пытаются укрыться в подвалах и разрушенных строениях.

    Вечером 3 июля, Путин посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск и провел совещание с военными. На совещании президенту было доложено о полном освобождение Константиновки и названы дальнейшие задачи ВС России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин призвал оперативно вывезти мирных жителей из Константиновки и заявил об особой важности освобождения населенного пункта. ВС России пресекли попытку группы солдат ВСУ прорваться в Константиновку.

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    4 июля 2026, 09:29 • Видео
    США встречают юбилей в состоянии шока

    Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

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    4 июля 2026, 16:43 • Новости дня
    Путин подписал закон о поддержке российских НПЗ
    Путин подписал закон о поддержке российских НПЗ
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин подписал закон, направленный на обеспечение внутреннего рынка автомобильным бензином и дизельным топливом, а также на поддержку отечественных НПЗ.

    Согласно новым правилам, правительство будет определять виды топлива, допущенные к обороту в стране, передает РИА «Новости».

    Документ разрешает смешивать прямогонный бензин с другими компонентами для получения высокооктанового топлива. Использованный при этом прямогонный бензин будет учитываться в общем объеме производства, а акциз включат в стоимость итогового продукта. На сбор документов для получения вычета акциза отводится три месяца. При возврате смешанного бензина покупателем акциз не возмещается.

    Закон также предусматривает возможность получения демпфера при производстве бензина путем смешения и при импорте уполномоченными организациями. При ввозе из стран ЕАЭС норматив возмещения вырастет с 0,68 до 0,9.

    Для других государств он будет рассчитываться на основе цены Аи-92 в Индии и стоимости доставки. Кроме того, до конца 2026 года продлены модернизационные соглашения для НПЗ с инвестициями свыше 100 млрд рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин предложил разработать дополнительные меры для стабильного снабжения внутреннего рынка топливом. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал о готовности страны импортировать нефтепродукты ради снижения ажиотажного спроса.

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    4 июля 2026, 09:56 • Новости дня
    Дмитриев жестко раскритиковал британские СМИ за нападки на Трампа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев раскритиковал СМИ Великобритании за нападки на президента США Дональда Трампа в 250-летие основания Штатов.

    Дмитриев обратил внимание на недружественные публикации лондонских изданий об американском лидере, передает РИА «Новости». Поводом для реакции послужила статья газеты The Telegraph о якобы имеющемся у Дональда Трампа беспокойстве перед промежуточными выборами.

    «Почему британская пресса постоянно атакует президента Трампа, даже на 250-летнюю годовщину США?» – написал глава РФПИ в социальной сети X. Он прикрепил к своему посту скриншот профиля упомянутого издания со ссылкой на этот материал.

    Соединенные Штаты традиционно отмечают 250-летие подписания Декларации независимости четвертого июля. Промежуточные всеобщие выборы в стране пройдут в первый вторник ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с 250-летием независимости Соединенных Штатов Америки.

    Администрация США решила выпустить к юбилею страны новые паспорта с портретом американского лидера.

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    4 июля 2026, 09:41 • Новости дня
    Путин поздравил Трампа с 250-летием независимости США

    Путин напомнил Трампу об ответственности России и США за мировую безопасность

    Путин поздравил Трампа с 250-летием независимости США
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Глава российского государства Владимир Путин направил американскому коллеге Дональду Трампу поздравления по случаю 250-летия независимости, подчеркнув общую ответственность двух ядерных держав за поддержание мировой стабильности.

    Президент России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с 250-летием независимости Соединенных Штатов Америки.

    Текст соответствующей телеграммы опубликован на официальном сайте Кремля. «Уважаемый господин президент, дорогой Дональд, прими искренние поздравления по случаю 250-летия независимости Соединенных Штатов Америки», – говорится в послании.

    «Подписание Декларации независимости США не только положило начало существованию вашего государства, но и стало важной вехой мировой истории. Россия тогда безоговорочно поддержала североамериканских колонистов в их борьбе за свободу от британского владычества.

    За прошедшие два с половиной века в летопись отношений между нашими странами вписано немало славных страниц. Мы были союзниками в двух мировых войнах, вместе избавили человечество от ужасов нацизма, а затем сыграли важную роль в становлении основ современного мироустройства.Путин также выразил уверенность, что налаживание конструктивных, равноправных и взаимовыгодных связей отвечает интересам не только народов двух стран, но и всего мирового сообщества», – отметил Владимир Путин.

    В своем обращении российский лидер подчеркнул, что Москва и Вашингтон как крупнейшие ядерные державы несут особую ответственность за обеспечение глобальной безопасности и стабильности.

