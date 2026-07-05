Путин и Трамп провели четвертый за год телефонный разговор

Tекст: Антон Антонов

«Сегодняшний телефонный разговор двух глав государств начался с того, что президент Владимир Путин лично поздравил Дональда Трампа и весь американский народ со знаковым праздником, напомнив о вкладе России в становление американской государственности», – сказал Ушаков.

По его словам, беседа стала уже четвертой в году и носила не только протокольный, но и деловой, весьма конструктивный характер. Лидеры отметили важность бережного отношения к общим страницам истории России и США. Стороны подчеркнули союзничество Москвы и Вашингтона в годы Второй мировой войны, передает РИА «Новости».

Ушаков добавил, что в США широко отмечался День независимости, празднования проходили пышно и масштабно, как это умеет организовывать Трамп. На это, по словам Ушакова, обратил внимание в разговоре российский президент.

Путин и Трамп по телефону обсудили актуальные сюжеты международной повестки дня.



Путин также пожелал Трампу успешного проведения чемпионата мира по футболу в США. Кроме того, они отметили символичность планируемого запуска совместного российского-американского экипажа на МКС с Байконура.



«На этот раз с предложением провести разговор именно в день празднования 250-летия независимости США вышли американские партнеры. И это о многом говорит», – сказал Ушаков.

Путин и Трамп подчеркнули важность продолжения контактов двух стран. Они договорились вновь созвониться уже в ближайшее время.



Разговор президентов России и США продлился 1 час 25 минут. Разговор стал 14-м за полтора года, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 14 июня Путин позвонил Трампу, поздравил его с 80-летием и обсудил развитие двусторонних контактов и ситуацию вокруг готовящегося меморандума США и Ирана.

В апреле президенты России и США в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Украине и в Иране, попытку покушения на американского лидера и перспективы взаимовыгодных проектов.

В марте Путин и Трамп провели телефонные переговоры, которые длились около часа. После беседы Трамп объявил о временном снятии части санкций.