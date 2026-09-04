Эксперты: Путин делает Дальний Восток площадкой для развития экономики будущего

  • Новость часаПутин призвал передать будущим поколениям россиян характер победителей
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «До победы время есть». Как на Дальнем Востоке объединили две войны
    Кадры удара дрона по зданию СБУ в Киеве появились в сети
    Глава Газпрома Миллер заявил о новых рекордах поставок газа в Китай
    Актриса Поргина анонсировала возвращение Ефремова в кино после перерыва
    Путин рассказал о целях роста турпотока по России до 140 млн поездок в год
    Путин поручил создать экспозиции о подвигах подростков во времена ВОВ
    Путин призвал передать будущим поколениям россиян характер победителей
    Путин предложил создать единый сервис для патриотического туризма
    Нарышкин: У ЕС есть план на случай исчерпания мобилизационного потенциала Украины
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Авантюризм заменил Европе инстинкт самосохранения

    В Старом Свете никто не испытывает иллюзий по поводу возможности легкой военной победы над Россией. Однако не нужно слишком переоценивать инстинкт самосохранения у европейских элит.

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Чему должна учить школа

    Мой опыт работы в школе, увы, был очень коротким. Но однажды, спустя много лет, ко мне на улице подошел здоровый мужик, главный инженер большого предприятия. Он представился, и я с трудом узнала в нем моего тогдашнего пятиклашку – круглого и абсолютного двоечника.

    5 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Кожедуб на Украине «свой», а Ковпак – чужой

    Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.

    11 комментариев
    4 сентября 2026, 18:29 • Новости дня

    Эксперты: Путин делает Дальний Восток площадкой для развития экономики будущего

    Эксперты отметили вклад Путина в развитие Дальнего Востока

    Дальний Восток становится площадкой для формирования новой модели российской экономики, где одновременно развиваются промышленность, энергетика, логистика и передовые технологии. Представленные Владимиром Путиным на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) инициативы превращают регион в территорию, где начнут отрабатываться перспективные решения для последующего внедрения по всей стране, считают опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты.

    «Выступление Владимира Путина на ВЭФ показывает главное: развитие Дальнего Востока давно вышло за рамки региональной политики и стало частью стратегии развития всей страны. Здесь формируется новый промышленный и инфраструктурный каркас – от переработки сырья до энергетики, науки, логистики и высокотехнологичной фармацевтики», – считает председатель комитета РАСО по социальной архитектуре, политконсультант Дмитрий Еловский.

    По его словам, Дальний Восток становится площадкой, где Россия сегодня отрабатывает модель экономики будущего – «технологичной, инфраструктурно связанной и в критически важных сферах максимально опирающейся на собственные возможности».

    Член Общественной палаты РФ Максим Григорьев отметил, что при непосредственном участии президента России на протяжении более десяти лет Дальний Восток активно развивается и демонстрирует положительную динамику. «В конце 1990-х – начале 2000-х годов многие скептически относились к перспективам развития региона, а некоторые и вовсе полагали, что после провальных 90-х годов на Дальнем Востоке был поставлен крест. Однако благодаря действиям Владимира Путина ситуация изменилась, и сейчас Дальний Восток показывает существенные темпы роста», – говорит он.

    Эксперт также отметил призыв президента к снижению бюрократических барьеров для бизнеса в регионе: «Важно отметить и обращение главы государства к будущим депутатам Государственной Думы с призывом сосредоточиться на активной работе и не создавать излишних препятствий для бизнеса в виде ненужных проверок и бюрократических барьеров. Порой возникает ощущение, что только благодаря президенту удается преодолевать бюрократические преграды».

    Григорьев подчеркнул, что представленные Владимиром Путиным на ВЭФ планы по развитию Дальнего Востока приведут к еще лучшим результатам. «Уже сейчас готовятся два стратегических документа – Стратегия развития Дальнего Востока до 2036 года и Стратегия развития Арктической зоны, которые выведут ДФО на новый уровень развития», – пояснил член ОП.

    Одним из ключевых условий реализации крупных проектов в регионе остается энергетика. Заместитель директора НОЦ высоких технологий в сфере тепловой и атомной энергетики ИГЭУ им. В. И. Ленина, кандидат технических наук Мария Вольман выделила перспективы применения малых атомных электростанций.

    «Владимир Путин сообщил о программе развития энергетики Дальнего Востока до 2050 года, включая строительство малых атомных станций для удаленных территорий. Считаю одним из наиболее перспективных решений для ДФО: ядерное топливо обладает огромной энергоемкостью, а компактные станции обеспечивают стабильную и экологичную генерацию там, где доставка традиционного топлива сложна и дорога», – заявила она.

