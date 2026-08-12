Российские войска освободили Водяное в Харьковской области

Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» установили контроль над Водяным в Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

Группировкой нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины около Светличного, Купино, Жовтневого, Василевки, Дергачей, Жукова Яра и Казачьей Лопани в Харьковской области.

Кроме того, нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух аэромобильных бригад ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Писаревкой, Порозком, Храповщиной Сумской области и города Сумы.

При этом ВСУ потеряли более 210 военнослужащих, бронемашину и две станции РЭБ.

В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны возле Веселого, Червоного Оскола, Подлимана, Березовки, Моначиновки и Петровки в Харьковской области, Святогорска, Маяков и Старого Каравана в Донецкой народной республике.

Потери противника при этом составили свыше 220 военнослужащих, три бронемашины, артиллерийское орудие и станция РЭБ, перечислили в Минобороны.

Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Николаевки, Славянска, Краматорска, Дружковки, Першомарьевки, Никоноровки, Веролюбовки и Николайполья в ДНР.

Противник при этом потерял до 195 военнослужащих, три бронемашины, в том числе американский Stryker.

Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии у Доброполья, Красноподолья, Белозерского, Анновки и Матяшево в ДНР, Новопавловки, Новониколаевки и Петровского в Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 350 военнослужащих, танк, пять бронемашин и артиллерийское орудие, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне российские войска освободили харьковскую Щербаковку и запорожское Новое Поле

Ранее ВС России зачистили от противника Васютинское и Торецкое в ДНР.

А до этого взяли под контроль Ивановку в Харьковской области.