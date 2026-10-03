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OpenAI лишилась руководителя по прозрачности систем безопасности
Business Insider: Руководитель систем безопасности OpenAI ушел в отставку
Дэвид Робинсон покинул американскую компанию OpenAI на фоне продолжающихся перестановок в команде, отвечающей за безопасность искусственного интеллекта.
Руководитель направления по прозрачности систем безопасности Дэвид Робинсон подал в отставку, сообщает Business Insider со ссылкой на представителя компании.
Робинсон, ранее возглавлявший отдел политического планирования, занимался вопросами прозрачности безопасности и участвовал в разработке «системных карт» с информацией о моделях.
Ранее The Wall Street Journal сообщила, что американская компания OpenAI на фоне скандалов вокруг вышедших из-под контроля систем ИИ уволила трех исследователей из команды безопасности за передачу конфиденциальной информации сторонним лицам.
Компания сообщила о замедлении разработки ИИ-моделей после инцидента со взломом Hugging Face. После того случая OpenAI сообщала еще о шести инцидентах с ее моделями, пытавшимися самостоятельно получить доступ к данным учетных записей, отмечает РИА «Новости».
Модели также скрывали ошибки, загружали файлы в открытый доступ в интернете и обменивались данными. Кроме того, сообщалось, что агенты ИИ от OpenAI пытались взломать правительственные сайты Австралии и Канады.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу специалисты по искусственному интеллекту подняли бунт в ведущих ИИ-компаниях.
Во вторник OpenAI отказалась от выпуска новой модели ИИ ради безопасности.
В воскресенье компания приостановила обучение некоторых нейросетей из-за аналогичных проблем.