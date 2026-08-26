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    Игорь Караулов Игорь Караулов Вместо Канье Уэста лучше позвать артиста из Северной Кореи

    Я нарочно не называю имен и не обсуждаю, кто высказался за приезд американского рэпера в Россию, а кто – против. Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.

    13 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Американские феминистки окончательно сошли с ума

    Чтобы давить на судей и защитить чудовище Клэнси, убившую троих своих детей, американские феминистки начали записывать видосики, где пытают собственных детей. Вы все правильно прочитали. Они. Пытают. Собственных. Детей.

    19 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Чем грозит отказ от концепции оберегаемой войны

    Параноидальный мир, в котором не понятно, война все еще идет или уже закончилась, и где самые грубые перегибы оправдываются военными действиями и требованиями безопасности – не самый дружелюбный мир. Поэтому Россия так бережет концепцию «оберегаемой войны». Именно это сегодня и является цивилизованностью.

    31 комментарий
    26 августа 2026, 05:33 • Новости дня

    Песков: Москва ведет подготовку к визиту Лукашенко

    Tекст: Антон Антонов

    Кремль готовится к встрече президента Белоруссии Александра Лукашенко с российским руководством, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Отвечая на вопрос о том, ведет ли Москва соответствующую подготовку, Песков заявил: «Да. Ведет», – передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планах в ближайшее время встретиться с президентом России Владимиром Путиным и с премьером Михаилом Мишустиным.

    Лукашенко вручил орден Дружбы Народов первому вице-премьеру России Денису Мантурову

    23 августа 2026, 14:14 • Новости дня
    Путин: Вторая ветка «Северного потока» могла пройти через Польшу
    Путин: Вторая ветка «Северного потока» могла пройти через Польшу
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вторую линию газопровода «Северный поток» планировали проложить через территорию Польши, но позднее было принято решение провести газопровод по дну Балтийского моря, заявил президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин сообщил, что вторую ветку газопровода «Северный поток» изначально планировали строить через польскую территорию, передают «Вести».

    По словам российского лидера, в республике уже подготовили необходимые сооружения для возведения второй линии. Однако позже маршрут решили изменить и провести газопровод по дну Балтийского моря.

    «У нас же одна линия поставок газа проходит по территории Польши – «Ямал – Европа» – и была подготовлена вторая линия, тоже по территории Польши. Уже даже строители поставили там соответствующие сооружения. Но в конечном итоге мы приняли решение пройти второй линией по дну Балтийского моря с целью минимизации рисков», – сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

    Глава государства добавил, что Польша выступала против изменения маршрута. Отказ от сухопутного варианта лишал республику статуса транзитной страны и связанных с этим экономических выгод.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск поддержал исполнителей диверсии на газопроводах.

    В июне президент России Владимир Путин заявил о готовности запустить уцелевшую нитку газопровода «Северный поток – 2».

    Польские власти опасались потери транзитных доходов из-за строительства этого балтийского маршрута.

    Российская сторона неоднократно предлагала возобновить поставки энергоносителей в Европу по польскому трубопроводу «Ямал – Европа».

    Комментарии (7)
    23 августа 2026, 05:47 • Новости дня
    Спецпосланник США Коул на встрече с Лукашенко обругал европейских лидеров
    Спецпосланник США Коул на встрече с Лукашенко обругал европейских лидеров
    @ Valdemar Doveiko/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Во время первой встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко спецпосланник США Джон Коул шутил, пил водку и резко высказался о европейских лидерах, пишет New York Times.

    Спецпосланник США по Белоруссии рассказал, что во время первой встречи белорусский лидер набросился с критикой на европейских политиков, добивавшихся его международной изоляции, пишет New York Times.

    «Он рвал и метал из-за них, поэтому я сказал: «Они – кучка трусов». После этого он меня полюбил. А европейцы – нет», – приводит слова Коула РИА «Новости».

    При этом уточняется, что в действительности Коул использовал более грубое выражение.