    Вольман отметила, что практический результат уже есть с 2020 года на Чукотке работает плавучая АЭС «Академик Ломоносов», первый коммерческий объект такого типа. «Это подтверждает технологическое лидерство России», – подчеркнула она.

    Руководитель студии грантового продюсирования предпринимателей WriteGrant Александр Юрлов отметил значимость еще одной инициативы Путина. «Как предприниматель, считаю особенно важным предложение президента шире применять цифровые решения, риск-ориентированный подход и ИИ в контроле. Они должны сокращать отчетность, сохраняя за государством возможность видеть ситуацию в режиме реального времени. Чем меньше МСП тратят на бюрократию, тем больше ресурсов остаётся на развитие и использование льгот», – заявил он.

    Напомним, в ходе рабочей поездки в Приморский край 2–3 сентября Путину представили результаты развития Дальнего Востока. В режиме видеоконференции президент дал старт работе ряда промышленных, инфраструктурных и научно-технологических объектов. Среди них – производство катодной меди на Удоканском горно-металлургическом комбинате, Находкинский завод минеральных удобрений, контейнерный терминал в порту «Первомайский», морской угольный терминал «Порт Эльга», завод по производству фармпродукции группы компаний «Фармасинтез», подстанция 500 кВ «Варяг» и 500-километровая линия электропередачи «Приморская ГРЭС-Варяг», а также инновационный научно-технологический центр на острове Русский и транспортно-логистический центр «Артем».

    В ходе пленарного заседания ВЭФ Путин обозначил дальнейшие этапы развития Дальнего Востока и Арктики согласно обновленной Стратегии развития ДФО до 2036 года. Президент поставил задачи по трем основным направлениям: реализация экономических проектов, ориентированных на внутренний спрос, поддержка инновационных компаний и цифровых технологий, а также дополнительные инвестиции в социальную инфраструктуру и благоустройство. Глава государства также анонсировал новые меры поддержки бизнеса – с 1 января 2027 года начинает действовать единый режим преференций на всей территории ДФО и российской Арктики.

    Отдельный акцент сделан на создании условий для испытания перспективных разработок. На Дальнем Востоке планируется запустить специальный правовой режим, позволяющий ускоренно тестировать новые технологии, в том числе беспилотные системы для сельского хозяйства и логистики, промышленных роботов и решения в сфере телемедицины. Успешные разработки предполагается впоследствии масштабировать на другие регионы России.

    Одновременно на Дальнем Востоке планируется развивать промышленность, судо- и авиастроение с учетом современных экологических требований. Отдельное внимание уделят энергетике: малые атомные электростанции и другие экологически чистые источники генерации должны обеспечить регион необходимыми объемами электроэнергии.

    С 1 января на Дальнем Востоке также заработает особый правовой режим, который позволит быстрее тестировать и внедрять новые технологии. Речь идет, в частности, о беспилотниках для сельского хозяйства и логистики, промышленных роботах и телемедицине. Технологии, которые успешно пройдут испытания в регионе, впоследствии смогут применять по всей России.

    4 сентября 2026, 12:04 • Новости дня
    Эксперт назвал враждебным шагом просьбу Японии о демонтаже памятника в Хабаровске

    Политолог Ткаченко: Россия не позволит забыть ужасные преступления Японии

    Эксперт назвал враждебным шагом просьбу Японии о демонтаже памятника в Хабаровске
    @ Евгения Летта/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Требование убрать хризантему с мемориала «Победа на Востоке» стало очередным проявлением агрессивной политики Токио и попытки переписать историю, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Как отметил эксперт, удар прикладом по хризантеме на памятнике в Хабаровске уязвил национальную гордость японцев.

    «Политика Запада во многом строится на отрицании России: что бы ни делала наша страна, это почти неизбежно подается в негативном ключе. А Япония действует в русле западной повестки», – напомнил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Впрочем, оговорился собеседник, реакция японской стороны на «удар прикладом» по хризантеме на памятнике в Хабаровске также может быть обусловлена чувством уязвленной национальной гордости. «Япония оскорбилась, потому что в ее представлении символ императорской семьи нельзя преподносить в негативном свете», – уточнил он.

    При этом оппоненты игнорируют исторический контекст. «Японская Квантунская армия совершала ужасные преступления. Токио неприятна эта страница истории, и нынешние власти думают, что уже перевернули ее. Россия не готова разделить эту точку зрения», – детализировал Ткаченко.

    Таким образом, жест японцев по поводу памятника – лишь один из элементов пазла антироссийской политики Токио, считает политолог. «Речь идет об откровенно враждебном и агрессивном шаге, который вполне вписывается в логику попыток «отмены» РФ и переписывания истории», – пояснил спикер. При этом, как отметил он, у Японии нет реальных рычагов для пропорционального ответа: она не одерживала побед над Россией, и у нее нет оснований для установки памятников, сопоставимых по смыслу с тем, что был открыт в Хабаровске.

