Песков: Москва ведет подготовку к визиту Лукашенко

Путин: Вторая ветка «Северного потока» могла пройти через Польшу

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин сообщил, что вторую ветку газопровода «Северный поток» изначально планировали строить через польскую территорию, передают «Вести».

По словам российского лидера, в республике уже подготовили необходимые сооружения для возведения второй линии. Однако позже маршрут решили изменить и провести газопровод по дну Балтийского моря.

«У нас же одна линия поставок газа проходит по территории Польши – «Ямал – Европа» – и была подготовлена вторая линия, тоже по территории Польши. Уже даже строители поставили там соответствующие сооружения. Но в конечном итоге мы приняли решение пройти второй линией по дну Балтийского моря с целью минимизации рисков», – сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Глава государства добавил, что Польша выступала против изменения маршрута. Отказ от сухопутного варианта лишал республику статуса транзитной страны и связанных с этим экономических выгод.

Премьер-министр Польши Дональд Туск поддержал исполнителей диверсии на газопроводах.

В июне президент России Владимир Путин заявил о готовности запустить уцелевшую нитку газопровода «Северный поток – 2».

Польские власти опасались потери транзитных доходов из-за строительства этого балтийского маршрута.

Российская сторона неоднократно предлагала возобновить поставки энергоносителей в Европу по польскому трубопроводу «Ямал – Европа».