    После резкой реплики дипломат выпил две рюмки фирменной водки Лукашенко, а последующие порции незаметно выливал на пол, чтобы не потерять трезвость за столом переговоров, пишет NYT.

    Коул отметил, что юмор, по его мнению, является «гигантским оружием», поскольку смех снимает напряжение и лишает собеседника ощущения угрозы. «Если вам удается рассмешить собеседника, половина дела уже сделана», – заявил Коул.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Коул рассказал об ужине с водкой у Лукашенко в 2025 году.

    В 2026 году американская делегация во главе с Коулом также посетила Минск.

    Комментарии (15)
    25 августа 2026, 17:15 • Видео
    «Альтернатива для Германии» покусилась на основы

    В преддверии сентябрьских выборов в парламенты трех земель ФРГ руководство партии «Альтернатива для Германии» пообещало вывести страну из Шенгенской зоны. Это беспрецедентное для Германии предложение и серьезный козырь, но применять его рискованно.

    Комментарии (0)
    24 августа 2026, 15:30 • Новости дня
    Путин разрешил вводить внешнее управление на объектах критической инфраструктуры
    Путин разрешил вводить внешнее управление на объектах критической инфраструктуры
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры страны. Документ распространяется на предприятия топливно-энергетического комплекса, связи, транспорта, энергетики, а также промышленные и коммунальные объекты и предусматривает возможность введения внешнего управления в случае угрозы их нормальному функционированию.

    Путин подписал указ, определяющий меры по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры страны, передает РИА «Новости». Документ опубликован на официальном портале правовых актов и вступает в силу со дня опубликования.

    В тексте указа отмечается, что в случае непринятия хозяйствующим субъектом необходимых мер безопасности может быть введено внешнее управление. Эта мера также коснется тех, кто нарушает требования безопасности или создает угрозу нормальному функционированию объектов.

    Временным управляющим, согласно документу, назначается Росимущество, если президент не определит иное лицо. Управляющий получает полномочия собственника, за исключением права распоряжаться имуществом, а также проводит инвентаризацию и обеспечивает сохранность активов.

    К объектам критической инфраструктуры отнесены предприятия топливно-энергетического комплекса, связи, транспорта, энергетики, а также промышленные и коммунальные объекты. Решение о прекращении временного управления будет принимать правительство на основании поручения главы государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин обсудил с Советом безопасности дополнительные меры защиты критической инфраструктуры. Позже глава государства поручил проработать инициативы бизнеса по обороне промышленных объектов от беспилотников.

    Накануне вице-премьер Александр Новак сообщил о постоянном контроле за безопасностью нефтеперерабатывающих предприятий.

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    23 августа 2026, 14:31 • Новости дня
    Путин отметил позицию Польши к украинскому неонацизму

    Путин: Польша обращает серьезное внимание на идеологию неонацизма на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Варшава обращает пристальное внимание на проявления неонацизма на Украине, несмотря на общую антироссийскую направленность своей политики, заявил президент России Владимир Путин.

    По словам Путина, польское руководство, несмотря на известную русофобскую позицию, обращает серьезное внимание на идеологию неонацизма на Украине, передают «Вести».

    «Несмотря на известную русофобию в политике Польши, все-таки польские власти сегодня обращают серьезное внимание на фундаментальные основы сегодняшней украинской государственности. Имею в виду, прежде всего, идеологию неонацизма. Польские власти, видимо, отвечая на очевидный запрос своего общества, заняли принципиальную позицию», – сказал глава государства в интервью журналисту Павлу Зарубину.

    Ранее польские власти не пригласили украинскую сторону на масштабный военный парад в Варшаве.

    Президент Польши Кароль Навроцкий публично напомнил о преступлениях украинских националистов.

    Польские чиновники симметрично отказались от государственных наград Украины.

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    23 августа 2026, 14:22 • Новости дня
    Путин заявил о контроле ситуации с топливом

    Путин: Правительство должно держать ситуацию с топливом под контролем

    Путин заявил о контроле ситуации с топливом
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вопрос обеспечения страны горючим должен постоянно находиться под надзором кабинета министров, заявил президент России Владимир Путин в ходе интервью журналисту программы «Вести» Павлу Зарубину.