    В пятницу в Хабаровске состоялось открытие мемориала в честь победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. За день до этого генконсульство Японии предложило демонтировать из оформления монумента символ императорского дома – хризантему. Цветок нанесен на пограничный столб, который прикладом разбивает красноармеец.

    «Хризантема является национальным цветком Японии, а печать с изображением хризантемы традиционно используется в качестве символа императора и императорской семьи, а также размещается на обложке японских паспортов. Просим местные органы власти принять меры, чтобы не допустить необоснованного разжигания противостояния между Японией и Россией, и отменить установку знака с изображением печати с хризантемой. В случае если подобные статуи уже установлены, просим рассмотреть возможность их демонтажа», – говорится в обращении генконсульства.

    Российское военно-историческое общество (РВИО) ответило отказом. Заместитель председателя РВИО Николай Овсиенко расценил просьбу японской стороны как «крайне некорректную» и заявил, что хризантема останется на мемориале как «символ японского милитаризма, который совершил чудовищные преступления». «Это точная копия пограничного столба, который Императорская Япония поставила на острове Сахалин. Когда мы все-таки освободили Сахалин и вернули его России, русский солдат, советский солдат разбил этот символ милитаристской Японии», – сказал он.

    Отметим, бронзовый солдат, которого скульпторы и литейщики уже успели окрестить Иваном, установлен на набережной Амура в центре краевой столицы. Солдат держит в руках винтовку и прикладом разбивает японский пограничный столб с изображением хризантемы. Такие стояли на Сахалине на границе вдоль 50-й параллели северной широты после Русско-японской войны (1904-1905).

    Особое смысловое значение имеет архитектурно-мемориальная часть монумента – на пилонах увековечены наименования всех Дальневосточных фронтов, Забайкальского фронта, Тихоокеанского флота и Амурской флотилии. Эта деталь напоминает о масштабе Маньчжурской стратегической наступательной операции, в ходе которой советские войска разгромили миллионную Квантунскую армию.

    Овсиенко во время церемонии открытия памятника зачитал приветствие помощника президента России Владимира Мединского. «Победа СССР на Дальнем Востоке ознаменовала не только окончание Второй мировой войны, но и установление прочного и справедливого миропорядка. Открытие монумента – дань памяти и выражение благодарности бойцам многонациональной Красной армии, всем советским людям, которые своей борьбой и трудом приближали победоносное для нашей страны окончание самой страшной войны в истории человечества», – передал слова Мединского заместитель председателя РВИО.

    В свою очередь глава Хабаровского края Дмитрий Демешин назвал памятник «зримым воплощением глубокой благодарности потомков за Великую Победу». «Главная композиция комплекса – это 15-метровая бронзовая скульптура советского солдата. Он олицетворяет мужество и боевой дух всех воинов-дальневосточников и тогда, и сегодня. И в первые дни установки скульптуры жители Хабаровска дали ему собирательное по образу имя – Иван. Как воин Алеша, освободитель Болгарии, так и у нас Иван станет символом образца воина-дальневосточника», – подчеркнул Демешин.

    Напомним, в середине августа между Москвой и Токио также произошел дипломатический скандал. МИД Японии выразил «решительный протест» из-за поездки президента России Владимира Путина на Итуруп и вызвал посла РФ в Токио, а премьер-министр страны Санаэ Такаити заявила, что действия российского лидера «задевают чувства японцев» и являются категорически «неприемлемыми». Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в ответ указал, что демарши Токио не изменят статуса Курильских островов.

    Комментарии (7)
    3 сентября 2026, 21:23 • Новости дня
    Губернатор Приморья назвал встречу Путина с тигром хорошим знаком

    Кожемяко: Встреча Путина с тигром – хороший знак

    Губернатор Приморья назвал встречу Путина с тигром хорошим знаком
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время поездки в Южное Приморье лично встретил тигра, что является хорошим знаком, заявил губернатор края Олег Кожемяко на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума.

    Кожемяко на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума отметил значительный вклад главы государства в сохранение редкого хищника, передает РИА «Новости». Популяция тигра в Приморье увеличилась до 550-600 особей благодаря поддержке президента, отметил он.

    «За эти годы, благодаря усилиям в том числе и со стороны президента, той поддержке, которую выполняет сейчас АНО «Тигр», мы подняли до 550-600 особей в Приморском крае, что само по себе говорит о том, что его можно встретить в дикой природе. Он хозяин этого места, он хозяин тайги», – подчеркнул Кожемяко.

