Tекст: Валерия Городецкая

По информации из канала оперштаба в Max, пять человек, включая сотрудников скорой помощи, получили ранения при атаках со стороны Вооруженных сил Украины в Белгородской области. Все они госпитализированы.

«При ударах ВСУ пострадали пять человек, среди которых сотрудники скорой помощи», – сообщили в региональном оперативном штабе.

Уточняется, что ранения получили две женщины-фельдшера. Кроме того, в поселке Октябрьский в результате детонации беспилотника местная жительница получила осколочные ранения шеи и голени. В поселке Ракитное из-за взрыва FPV-дрона также пострадала женщина, ей оказали медицинскую помощь. Еще одна мирная жительница была ранена в Шебекино.

Двумя днями ранее в Шебекино при атаке украинского беспилотника на автомобиль скорой помощи погиб фельдшер.

До этого в результате ударов дронов по этому приграничному городу пострадали два мирных жителя.

Сегодня утром оперативный штаб Белгородской области сообщил о ранении еще пятерых человек при обстреле двух муниципалитетов.