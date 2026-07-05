Путин напомнил Трампу о приглашении в Россию

Tекст: Антон Антонов

По словам Ушакова, «президент напомнил, что у Дональда Трампа имеется постоянно действующее приглашение посетить Россию», передает РИА «Новости».

Ушаков сообщил, что в ходе разговора лидеры отметили символичность планируемого на космодроме Байконур запуска совместного российско-американского экипажа на МКС.

В Кремле подчеркнули, что этот пример показывает заинтересованность двух держав в совместной работе в самых разных областях. По словам помощника президента, «это относится и к сфере культуры, которая объединяет наши симпатизирующие друг другу народы».

«Дональд Трамп, кстати, упомянул, что он лично восхищен петербургским Эрмитажем», – сказал Ушаков журналистам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявлял о возможности визита в Россию до конца 2026 года.

Путин и Трамп провели четвертый за год телефонный разговор. Разговор президентов России и США продлился 1 час 25 минут.