    «Да, конечно, неудобства определенные для людей есть, но правительство, конечно, должно держать это под контролем», – подчеркнул российский лидер, передают «Вести».

    Президент добавил, что накануне обсуждал эту тему с председателем правительства Михаилом Мишустиным. По словам главы государства, пока решены не все сложности в данной сфере.

    «Только позавчера мы встречались и разговаривали на эту тему с председателем правительства. Да, не все еще вопросы решены, но они решаются. Председатель правительства держит эти вопросы на контроле. Комиссия специальная создана», – отметил Путин, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Александр Новак назвал ситуацию на топливном рынке напряженной.

    Накануне он поручил нефтяным компаниям усилить контроль за обеспечением регионов горючим.

    Для оперативного мониторинга обстановки правительство сформировало специальный штаб.

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    23 августа 2026, 13:56 • Новости дня
    Путин прокомментировал слова Туска о «Северных потоках»

    Путин: Мотивы позиции Туска по «Северным потокам» ясны

    Путин прокомментировал слова Туска о «Северных потоках»
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин прокомментировал высказывания польского премьер-министра Дональда Туска о диверсиях на «Северном потоке».

    Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину прокомментировал недавние высказывания премьер-министра Польши Дональда Туска относительно ситуации с газопроводами, передают «Вести». Путин подчеркнул, что хорошо понимает причины поведения польского руководства.

    «Вы знаете, я давно знаком с господином Туском, во время подготовки к строительству «Северного потока – 2» и во время самого строительства. Тогда господин Туск тоже был премьер-министром, и мне ясны мотивы такой позиции нынешнего правительства Польши. Мотивы простые очень – экономическая целесообразность», – заявил Путин.

    Ранее польский премьер попытался оправдать диверсию на газопроводах, отметив, что Германии не следует преследовать виновных в этом подрыве.

    Напомним, Туск поддержал исполнителей диверсии на газопроводах.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобный подход европейских политиков крайне странным.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова осудила высказывания польского премьера.

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    24 августа 2026, 16:10 • Новости дня
    Россия и Украина провели обмен пленными в Белоруссии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Гомельской области успешно прошла гуманитарная миссия по взаимному возвращению десяти российских и десяти украинских военнослужащих, сообщил белорусский телеканал «Первый информационный».

    Механизм возвращения бойцов на родину задействовали по прямому поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко, передает ТАСС.

    Процедура взаимной передачи военнослужащих состоялась с неукоснительным соблюдением всех действующих норм международного гуманитарного права, позволив освобожденным гражданам вернуться домой.

    В результате достигнутых двусторонних договоренностей конфликтующие стороны успешно передали друг другу по десять человек, ранее находившихся в плену.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа на белорусско-украинской границе состоялась передача 15 мирных жителей.

    В конце июня президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о встрече с представителями Владимира Зеленского. В начале того же месяца Министерство обороны России вернуло из украинского плена 185 военнослужащих.

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    23 августа 2026, 09:19 • Новости дня
    Путин отметил роль Ахмата Кадырова в мире на Северном Кавказе
    Путин отметил роль Ахмата Кадырова в мире на Северном Кавказе
    @ Владимир Родионов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин записал видеообращение по случаю 75-летия со дня рождения первого президента Чечни, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, в котором высоко оценил его роль в возвращении мира на Северный Кавказ.

    Владимир Путин выступил с обращением, опубликованном на сайте Кремля, в котором подчеркнул историческую значимость деятельности первого президента Чечни Ахмата Кадырова.

    «Сегодня, 23 августа, могло бы исполниться 75 лет Ахмату Кадырову, первому президенту Чеченской Республики, Герою России. Его имя навсегда вписано в историю страны, а в нашей памяти он останется человеком, чья сила духа и беззаветная любовь к своему народу смогли одолеть, победить зло, сделать шаг к возвращению мира на древнюю чеченскую землю», – сказал президент.

