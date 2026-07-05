«Хорошо сидим!» – это чисто русское или как минимум преимущественно русское явление. Другие народы иначе смотрят на собрания людей с целью пообщаться, выпить и закусить, иначе их организуют и видят в них иной смысл.8 комментариев
Путин напомнил Трампу о приглашении в Россию
Во время телефонного разговора президент России Владимир Путин подчеркнул, что для главы американского государства Дональда Трампа по-прежнему действует приглашение приехать в Россию с визитом, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
По словам Ушакова, «президент напомнил, что у Дональда Трампа имеется постоянно действующее приглашение посетить Россию», передает РИА «Новости».
Ушаков сообщил, что в ходе разговора лидеры отметили символичность планируемого на космодроме Байконур запуска совместного российско-американского экипажа на МКС.
В Кремле подчеркнули, что этот пример показывает заинтересованность двух держав в совместной работе в самых разных областях. По словам помощника президента, «это относится и к сфере культуры, которая объединяет наши симпатизирующие друг другу народы».
«Дональд Трамп, кстати, упомянул, что он лично восхищен петербургским Эрмитажем», – сказал Ушаков журналистам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявлял о возможности визита в Россию до конца 2026 года.
Путин и Трамп провели четвертый за год телефонный разговор. Разговор президентов России и США продлился 1 час 25 минут.