Путин на заседании Совбеза назвал удар по Старобельску терактом киевской хунты
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза России вновь назвал удар по Старобельску террористической атакой киевской хунты.
Российский лидер провел плановое совещание, главной темой которого стала работа Министерства внутренних дел, передает ТАСС. Перед докладом главы ведомства Владимира Колокольцева президент предложил обсудить обстрел колледжа в Старобельске.
«Начать бы хотел с того, о чем уже говорил сегодня на встрече с выпускниками первого потока «Времени героев», – с террористической атаки киевской хунты в Луганской Народной Республике», – отметил глава государства.
После обмена мнениями о ситуации в регионе участники встречи перешли к основной повестке дня. Министр внутренних дел представил подробный доклад о текущей работе своего ведомства.
Ранее президент России осудил ночной удар украинских беспилотников по образовательному учреждению в Луганской Народной Республике.
Путин поручил Министерству обороны проработать варианты реагирования на эту атаку. Путин распорядился официально уведомить международные организации о преступном нападении на здание колледжа.