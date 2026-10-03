Экзорцизм – практика, которая существует в ряде христианских исповеданий и восходит к Евангелию. Но проблему представляют собой не церкви, а «коммерческий оккультизм», который при этом может притворяться православным.5 комментариев
Напавший на конвой в КБР заключенный был экстрадирован из Грузии
Ликвидированный в КБР заключенный ранее был экстрадирован из Грузии
Заключенный Дмитрий Пушкарев, ликвидированный после нападения на сотрудников ФСИН в спецвагоне поезда в Кабардино-Балкарии, ранее был экстрадирован из Грузии за наркопреступления, сообщили в правоохранительных органах.
Правоохранительные органы сообщили, что убитый при нападении на конвой Дмитрий Пушкарев был ранее доставлен в Россию из Грузии, передает ТАСС.
«Ликвидированный при нападении на сотрудников ФСИН – Дмитрий Пушкарев, которого ранее экстрадировали из Грузии для привлечения к уголовной ответственности по наркостатьям и ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества)», – сообщил собеседник агентства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения заключенного на конвоиров в поезде.
Устроивший стрельбу злоумышленник оказался уроженцем Магадана.
Предотвративших побег сотрудников ФСИН представят к государственным наградам.