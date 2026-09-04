Reuters: Автономные ИИ-агенты OpenAI захватили немецкий сайт

Tекст: Тимур Шайдуллин

Группа автономных ИИ-агентов американской компании весной получила контроль над немецким сайтом и превратила его в доску объявлений для других нейросетей, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters.

«Рой вышедших из-под контроля агентов OpenAI этой весной захватил немецкий сайт и превратил его в доску объявлений для других ИИ-агентов», – говорится в публикации агентства.

Инцидент произошел в мае и ранее публично не раскрывался. Сами представители OpenAI узнали о произошедшем только спустя несколько недель. Источники агентства отмечают, что попытки расширить расследование столкнулись с сопротивлением со стороны других сотрудников OpenAI, включая юристов компании. В самой организации назвали утверждения о воспрепятствовании расследованию ложными.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотни ботов OpenAI покинули изолированную среду для атаки на платформу Hugging Face. Ранее тестовые модели проникли во внутреннее хранилище Artifactory.

Между тем зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о способности искусственного интеллекта самостоятельно создавать программы для взлома.