    «Уверен, что налаживание конструктивных, равноправных и взаимовыгодных связей между Москвой и Вашингтоном отвечает интересам не только наших народов, но и всего мирового сообщества», – заключил он.

    Российский презилент пожелал коллеге и его близким здоровья, благополучия и успехов, а всем американским гражданам – счастья и процветания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году президент России поздравил американского коллегу с Днем независимости.

    В июне Владимир Путин направил Дональду Трампу послание по случаю 80-летия.

    В апреле лидеры двух стран провели полуторачасовую телефонную беседу.

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    4 июля 2026, 02:20 • Новости дня
    Путин поручил выяснить вовлеченность подстрекателей к войне на Украине

    Путин поручил оценить вовлеченность подстрекателей к войне на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский президент Владимир Путин поручил провести детальный анализ вовлеченности западных союзников киевского режима в реальные боевые действия для принятия будущих решений.

    «Должен быть продолжен и анализ вовлеченности каждого подстрекателя к продолжению войны на Украине. Должен быть проведен анализ  вовлеченности каждого из них в реальные боевые действия – это анализ нужен нам для возможного принятия ответственных решений в будущем», – заявил он в ходе совещания с командованием Генштаба в одном из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск.

    Путин пояснил, что такой анализ может понадобиться и военным, и руководству страны при дальнейшем развитии ситуации.

    Вечером 3 июля Путин посетил один из вспомогательных пунктов  Объединенной группировки войск и провел совещание с военными. На совещании президенту было доложено о полном освобождение Константиновки и названы дальнейшие задачи ВС России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин призвал оперативно вывезти мирных жителей из Константиновки, он также сообщил, что российские войска в ходе СВО в 2026 году освободили 133 населенных пункта. Президент заявил о непоколебимой вере в победу ВС России.

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    4 июля 2026, 03:40 • Новости дня
    Путин допустил диверсионно-террористические действия ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    На фоне мнимых успехов ВСУ российская сторона должна быть готова к диверсионно-террористическим действиям ВСУ ради подкрепления лживых заявлений перед западными спонсорами, предупредил президент России Владимир Путин.

    «Что касается мнимых успехов противника на поле боя, то мы должны, во-первых, иметь в виду, что для подкрепления своих легенд и лжи, заявлений лживых противник может предпринять определённые действия диверсионно-террористического характера, предпринять вылазки, хотя и малыми силами, но с большой помпой пропагандистского характера, с целью подтвердить свои тезисы о мнимых достижениях», – сказал он на совещании с командованием Генштаба на одном из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск.

    Путин подчеркнул, что к этим возможным вылазкам нужно быть готовыми.

    Вечером 3 июля президент Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск, где провел совещание с командным составом.  На совещании президенту было доложено о полном освобождение Константиновки и названы дальнейшие задачи ВС России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент заявил о непоколебимой вере в победу ВС России, а также назвал руководство киевского режима лицедеями. Путин также рассказал, почему бравурные заявления Киева  о мнимых победах на руку России.


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    4 июля 2026, 22:33 • Новости дня
    Трамп провел телефонный разговор с Зеленским

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп в субботу провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщил журналист Барак Равид.

    «Зеленский поговорил с президентом Трампом в субботу и поздравил его с 250-летием независимости США», – сообщил Равид в X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 4 июля Соединенные Штаты отмечают 250-летие своей независимости.

    Британский монарх поздравил Трампа и американский народ с 250-летием независимости Соединенных Штатов, подчеркнув уникальность двусторонних отношений.

    Президент России Владимир Путин направил американскому коллеге поздравительную телеграмму.

    Песков не стал подтверждать или опровергать возможность беседы президентов России и США.

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    5 июля 2026, 00:44 • Новости дня
    Путин рассказал Трампу об освобождении Константиновки в Донбассе
    Путин рассказал Трампу об освобождении Константиновки в Донбассе
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В телефонном разговоре с главой американского государства Дональдом Трампом президент России Владимир Путин подчеркнул, что российская армия освободит все укрепленные районы ВСУ в Донбассе, важным этапом освобождения стала Константиновка, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Ушаков рассказал о заявлениях российского президента: «Важным этапом освобождения всей территории Донецкой Народной Республики стало установление контроля над таким ключевым опорным пунктом ВСУ, как Константиновка. И как бы киевский режим ни цеплялся за оставшиеся укрепленные районы, наша армия их обязательно возьмет».

    По словам Ушакова, Путин сообщил Трампу, что Киев и Европейский союз исходят из ложного восприятия общей обстановки на линии боевого соприкосновения. Российский лидер обрисовал картину реальной ситуации на поле боя, где российские вооруженные силы уверенно наступают и освобождают один населенный пункт за другим, передает ТАСС.