    По словам Владимира Путина, вера в будущее помогла чеченскому лидеру принять важнейшие решения в тяжелые годы. Главной целью политика было прекращение братоубийственного конфликта и создание надежного заслона международному терроризму.

    «Его позиция, основанная на глубокой внутренней убежденности, была однозначной: судьба Чечни неотделима от судьбы России. А его главной целью было не просто остановить братоубийственный конфликт, а покончить с ним навсегда, возродить Чечню, сберечь весь Северный Кавказ и поставить надежный заслон агрессии международного терроризма, которая поддерживалась и поощрялась из-за рубежа врагами многонационального народа России», – подчеркнул Путин.
    Президент отметил мужество первого главы республики, сумевшего повести за собой людей и нанести удар по экстремистской идеологии.

    Путин вспомнил встречи и разговоры с Ахматом Кадыровым. «Помню, как он объяснял, почему решил возглавить Чечню. Сегодня, говорил он, нужны люди, готовые отдать все, а если понадобится и жизнь, ради своего народа. К сожалению, эти слова оказались пророческими. Он и не успел многого из того, что задумал. И преступлению, подло, цинично совершенному в священный для нашей страны День Победы, нет ни прощения, ни забвения», – заявил президент.

    В завершение выступления российский лидер выразил уверенность, что Ахмат Кадыров гордился бы современным динамичным развитием региона и делами своего сына.

    Банк России выпустил памятные серебряные монеты к 75-летию со дня рождения Ахмата Кадырова.

    В апреле прошлого года глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о данной на могиле отца кровной клятве.

    Летом 2024 года Владимир Путин посетил место захоронения первого чеченского президента в родовом селе Ахмат-Юрт.

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    24 августа 2026, 15:40 • Новости дня
    Путин продлил срок полномочий главы Следственного комитета Бастрыкина
    Путин продлил срок полномочий главы Следственного комитета Бастрыкина
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин увеличил срок федеральной госслужбы председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.

    Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

    «В соответствии с частью 4 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2010 года № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» продлить срок федеральной государственной службы до 27 августа 2027 года председателю Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкину Александру Ивановичу», – отмечается в указе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году президент России продлил срок службы Александра Бастрыкина до 27 августа 2026 года.

    За 15 лет работы Следственный комитет направил в суд почти полтора миллиона уголовных дел.

    В марте текущего года глава ведомства доложил о передаче в суд 1823 дел в новых регионах страны.

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    24 августа 2026, 15:45 • Новости дня
    Путин присвоил звание «Мать-героиня» девяти россиянкам
    Путин присвоил звание «Мать-героиня» девяти россиянкам
    @ Public domain

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «Мать-героиня» девяти женщинам из восьми субъектов страны.

    Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

    Высокой награды удостоены Нина Буравова из Самарской области, Анна Ветлугина из Свердловской области, Асият Дибирова из Дагестана. Также звание получили две жительницы Красноярского края – Юлия Докторук и Надежда Крутякова. В списке награжденных значатся Виктория Метансина из Ростовской области, Саяханум Османова из Липецкой области, Елена Родионова из Пермского края и Лариса Хуголь из Кузбасса.

    Кроме того, глава государства отметил орденом «Родительская слава» несколько многодетных семей из разных регионов страны.

    Звание «Мать-героиня» является одним из высших в России, оно дается женщинам, родившим и воспитавшим десять и более детей. Награда сопровождается выплатой в размере 1 млн рублей. Орден «Родительская слава» вручается за воспитание семерых и более детей, одному из родителей выплачивается 500 тыс. рублей.

    В июне президент России вручил высшие знаки отличия родителям девяти больших семейств.

    В прошлом году депутаты Госдумы приняли закон о дополнительных выплатах для матерей-героинь.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о введении ежемесячного обеспечения для удостоенных этого звания женщин.

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    24 августа 2026, 08:10 • Новости дня
    Лукашенко выразил надежду на восстановление сотрудничества Минска и Киева

    Лукашенко поздравил граждан Украины с Днем независимости

    Лукашенко выразил надежду на восстановление сотрудничества Минска и Киева
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Украины с 35-й годовщиной Дня Независимости и выразил надежду, что Минск и Киев восстановят взаимовыгодное сотрудничество.

