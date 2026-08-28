Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
Мишустин встретился с Лукашенко в Москве
Глава российского кабмина Михаил Мишустин встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Москве.
Мероприятие проходит в пятницу в Доме правительства, передает РИА «Новости». Российский премьер лично принимает главу соседнего государства для обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества.
Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планах встретиться с Михаилом Мишустиным.
Накануне глава белорусского государства прибыл в Москву с рабочим визитом.
В субботу российский лидер Владимир Путин проведет официальные переговоры с коллегой.