    Губернатор также напомнил о сложной ситуации в начале двухтысячных годов, когда в регионе процветало браконьерство, хищников массово отстреливали ради продажи шкур. Он добавил, что встреча Владимира Путина с тигром в одном из районов Южного Приморья является хорошим знаком, так как президент внес огромный вклад в восстановление популяции.

    Напомним, на пленарном заседании форума во Владивостоке президент России поделился историей о встрече с диким хищником.

    Глава государства пообещал уделить особое внимание сохранению амурского тигра.

    Ранее российский лидер рассказал о глубокой заинтересованности многих стран мира в восстановлении популяции этих животных.

    Комментарии (10)
    3 сентября 2026, 17:30 • Видео
    СБУ против ГУР. Чья возьмет?

    Перестрелку, произошедшую в Киеве между оперативными группами ведущих спецслужб Украины – СБУ и ГУР, связали с переделом рынка кол-центров. Но, помимо прочего, это борьба Владимира Зеленского с частью собственного окружения.

    Комментарии (0)
    3 сентября 2026, 20:10 • Новости дня
    Шуваев назвал число погибших в результате украинских атак белгородцев

    Шуваев: Свыше 660 белгородцев погибли из-за украинских атак с 2022 года

    Tекст: Валерия Городецкая

    С февраля 2022 года из-за украинских атак в Белгородской области погибли более 660 человек, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

    Свыше пяти тысяч жителей получили ранения, добавил он. «С февраля 2022 года нацисты убили 667 белгородцев, среди которых 28 детей. Ранили 5 080 жителей области, в том числе 305 детей», – сообщил Шуваев в своем канале в Max.

    Он подчеркнул, что эти цифры продолжают расти, а регион скорбит о каждом погибшем.

    Врио главы региона добавил, что область не сдается и наращивает меры защиты от атак. Усиливаются системы ПВО и противоракетной обороны, формируются новые батальоны «Барс-Белгород» с новейшим оборудованием. Также устанавливаются современные радиолокационные станции и строятся антидроновые коридоры над дорогами. Шуваев заверил, что эту работу будут только усиливать.

    В конце августа число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Белгороду возросло до 16 человек.

    В середине того же месяца при массированных атаках украинских войск на регион погибли восемь мирных жителей.

    Днем ранее один человек скончался в результате обстрела гражданского автобуса в Ракитянском округе.

    Комментарии (0)
    3 сентября 2026, 21:40 • Новости дня
    В ЕК заявили о подготовке новых визовых ограничений для россиян

    The Guardian: ЕК готовит новые визовые ограничения для граждан России

    В ЕК заявили о подготовке новых визовых ограничений для россиян
    @ EPA/OLIVIER HOSLET/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Еврокомиссия разрабатывает новые адресные ограничения на выдачу виз гражданам России, ссылаясь на необходимость устранения рисков безопасности, пишет The Guardian.

    Евросоюз готовит адресные визовые ограничения для россиян из-за «враждебных действий», говорится в материале The Guardian. Официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт сообщил, что ведомство работает над предложениями по ужесточению визовых правил для граждан третьих стран.

    «Мы готовим предложение об адресных ограничительных визовых мерах, направленных, в частности, на устранение рисков безопасности, связанных с враждебными действиями третьих стран», – заявил Ламмерт.

    По его словам, число выданных россиянам виз сократилось с четырех млн до начала конфликта до 618 тыс. в 2025 году.

    Обсуждение новых мер началось после инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле в Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии возложило на Москву ответственность за инцидент с беспилотниками в аэропорту Лейпцига.

    В конце июня Еврокомиссия опровергла информацию о подготовке полного запрета на выдачу шенгенских виз россиянам.

    В прошлом году Евросоюз полностью прекратил оформление новых многократных въездных документов для граждан России.

    Комментарии (3)
    3 сентября 2026, 20:55 • Новости дня
    Белоусов поздравил бойцов с взятием Казачьей Лопани и Новопавловки

    Минобороны: Белоусов поздравил бойцов с взятием Казачьей Лопани и Новопавловки

    Белоусов поздравил бойцов с взятием Казачьей Лопани и Новопавловки
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Минобороны Андрей Белоусов поздравил 245-й мотострелковый полк с освобождением населенного пункта Казачья Лопань, отметив мужество и героизм военнослужащих, сообщило ведомство.

    «Мужественные и самоотверженные воины полка с первых дней специальной военной операции выполняют свой воинский долг по защите народа и нашей земли от врага. Следуя боевым традициям, вы, не жалея жизни, отстаиваете интересы нашей Родины, и память о ваших ратных подвигах останется в веках», – приводит Минобороны слова Белоусова в Max.

