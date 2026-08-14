Анкара не подала запрос Москве о моратории на военные действия в Черном море

Tекст: Антон Антонов

«Для официального обращения должны быть выработаны все механизмы моратория до мельчайших деталей. На данный момент эти конкретные механизмы реализации пока не выработаны. Турецкая сторона на словах передавала сторонам свою озабоченность безопасностью в Черном море», – сказал источник РИА «Новости».

Он добавил, что контакты Анкары с Москвой и Киевом по ситуации с безопасностью в Черном море проходят в закрытом режиме.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что Турция передала Москве и Киеву предложение о моратории на военные действия и обеспечении безопасности гражданского судоходства в Черном море.

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил об отсутствии у Москвы формализованных предложений Анкары по прекращению военных действий в Черном море.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала нецелесообразным возврат к «Черноморской инициативе» в ответ на турецкую идею по созданию механизма защиты торговых судов.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров указал на стремление Анкары развивать отношения с Европой и Россией, отметив ее интерес к стабильности в Черноморском регионе.