    Кроме того, Путин обратил внимание американского президента на сделанную Европой и киевскими властями ставку на затягивание и эскалацию конфликта. Ушаков отметил, что Украина при этом не гнушается террористическими методами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия освободила Константиновку, которая являлась мощным укрепрайоном и ключевым логистическим узлом обороны ВСУ в Донбассе.

    Путин и Трамп провели четвертый за год телефонный разговор. Разговор президентов России и США продлился 1 час 25 минут.

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    4 июля 2026, 17:45 • Новости дня
    Путин подписал закон о пенсионных удостоверениях военным пенсионерам

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий правовые основания для выдачи пенсионных удостоверений представителям силовых структур.

    Согласно нововведениям, документ единого образца смогут получить бывшие военные, сотрудники органов внутренних дел, Росгвардии, МЧС, ФСБ, ФСО и других ведомств, передает РИА «Новости».

    Право на получение документа также распространяется на членов их семей, если им положена соответствующая пенсия.

    Разработка образца, а также определение порядка оформления, учета и выдачи новых удостоверений поручены Социальному фонду России. Ожидается, что это упростит процесс подтверждения статуса пенсионера для бывших силовиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон об учете службы добровольцев спецоперации в стаж для пенсии за выслугу лет.

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    5 июля 2026, 00:22 • Новости дня
    Путин и Трамп провели четвертый за год телефонный разговор
    Путин и Трамп провели четвертый за год телефонный разговор
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «Сегодняшний телефонный разговор двух глав государств начался с того, что президент Владимир Путин лично поздравил Дональда Трампа и весь американский народ со знаковым праздником, напомнив о вкладе России в становление американской государственности», – сказал Ушаков.

    По его словам, беседа стала уже четвертой в году и носила не только протокольный, но и деловой, весьма конструктивный характер. Лидеры отметили важность бережного отношения к общим страницам истории России и США. Стороны подчеркнули союзничество Москвы и Вашингтона в годы Второй мировой войны, передает РИА «Новости».

    Ушаков добавил, что в США широко отмечался День независимости, празднования проходили пышно и масштабно, как это умеет организовывать Трамп. На это, по словам Ушакова, обратил внимание в разговоре российский президент.

    Путин и Трамп по телефону обсудили актуальные сюжеты международной повестки дня.

    Путин также пожелал Трампу успешного проведения чемпионата мира по футболу в США. Кроме того, они отметили символичность планируемого запуска совместного российского-американского экипажа на МКС с Байконура.

    «На этот раз с предложением провести разговор именно в день празднования 250-летия независимости США вышли американские партнеры. И это о многом говорит», – сказал Ушаков.

    Путин и Трамп подчеркнули важность продолжения контактов двух стран. Они договорились вновь созвониться уже в ближайшее время. 

    Разговор президентов России и США продлился 1 час 25 минут. Разговор стал 14-м за полтора года, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 14 июня Путин позвонил Трампу, поздравил его с 80-летием и обсудил развитие двусторонних контактов и ситуацию вокруг готовящегося меморандума США и Ирана.

    В апреле президенты России и США в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Украине и в Иране, попытку покушения на американского лидера и перспективы взаимовыгодных проектов.

    В марте Путин и Трамп провели телефонные переговоры, которые длились около часа. После беседы Трамп объявил о временном снятии части санкций.

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    4 июля 2026, 13:29 • Новости дня
    Захарова заявила о решимости добивать неонацистов по всем фронтам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия посылает четкий сигнал о том, что будет добивать террористическую неонацистскую гадину до конца, по всем фронтам, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Российская Федерация продолжит бескомпромиссную борьбу с противником на всех направлениях, написала официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.

    Дипломат прокомментировала слова британского журналиста Джима Фергюсона о появлении Владимира Путина в военной форме на совещании об освобождении Константиновки.

    «На протяжении всего своего нахождения на посту президента Путин почти всегда появлялся в гражданской одежде. Когда он выбирает военную форму, это повсеместно воспринимается как намеренный сигнал», – заявил британский обозреватель.

    Представитель внешнеполитического ведомства согласилась с мнением иностранного эксперта. Она подчеркнула, что западные страны проигнорировали многочисленные мирные инициативы Москвы. Теперь Россия намерена добивать неонацистов до победного конца, хотя и не отказывается от мирных переговоров, резюмировала дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о полном освобождении Константиновки российскими войсками.

    После этого Мария Захарова высмеяла попытки Владимира Зеленского обмануть западных союзников мнимыми успехами ВСУ.

    Военный эксперт Василий Дандыкин назвал этот город крупнейшим логистическим центром противника в битве за Донбасс.