    Министр поблагодарил бойцов за верность присяге и проявленный героизм. Он выразил уверенность, что личный состав продолжит с честью служить России и защищать ее национальные интересы.

    Кроме того, министр поздравил 217-й гвардейский парашютно-десантный полк с освобождением Новопавловки в Запорожской области. Глава ведомства отметил, что этот успех станет символом отваги и войдет в историю ратных подвигов русского воинства.

    Месяцем ранее глава военного ведомства поздравил личный состав с освобождением населенного пункта Любицкое.

    В июле министр обороны направил поздравительные телеграммы отличившимся при взятии Константиновки бойцам.

    В конце прошлого года Андрей Белоусов отметил успехи десантников в боях за Степногорск.

    Комментарии (0)
    4 сентября 2026, 13:12 • Новости дня
    Путин вернулся в Москву

    Путин вернулся в Москву после саммита ШОС и ВЭФ

    Путин вернулся в Москву
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин завершил длительную поездку на Восточный экономический форум и саммит ШОС, вернувшись в столицу для продолжения работы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин прибыл в Москву после завершения визита на саммит ШОС и Восточный экономический форум, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил насыщенность прошедших мероприятий.

    «Путин вернулся в Москву после поездки. Поездка была более чем содержательная. И шосовская часть в Киргизии, двусторонние контакты и, конечно, владивостокская часть поездки, связанная с дальневосточной тематикой, с Дальневосточным экономическим форумом», – подчеркнул представитель Кремля.

    Позднее в этот же день российский лидер проведет по видеосвязи заседание оргкомитета «Победа». Президент Российской академии наук Геннадий Красников представит доклад о присвоении звания «Город трудовой доблести». Кроме того, запланированы выступления ряда чиновников и несколько непубличных мероприятий в графике президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время поездки во Владивосток президент России провел совещание по вопросам развития дальневосточных регионов.

    На полях саммита ШОС в Бишкеке Владимир Путин встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    Накануне Кремль запланировал дистанционное заседание оргкомитета «Победа» на 4 сентября.

    Комментарии (0)
    4 сентября 2026, 15:39 • Новости дня
    Актриса Поргина анонсировала возвращение Ефремова в кино после перерыва

    Актриса Поргина: Михаил Ефремов возвращается в кино после перерыва

    Актриса Поргина анонсировала возвращение Ефремова в кино после перерыва
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Актер Михаил Ефремов вернется на съемочную площадку после временной паузы, необходимой артисту для погружения в режиссуру и поиска себя на театральной сцене, сообщила актриса Людмила Поргина.

    Поргина выразила уверенность, что Ефремов обязательно вернется к съемкам, передает «Газета.Ru». Сейчас артисту требуется время для поиска себя на театральной сцене.

    Вдова Николая Караченцова поддерживает выбор коллеги в пользу театра. «Он понял, что кино его отвлекает, а в театре он репетирует роли, работает с режиссером. Он уверен, что позиция его правильная, и я тоже так считаю», – призналась Поргина.

    Актриса добавила, что ее супруг также ставил спектакли на первое место, а в кино снимался только в свободное время. По ее словам, Ефремов недавно вернулся к свободной жизни и теперь ищет себя в репертуаре и режиссуре, чтобы стать значимым событием в театральной среде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Михаил Ефремов исполнит главную роль в драмеди «Отец. Еще отец».

    Режиссер Сергей Кальварский анонсировал съемки нового сериала с участием артиста.

    До этого Никита Михалков официально включил актера в труппу театра «Мастерская 12».

    Комментарии (8)
    4 сентября 2026, 15:30 • Новости дня
    Нарышкин заявил о попытках европейских элит возродить «дух вермахта»

    Нарышкин: ЕС заложил готовность к конфликту с Россией к 2030 году

    Tекст: Дарья Григоренко

    Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил о попытках европейских элит возродить «дух вермахта» и подготовиться к масштабному военному конфликту к 2030 году.

    Руководство Евросоюза активно готовится к масштабному вооруженному конфликту, который может начаться к 2030 году, заявил Нарышкин на заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ, передает РИА «Новости».

    «Предпринимая попытки возродить в Европе «дух вермахта», европейские элиты прикладывают к этому серьезные усилия... Готовность к масштабному вооруженному конфликту к 2030 году заложена в основные концептуальные документы Европейского союза», – сказал глава СВР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Североатлантический альянс планирует подготовить ресурсы к войне с Россией к 2030 году.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о подготовке европейскими странами нападения на манер Гитлера.

    Президент России Владимир Путин обвинил руководство западных государств в намеренном создании нестабильности на международной арене.