    Александр Лукашенко поздравил народ Украины с 35-й годовщиной независимости, передает РИА «Новости». Президент Белоруссии отметил важность сохранения вековых традиций и памяти об общих победах.

    «Исторические судьбы белорусского и украинского народов тесно переплетены. Наши нации связывают вековые традиции, память про общие победы и тяжелые испытания», – говорится в тексте поздравления.

    Глава государства выразил уверенность в том, что будущие поколения граждан двух стран сберегут родственные связи. Он подчеркнул открытость республики для каждого украинца, приходящего с добрыми намерениями.

    В завершение обращения политик пожелал жителям страны здоровья и процветания, а государству – счастья и мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Александр Лукашенко сообщил о встрече с представителями Владимира Зеленского.

    Белорусский лидер предупредил об опасности начала войны с НАТО.

    В Госдуме обвинили Киев в попытках втянуть Минск в вооруженное противостояние.

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    24 августа 2026, 15:05 • Новости дня
    Путин вывел активы компании Canpack из-под временного управления

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин отменил временное управление двух дочерних предприятий польско-американского производителя алюминиевой упаковки Canpack.

    Путин подписал соответствующий указ, передает ТАСС.

    «Признать утратившими силу: <…> указ президента Российской Федерации от 31 декабря 2025 г. № 1012 «О внесении изменений в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление, утвержденный указом президента Российской Федерации от 25 апреля 2023 г. № 302», – говорится в документе, подписанном президентом.

    Отмененный указ предполагал передачу 100% долей ООО «Кэн-пак» и «Кэн-пак – завод упаковки» под временное управление компании «Стальэлемент».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа президент России Владимир Путин утвердил механизм лишения ушедших иностранных инвесторов права на обратный выкуп активов.

    В прошлом году глава государства передал российские активы французской компании Air Liquide под временное управление отечественной структуры «М-Логистика».

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил отмену временного управления активами «Данона» соображениями целесообразности.

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    24 августа 2026, 19:40 • Новости дня
    Токаев поблагодарил Путина за поздравления с успешным проведением выборов в Курултай
    Токаев поблагодарил Путина за поздравления с успешным проведением выборов в Курултай
    @ Roman Naumov /URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил признательность президенту России Владимиру Путину и ряду руководителей государств СНГ за поздравления с проведением парламентских выборов.

    «Президент Касым-Жомарт Токаев поблагодарил своих коллег – президента России Владимира Путина, президента Кыргызстана Садыра Жапарова, президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, президента Таджикистана Эмомали Рахмона – за теплые поздравления в связи с успешным проведением первых в истории суверенного Казахстана выборов в однопалатный курултай», – сообщила пресс-служба главы Казахстана, передает РИА «Новости».

    Политик отметил, что прошедшее голосование продемонстрировало зрелость и единство граждан. Проводимые в республике реформы пользуются поддержкой подавляющего большинства населения, что создает прочную основу для дальнейшего развития. Также он пожелал главам дружественных государств успехов в реализации их планов.

    Выборы в Курултай состоялись в минувшее воскресенье. Барьер в 5% преодолели пять из семи участвовавших партий. Крупнейшая политическая сила «Адилет» получила 71,17% голосов избирателей при итоговой явке 74,8%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой правящей партии «Адилет» на выборах в Курултай. По предварительным данным ЦИК эта политическая сила набрала 71,17% голосов избирателей.

    Миссия наблюдателей СНГ признала прошедшее голосование открытым и конкурентным.

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    24 августа 2026, 17:35 • Новости дня
    Алиханов заявил о планах производства самолета «Освей» на нижегородском заводе

    Алиханов: Самолет «Освей» планируется собирать на нижегородском заводе «Сокол»

    Алиханов заявил о планах производства самолета «Освей» на нижегородском заводе
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Производство и сборку российско-белорусского самолета «Освей» планируется осуществлять на заводе «Сокол» Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в Нижнем Новгороде, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов.

