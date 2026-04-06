Осужденный в России американец попросился на СВО

Tекст: Алексей Дегтярёв

Американец сообщил, что желает отправиться в зону проведения СВО «в качестве обхождения наказания» по уголовному делу, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что хотел бы служить стрелком.

Гилман подчеркнул, что имеет награду эксперта по стрельбе, которую вручают морским пехотинцам США. Он также рассказал, что его отец и дед служили в России, а прадед был капитаном третьего ранга и дважды получил ранения в Сталинграде.

Судья ответила, что вопрос участия в СВО относится к компетенции военного комиссариата.

В ноябре в суд поступило новое дело против Гилмана по двум эпизодам насилия в отношении сотрудников ФСИН.

В октябре 2024 года суд приговорил его к семи годам и одному месяцу строгого режима за нападения на сотрудников колонии и СИЗО. В апреле 2022 года Центральный райсуд Воронежа приговорил Гилмана к четырем с половиной годам колонии за удар полицейского после дебоша в поезде.

Защита подавала апелляцию, но суд, пересматривая приговор, ужесточил наказание до 10 лет и одного месяца.