    Комментарии (6)
    4 сентября 2026, 09:28 • Новости дня
    Корейцы в шутку назвали Владивосток ближайшей Европой

    Глава корейского культурного центра Гон Пак назвал Владивосток ближайшей Европой

    Tекст: Мария Иванова

    Несмотря на отсутствие прямых авиарейсов, граждане Южной Кореи активно интересуются туризмом в России и в шутку называют столицу Приморья самым близким европейским городом, отметил полномочный министр, советник и глава культурного центра Республики Корея в Москве Чжун Гон Пак.

    Глава культурного центра Республики Корея в Москве Чжун Гон Пак рассказал о популярности российских маршрутов среди своих соотечественников, передает РИА «Новости».

    По его словам, туристы из азиатской страны очень хотят путешествовать по России.

    «В последнее время среди корейцев много тех, кто хочет путешествовать. К сожалению, между нами в последнее время нет прямых рейсов. Представляете, до ковида почти 300 тыс. людей приезжали на Дальний Восток. У нас есть смешное высказывание: самая близкая Европа для нас – это Владивосток», – отметил господин Пак.

    Заявление прозвучало на полях Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне во Владивостоке пришвартовалось пассажирское судно южнокорейской компании Duwon Shipping.

    Оргкомитет ВЭФ анонсировал прибытие на текущий форум делегации из Республики Корея.

    Президент России Владимир Путин на пленарном заседании заявил о значительном экономическом подъеме Дальнего Востока.

    Комментарии (0)
    3 сентября 2026, 21:15 • Новости дня
    При атаке ВСУ на Шебекино погибли два сотрудника скорой помощи

    Шуваев: При атаке ВСУ на Шебекино погибли два сотрудника скорой помощи

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате обстрела города Шебекино со стороны Вооруженных сил Украины погибли четыре человека, включая двух медицинских работников, еще трое получили ранения, сообщил врио главы Белгородской области Александр Шуваев.

    «Сегодня вечером, в День солидарности в борьбе с терроризмом, киевские неонацисты вновь обнажили свою подлую сущность, целенаправленно обстреляв мирных жителей нашего Шебекино», – сообщил Шуваев в своем канале в Max.

    В результате атаки погибли врач, фельдшер скорой помощи и супружеская пара. Шуваев выразил глубокие соболезнования родным и близким жертв трагедии.

    Еще трое мужчин, среди которых водитель скорой помощи, получили осколочные ранения. Пострадавшим оказывают первую помощь в местной больнице, после чего их планируют перевести на лечение в Белгород, а при необходимости – в федеральные медицинские центры.

    От ударов обрушились и загорелись две хозяйственные постройки. Повреждены окна в двух многоквартирных домах, один частный дом, гараж и два автомобиля, один из которых пострадал от удара дрона в селе Доброе.

    Накануне Шуваев сообщил о гибели двух человек при массированных ударах по региону.

    Несколькими днями ранее при атаках украинских беспилотников пострадали пять мирных жителей вместе с сотрудниками скорой помощи.

    В конце августа в результате удара дрона ВСУ по медицинскому автомобилю в Шебекино погиб фельдшер.

    Комментарии (0)
    3 сентября 2026, 21:25 • Новости дня
    Глава Института Гете заявила о конце культурных связей между Россией и ФРГ

    Глава Института Гете Йост: Культурным связям между Россией и ФРГ пришел конец

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Института Гете Геше Йост назвала прекращение работы немецких центров завершением целой эпохи в отношениях ФРГ и России.

    «Закрытие филиалов знаменует собой конец целой эпохи в германо-российских культурных отношениях», – приводит ТАСС слова руководителя института. Йост напомнила, что представительства в Москве и Петербурге открылись после падения Берлинской стены.

    Позднее, в 2009 году, начал работу филиал в Новосибирске. Теперь руководство планирует обсудить дальнейшие действия с министерством иностранных дел ФРГ.

    Исполнительный директор Немецкого культурного совета Олаф Циммерман также выразил сожаление из-за случившегося. Он отметил, что закрываются самые последние двери для обмена между государствами. По его словам, институт оставался одним из последних ростков диалога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров анонсировал закрытие отделений Института Гете в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.

    Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль выразил сожаление из-за ответных мер Москвы.

    Политолог Александр Рар предупредил о риске полного разрыва двусторонних культурных связей на долгие десятилетия.

    Комментарии (0)
    3 сентября 2026, 21:44 • Новости дня
    Запрещенный в служении иеромонах Дионисий погиб под Тверью

    Tекст: Ольга Иванова

    Запрещенный в служении иеромонах Дионисий, в миру Дмитрий Батраев, погиб в Тверской области в результате возгорания катера.

    Инцидент с трагическим исходом произошел 1 сентября в деревне Заполек Осташковского муниципального округа, сообщает РИА «Новости». В моторном отсеке катера вспыхнуло пламя, унесшее жизнь одного человека.