    «Освей» действительно мы планировали и планируем, ОАК планирует размещать производство и сборку здесь», – приводит ТАСС слова министра.

    Он также добавил, что на предприятии может быть организована механическая обработка и агрегатная сборка легкого многоцелевого самолета «Аккорд-201». Мощности ОАК, которые были модернизированы в последние годы, доступны для небольших производителей.

    По словам Алиханова, ориентировочная стоимость работ по развитию проекта «Освей» станет известна после подготовки рабочей конструкторской документации. В настоящее время с белорусской стороной согласовывается вопрос распределения возможных дополнительных расходов.

    Ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров анонсировал сертификацию российско-белорусского пассажирского самолета в 2029 году.

    Уфимский университет науки и технологий начал обучение первой группы специалистов для проекта нового турбовинтового судна.

    Разработчики подали заявку на сертификацию легкого многоцелевого двухмоторного самолета в Авиарегистр России.

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    24 августа 2026, 16:50 • Новости дня
    Лукашенко наградил Мишустина и Мантурова орденами Дружбы народов

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко удостоил высоких государственных наград председателя правительства России Михаила Мишустина и первого вице-премьера Дениса Мантурова.

    Лукашенко отметил значительный личный вклад Мишустина и Мантурова в укрепление двусторонних отношений и развитие военно-технического сотрудничества, сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул первого», передает ТАСС.

    «Лукашенко наградил Мишустина и Мантурова орденом Дружбы народов. Соответствующие указы подписал президент Беларуси», – говорится в сообщении.

    Глава российского кабмина получил награду за существенный вклад в укрепление связей между Москвой и Минском. Мантуров отмечен за развитие торгово-экономического и промышленного взаимодействия двух государств. Кроме того, подчеркиваются его заслуги в обеспечении технологического суверенитета Союзного государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне текущего года Михаил Мишустин присоединился к переговорам Владимира Путина и Александра Лукашенко.

    В мае 2024 года глава российского кабмина предложил кандидатуру Дениса Мантурова на должность первого вице-премьера.

    Месяцем ранее председатель правительства заявил об укреплении союзной интеграции России и Белоруссии.

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    Армения выгоняет российский бизнес по-дружески

    Руководство Армении пытается заставить Россию отказаться от управления армянскими железными дорогами раньше срока в договоре на 12 лет. Чем помешали российские управляющие, которые спасли и сохранили Южно-Кавказскую железную дорогу? Подробности

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    Украина дронами затягивает Европу в войну

    На фоне системных ударов ВС России по предприятиям украинского ВПК Киев стремится рассредоточить производство БПЛА, вынося его за пределы страны. Так эксперты объясняют соглашения Украины с Норвегией и Финляндией о сотрудничестве в сфере дронов. При этом, по оценкам аналитиков, вовлеченность европейских стран в поддержку киевских властей фактически усиливает их роль в конфликте. Подробности

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    Главную цитадель ВСУ в Донбассе ждет атака с четырех сторон

    Армия России освободила Зеленое и вплотную подошла к Дружковке. Это «южные ворота» Славянско-Краматорской агломерации – главной «крепости» Украины в Донбассе и последней из по-настоящему больших. Операция по взятию этой «цитадели» обещает начаться уже скоро, свидетельство чему – многочисленные успехи российских войск. Подробности

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    У Зеленского резко закончились деньги на самое необходимое

    Владимир Зеленский опять требует у Европы денег. Уже не мелочась: 30 млрд долларов за раз и быстро. В противном случае война будет проиграна, потому что закончились средства на самое необходимое – армию. Это произошло как из-за действий России, так и из-за ошибок самого Зеленского. Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • «Альтернатива для Германии» покусилась на основы

      В преддверии сентябрьских выборов в парламенты трех земель ФРГ руководство партии «Альтернатива для Германии» пообещало вывести страну из Шенгенской зоны. Это беспрецедентное для Германии предложение и серьезный козырь, но применять его рискованно.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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