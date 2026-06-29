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Песков объяснил участие Мишустина в переговорах Путина и Лукашенко
Глава российского правительства Михаил Мишустин присоединился к лидерам России и Белоруссии для детального обсуждения торгово-экономических вопросов и совместных проектов двух стран, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.
Премьер-министр Михаил Мишустин принял участие во втором дне переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко, передает ТАСС.
Причиной расширения формата встречи стала необходимость обсуждения двустороннего торгово-экономического сотрудничества и совместных проектов в рамках Союзного государства.
«Повестка дня вполне понятная: это прежде всего двусторонние отношения, торгово-экономическое сотрудничество. Именно поэтому во второй день, как вчера рассказал Путин, к президентам присоединился председатель правительства России. Разговор носил весьма предметный характер, потому что, конечно, обилие совместных проектов, которые на повестке дня Союзного государства, они требуют конкретики», – сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президенты России и Белоруссии приступили к переговорам в резиденции на Валдае.
Главы государств сосредоточились на повестке Союзного государства.
Владимир Путин назвал данное объединение образцом равноправной интеграции.