    «1 сентября поступило сообщение о пожаре в моторном отсеке катера в деревне Заполек Осташковского муниципального округа. На происшествие реагировали подразделения МЧС России и ГИМС. В результате пожара один человек погиб», – заявили в региональном управлении МЧС. Предварительной причиной возгорания специалисты называют разгерметизацию топливной системы судна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа местная жительница погибла при опрокидывании катера в Дагестане.

    Следственный комитет сообщил о гибели двух человек в результате столкновения маломерных судов на Волге.

    В мае после переворота моторной лодки на реке Ангаре скончался один взрослый пассажир.

    Комментарии (0)
    3 сентября 2026, 21:48 • Новости дня
    Тренер по фигурному катанию Тарасова госпитализирована в больницу
    Тренер по фигурному катанию Тарасова госпитализирована в больницу
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова госпитализирована для прохождения планового медицинского обследования.

    Источник, близкий к ситуации, заверил, что здоровью известного специалиста ничто не угрожает, передает РИА «Новости». «Татьяна Тарасова находится в больнице на плановом обследовании. С ней все хорошо, причин для беспокойства нет», – подчеркнул собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле текущего года заслуженный тренер СССР попала в реанимацию.

    Позже тренер Елена Буянова сообщила об улучшении состояния коллеги.

    Через несколько дней наставницу выписали из столичной больницы.

    Комментарии (0)
    3 сентября 2026, 21:46 • Новости дня
    Генеральный адвокат Суда ЕС порекомендовал отменить санкции против «Мегафона»

    Tекст: Ольга Иванова

    Генеральный адвокат Суда ЕС Андреа Бьонди предложил отменить ограничения в отношении российского оператора связи «Мегафон» из-за отсутствия у Брюсселя доказательной базы при принятии решения.

    Европейские инстанции могут пересмотреть ограничительные меры в отношении крупной телекоммуникационной компании, передает РИА «Новости». В опубликованном заключении генерального адвоката Андреа Бьонди указывается на неправомерность действий Совета ЕС.

    «Первоначальные акты должны быть отменены», – говорится в документе. Юрист пришел к выводу, что европейские власти внесли «Мегафон» в санкционные списки без сформированного доказательного досье.

    Бьонди подчеркнул, что Общий суд ЕС допустил правовые ошибки, признав допустимой ссылку на якобы общеизвестный факт поддержки военно-промышленного комплекса. По его мнению, подобная практика позволяет вводить ограничения без документальной базы, апеллируя к доказательствам лишь на этапе судебного разбирательства.

    Специалист добавил, что санкционная политика должна быть защищена от обвинений в произволе. В результате права компании на эффективную защиту были нарушены, поскольку ей сообщили только критерий ограничений без конкретных фактов. Окончательное решение по апелляции примут позднее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе прошлого года Европейский суд отклонил иск «Мегафона» против экспортных ограничений Евросоюза.

    В марте текущего года суд отказался отменять санкции против пяти российских бизнесменов.

    Месяцем ранее инстанция впервые признала незаконным повторное включение физического лица в санкционный список.

    Комментарии (0)
    4 сентября 2026, 12:25 • Новости дня
    Британские СМИ назвали тревожным предупреждение Путина Западу

    Daily Express: Путин сделал тревожное предупреждение Западу на ВЭФ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заявление президента России Владимира Путина на Восточном экономическом форуме стало серьезным сигналом для стран Запада на фоне ареста российского судна в Норвегии.

    Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме сделал жесткое предупреждение западным странам по ситуации на Украине, пишет Daily Express.

    Накануне глава государства заявил, что «только готовность ко всему даст тем, кто хочет навредить России, понять, что лучше этого не делать», передает РИА «Новости».

    Британский таблоид охарактеризовал эти слова как тревожный сигнал. Издание обратило внимание, что заявление прозвучало в день ареста российского научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов». Норвежские власти задержали корабль в порту Баренцбург на Шпицбергене по ордеру, выданному на основании заявления украинской компании «Нафтогаз».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, норвежские власти арестовали российское научное судно «Профессор Молчанов» на Шпицбергене.

    Президент России Владимир Путин назвал задержание корабля актом государственного терроризма.

    Министерство иностранных дел России вызвало посла Норвегии для выражения решительного протеста.