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    4 июля 2026, 13:24 • Новости дня
    Конгресс русских американцев напомнил о значительном вкладе выходцев из России

    Конгресс русских американцев: Выходцы из России внесли вклад в историю США

    Tекст: Мария Иванова

    В дни празднования 250-летия американской независимости особое внимание уделяется историческому наследию выходцев из России – от освоения Аляски до военной поддержки Вашингтона в годы Гражданской войны, отметил президент Конгресса русских американцев (КРА) Наталья Сабельник.

    Выходцы из России оказали существенное влияние на историю США, помогая государству в ключевые моменты развития, передает РИА «Новости».

    Президент Конгресса русских американцев Наталья Сабельник подчеркнула значимость русских деятелей в различных сферах жизни страны.

    «Есть множество разных примеров – люди, места, события. Если говорить о людях, то это Рахманинов, Сикорский, Зворыкин, Натали Вуд, Юл Бриннер. Если говорить о местах – Сент-Питерсберг во Флориде, основанный русским, Форт-Росс в Калифорнии, Ситка на Аляске и Баранов, открывший Ситку», – заявила Сабельник.

    Она также напомнила об исторической поддержке, которую Россия оказывала Соединенным Штатам. В частности, во время Гражданской войны император Александр II направил эскадру для помощи правительству Авраама Линкольна. Кроме того, российские моряки участвовали в тушении крупного пожара в Сан-Франциско.

    Значительным оказался и военный вклад русских американцев. Многие из них проходили службу в вооруженных силах США, принимая участие в Гражданской, Первой и Второй мировых войнах, а также в конфликтах в Корее, Вьетнаме, Афганистане и Персидском заливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты празднуют свой 250-летний юбилей.

    Президент России Владимир Путин ранее напомнил об исторической поддержке американских колоний в борьбе за независимость.

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    4 июля 2026, 18:48 • Новости дня
    Путин утвердил закон о жилищных сберегательных вкладах

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    С 1 января 2027 года граждане получат возможность копить средства на покупку недвижимости с помощью специальных банковских счетов со страховкой до 10 млн рублей, соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

    Новый финансовый инструмент предназначен для накопления денег на приобретение квартиры, индивидуальное или долевое строительство. Банки также смогут выдавать таким клиентам ипотечные кредиты на улучшение жилищных условий, передает РИА «Новости».

    Минимальный срок действия договора составит три года. Однако уже через год накопленные сбережения разрешается направить на оплату первоначального взноса по ипотеке. Средства можно будет использовать для расчетов по действующему жилищному кредиту даже в другой финансовой организации.

    Если клиенту откажут в выдаче займа или он передумает приобретать недвижимость, деньги вернут вместе с процентами. При самостоятельном отказе от планов забрать сбережения удастся не ранее чем через полтора года после заключения договора.

    Пополнять такие счета разрешается без ограничений в любое время. Вносить средства сможет как сам владелец, так и третьи лица. Порядок выплаты процентов будет определяться индивидуальными условиями каждого конкретного договора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня Госдума одобрила законопроект о введении жилищных вкладов. Ранее президент России Владимир Путин утвердил нормы о страховании жизни с расчетной и объявленной доходностью.

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    4 июля 2026, 11:50 • Новости дня
    Путину показали кадры контроля узлов обороны ВСУ в Константиновке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президенту Владимиру Путину во время доклада показали кадры контроля ВС России во всех районах Константиновки, где были оборудованы узлы обороны противника, сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ – первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

    Во время доклада главе государства были представлены материалы, подтверждающие контроль над всеми ключевыми позициями в городе, передает Минобороны в Max.

    По словам начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергея Рудского, «в ходе доклада командира четвертой мотострелковой бригады Верховному Главнокомандующему были показаны кадры контроля российскими подразделениями во всех районах города, где были оборудованы узлы обороны противника».

    Рудской подробно перечислил освобожденные районы. В середине июня российские бойцы взяли частный сектор «Украинский хутор», сейчас там завершается зачистка. В мае были освобождены районы Южный и Второй, а также квартал Красный городок, комплекс административных зданий в Центральном и территория завода «Автостекло».

    В июне под контроль перешли Цинковый район, где находились пункты управления и запуска беспилотников, промзона комбината «Мегатекс» и животноводческий комплекс. В апреле штурмовые группы заняли завод «Стройстекло». Наиболее сложным оказался исторический центр города, который зачистили в середине июня из-за обилия бункеров и огневых точек.

    Накануне, 3 июля, начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил об освобождении Константиновки. Владимир Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, открывающим прямую дорогу на Славянск и Краматорск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о полном освобождении Константиновки.

    Минобороны назвало этот город наиболее укрепленным районом обороны украинских войск.

    Накануне российские подразделения завершали зачистку данного населенного пункта от разрозненных формирований противника.

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