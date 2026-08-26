Песков: Москва ведет подготовку к визиту Лукашенко

Владимир Путин выступил с обращением, опубликованном на сайте Кремля, в котором подчеркнул историческую значимость деятельности первого президента Чечни Ахмата Кадырова.
«Сегодня, 23 августа, могло бы исполниться 75 лет Ахмату Кадырову, первому президенту Чеченской Республики, Герою России. Его имя навсегда вписано в историю страны, а в нашей памяти он останется человеком, чья сила духа и беззаветная любовь к своему народу смогли одолеть, победить зло, сделать шаг к возвращению мира на древнюю чеченскую землю», – сказал президент.
По словам Владимира Путина, вера в будущее помогла чеченскому лидеру принять важнейшие решения в тяжелые годы. Главной целью политика было прекращение братоубийственного конфликта и создание надежного заслона международному терроризму.
«Его позиция, основанная на глубокой внутренней убежденности, была однозначной: судьба Чечни неотделима от судьбы России. А его главной целью было не просто остановить братоубийственный конфликт, а покончить с ним навсегда, возродить Чечню, сберечь весь Северный Кавказ и поставить надежный заслон агрессии международного терроризма, которая поддерживалась и поощрялась из-за рубежа врагами многонационального народа России», – подчеркнул Путин.
Президент отметил мужество первого главы республики, сумевшего повести за собой людей и нанести удар по экстремистской идеологии.
Путин вспомнил встречи и разговоры с Ахматом Кадыровым. «Помню, как он объяснял, почему решил возглавить Чечню. Сегодня, говорил он, нужны люди, готовые отдать все, а если понадобится и жизнь, ради своего народа. К сожалению, эти слова оказались пророческими. Он и не успел многого из того, что задумал. И преступлению, подло, цинично совершенному в священный для нашей страны День Победы, нет ни прощения, ни забвения», – заявил президент.
В завершение выступления российский лидер выразил уверенность, что Ахмат Кадыров гордился бы современным динамичным развитием региона и делами своего сына.
Банк России выпустил памятные серебряные монеты к 75-летию со дня рождения Ахмата Кадырова.
В апреле прошлого года глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о данной на могиле отца кровной клятве.
Летом 2024 года Владимир Путин посетил место захоронения первого чеченского президента в родовом селе Ахмат-Юрт.