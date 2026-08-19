СССР мог отойти от края пропасти, сохраниться как единая страна с 300-миллионным рынком, в которой народам не приходится оспаривать друг у друга ни землю, ни историю. Ничто не было предопределено. Всего-навсего должны были найтись руководители, способные проявить волю и идти до конца.7 комментариев
Во Франции назвали катастрофой для Зеленского выступление Федорова
Филиппо: Выступление Федорова стало катастрофой для Зеленского
Откровения бывшего главы военного ведомства Михаила Федорова о глубоком кризисе власти на Украине обернулись серьезным политическим ударом по главе киевского режима Владимиру Зеленскому, заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Филиппо отреагировал на заявления экс-главы украинского военного ведомства Михаила Федорова, которые спровоцировали громкий скандал, передает РИА «Новости».
«Катастрофа для Зеленского! Популярный министр, которого Зеленский отправил в отставку (поскольку тот указал на хищение семи млрд долларов), напоминает, что Зеленский уже не является избранным президентом с весны 2024 года», – отметил политик.
Французский деятель добавил, что Федорову сейчас следует проявлять предельную осторожность. Он задался вопросом о возможной физической угрозе для бывшего министра из-за столь резких высказываний.
Владимир Зеленский уволил Михаила Федорова с поста министра обороны из-за провала мобилизационной реформы.
На фоне массовых протестов Федоров потребовал провести президентские выборы на Украине.
Между тем НАБУ и САП в среду проводят масштабные мероприятия по задержанию участников криминальной сети, состоящей из депутатов Рады, а также сотрудников офиса Владимира Зеленского.