    Комментарии (0)
    Главное
    Axios: Уиткофф и Кушнер посетят Москву на выходных
    Кличко рассказал о последствиях удара по зданию СБУ в Киеве
    ВС России поразили действующий в интересах ВСУ логистический центр в Николаеве
    Захарова ответила на слова Пашиняна о российской базе в Гюмри цитатой Булгакова
    Литва призвала Европу сократить объем выдачи шенгенских виз для россиян
    Орешкин назвал самую дефицитную профессию в России из-за нейросетей
    Анонсировано резкое ухудшение погоды в Москве на выходных

    Бурный рост Дальнего Востока привел к парадоксальному эффекту

    Повышение транспортной доступности Дальнего Востока и в целом его бурный рост привели к росту энергопотребления. В результате одновременно с новыми железными дорогами и аэропортами появилась потребность в новых электростанциях. В чем особенность Дальнего Востока и как меняется его роль из удаленного региона в приоритетный? Подробности

    Перейти в раздел

    Мерц разрушил культурный мост между Россией и Германией

    По решению властей Германии прекращается многолетняя история Русского дома в Берлине. Поводом стал инцидент с обнаружением беспилотника со взрывчаткой в аэропорту Лейпциг/Галле, ответственность за который Берлин возложил на Москву. Россия отвергла обвинения и объявила о закрытии отделений Института Гете. Оба культурных центра десятилетиями оставались важными каналами гуманитарных связей между двумя странами. Что теперь будет с Русским домом и насколько далеко зайдет новое обострение отношений Москвы и Берлина? Подробности

    Перейти в раздел

    В военные училища приходят роботы и искусственный интеллект

    «Система военного образования выходит на качественно новый уровень», – заявил министр обороны Андрей Белоусов. Как новейшие технологии меняют процесс обучения в российских военных училищах, какие новые военные вузы появились в России и как это влияет на престиж профессии офицера? Подробности

    Перейти в раздел

    Недруга Зеленского в команде Трампа затравили до отставки

    Свою добровольную отставку подтвердил незаурядный, хотя и малоизвестный член команды президента США Дональда Трампа – министр армии Ден Дрисколл. Ему давно предсказывали уход из-за взаимной ненависти с главой Пентагона, но примечателен он другим: тем, что общался с властями Украины так, как следует. Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • СБУ против ГУР. Чья возьмет?

      Перестрелку, произошедшую в Киеве между оперативными группами ведущих спецслужб Украины – СБУ и ГУР, связали с переделом рынка кол-центров. Но, помимо прочего, это борьба Владимира Зеленского с частью собственного окружения.

    • Мерц закрыл Русский дом. Чего испугался?

      Германия закрывает консульство России в Бонне и Русский дом в Берлине, бездоказательно обвинив РФ в так называемом инциденте в Лейпциге. Так канцлер Фридрих Мерц готовится к воскресным выборам, которые выиграют его враги. Чем ответим?

    • США возобновили войну удачно для России

      Впервые почти за месяц США и Иран возобновили масштабные удары по позициям друг друга. Это они вовремя: так исчезнут последние шансы на то, что Украина сможет защитить Киев.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Когда придут детские пособия в сентябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Детские пособия в сентябре 2026 года придут по графику Социального фонда России: 3 сентября перечислят единое пособие на детей и беременным женщинам, пособие по уходу до полутора лет неработающим родителям и пособие на ребенка военнослужащего по призыву; 4 сентября – ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, поскольку 5 сентября выпадает на субботу; 8 сентября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. В сентябре семьи получают выплаты за август, а пособия за сентябрь поступят уже в октябре. Рассказываем, когда придут детские пособия в сентябре 2026 года, какие выплаты перенесут из-за выходных и как проверить начисление.

    • Когда придет пенсия в сентябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за сентябрь 2026 года выплатят по обычному графику: доставка через почту и другие доставочные организации идет с 3-го по 25-е число месяца, а точная дата зависит от региона, способа получения и индивидуального графика пенсионера. В сентябре 2026 года федеральных праздничных выходных нет, поэтому переносы возможны в основном из-за суббот и воскресений: выплаты, назначенные на 5–6, 12–13, 19–20 и 26–27 сентября, обычно переносят на ближайший рабочий день перед выходными или выдают по региональному графику. Рассказываем, когда придет пенсия в сентябре 2026 года на карту и через «Почту России», как узнать точную дату выплаты и кому в сентябре могут начислить повышенную пенсию.

    • Церковные праздники в сентябре 2026 года: календарь православных дат, посты и что нельзя делать

      В сентябре 2026 года православные христиане отмечают несколько важных церковных дат: Усекновение главы Иоанна Предтечи 11 сентября, церковное новолетие 14 сентября, Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября и Воздвижение Креста Господня 27 сентября. Два последних праздника относятся к двунадесятым непереходящим праздникам, а на Усекновение и Воздвижение установлен пост. Рассказываем, какие церковные праздники будут в сентябре 2026 года, на какие дни недели они выпадают, когда соблюдать пост и какие народные запреты не стоит путать с церковными правилами.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации