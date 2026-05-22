    Зачем Европа срывает антироссийскую комбинацию США
    Роспотребнадзор запретил реализацию армянской минеральной воды «Джермук»
    Российские банкоматы научили работать без интернета
    Европа создала на Украине рабовладельческий строй Зеленского
    Путин поручил Минобороны представить предложения ответа на удар ВСУ по Старобельску
    Путин призвал солдат ВСУ не выполнять преступные приказы Киева
    Мадьяр запретил ввоз в Венгрию сельскохозяйственной продукции с Украины
    Полиция пришла с обысками в резиденцию Макрона
    Лавров заявил о недопустимости поглощения Евразии структурами НАТО
    Игорь Караулов Игорь Караулов Враги России стали мимикрировать под патриотов

    Следя за новостями в интернете, нужно проявлять ту же степень бдительности, что и в разговоре с мошенниками. Важно, читая текст, спрашивать себя: кто это пишет? почему он это пишет? к чему клонит? Важно научиться различать патриотов и тех, кто под них мимикрирует.

    Михаил Зайцев Михаил Зайцев Как бизнесу перестать глотать пыль от санкций

    Теоретически есть три варианта снятия санкций для физических и юридических лиц: административный, судебный, законодательный. Но все три – это индивидуальная стратегия защиты в рамках навязанных правил чужой административно-судебной системы. Если действовать в такой логике, то те, кто санкции применил, уже победил.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия и Китай дружат для мирового порядка

    Отношения России, Китая и США представляют собой сейчас баланс сил для поддержания даже хрупкого мира. Авторами этой системы являются Москва и Пекин, а Вашингтон остается необходимым, хотя и неприятным на вкус, ингредиентом.

    22 мая 2026, 22:13 • Новости дня

    Воздушная тревога объявлена в Старобельском округе ЛНР

    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В Старобельском муниципальном округе Луганской народной республики объявлена воздушная тревога, сообщила администрация округа.

    «Внимание всем! Воздушная тревога!» – говорится в сообщении администрации в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. Следственный комитет завел уголовное дело по статье о теракте.

    По предварительной информации, жертвами атаки стали шесть человек, еще 15 пропали без вести, пострадали 39 человек.

    Президент России Владимир Путин назвал террористическим ночной удар украинских беспилотников по студенческому общежитию в Старобельске.

    22 мая 2026, 05:33 • Новости дня
    Российские военные сбили украинскую «Мару» новым многоразовым дроном
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Военнослужащие группировки «Днепр» на херсонском направлении испытали новую разработку, уничтожив беспилотник ВСУ с помощью многоразового дрона-перехватчика, сообщил боец с позывным «Барсик».

    Бойцы войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» сбили украинский БПЛА «Мара» с помощью нового российского дрона-перехватчика многоразового использования, сказал собеседник РИА «Новости».

    Новый беспилотник-перехватчик, оснащенный системой вертикального взлета и посадки, был разработан военнослужащими 18-й общевойсковой армии. Создание аппарата проходило в одной из подземных прифронтовых лабораторий Вооруженных сил России.

    В мае российские военные сбили более 50 украинских беспилотников за день с помощью дрона-перехватчика «Елка». В марте оператор БПЛА группировки войск «Днепр» уничтожил вражеский разведывательный аппарат прямым тараном.

    22 мая 2026, 11:54 • Новости дня
    В Госдуме заявили о скором ответе Украине на удар по общежитию в ЛНР

    @ ГУ МЧС России по ЛНР/vk.com

    Tекст: Олег Исайченко

    Украина в очередной раз подтвердила статус террористического государства. Удар по общежитию колледжа в Старобельске (ЛНР) был целенаправленным. Ответ России на преступление противника не заставит себя долго ждать, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. По предварительным данным, в результате удара ВСУ погибли четыре человека, еще 35 пострадали.

    «Атака ВСУ на общежитие колледжа в ЛНР – явный террористический акт. Противник не мог не знать, что там находятся дети, и нанес прицельный удар. Противоборствующая сторона потеряла последние человеческие качества. Их и людьми-то назвать сложно, это субстанция, напичканная злобой», – отметил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

    Он подчеркнул: ответ на преступление украинской армии не заставит себя долго ждать. «ВС России регулярно наносят тяжелейшие массированные удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины, а также по критической инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ», – напомнил парламентарий.

    По его мнению, важно наносить и превентивные удары, чтобы свести к минимуму возможности противника совершать теракты. «На фоне удара по общежитию Западу следует наконец задуматься о том, кого они поддерживают в этом конфликте», – добавил Колесник.

    Военкор Александр Коц в свою очередь указал, что Старобельск – это не передовая, а глубокий тыл ЛНР. «В ударе по педагогическому общежитию нет никакой логики – ни военной, ни человеческой», – написал он в своем Telegram-канале.

    Коц сослался на публикации в украинских пабликах, в которых задним числом пробрасывают версию будто «рядом стоял военный объект». «Но все военные, где бы они ни были, давно ушли под землю – в подвалы, блиндажи, бомбоубежища. Они не живут открыто в общежитиях. И под плитами сейчас луганские подростки», – добавил военкор.

    Он отметил, что Зеленский в это время в Брюсселе бодро отчитывался западным спонсорам про «дальнобойный план» и горящие НПЗ под Самарой. «Это, видимо, и есть тот самый «план»: пока одни операторы жгут нефтянку для красивой картинки в Financial Times, другие наводят дроны на окна детских спален», – заключил Коц.

    В ночь на 22 мая украинские БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа Луганского государственного педагогического университета, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем канале в Max. В результате удара пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа.

    «ВСУ прицельно ударили по спящим беззащитным детям. В момент атаки там находились 86 детей от 14 до 18 лет», – написал глава региона. По предварительным данным, погибли четыре человека, еще 35 – пострадали. Под завалами могут оставаться около 18 студентов.

    На месте идут спасательные работы. Однако МЧС приходилось приостанавливать их из-за угрозы новых украинских атак. Отметим, в Старобельске также повреждены административные здания, магазины, частные дома. В одном из них был ранен мужчина, ему оказана медицинская помощь. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что террористы прицельно и с наслаждением бьют по детям, сообщает РИА «Новости». «Вспомнила, как нацисты расправились со школьниками в Керчи в годы Великой Отечественной войны», – добавила она. «Молчат все. Особенно живодерски это молчание демонстрируют те, кто регулярно заслушивает фейки Зеленского о якобы украденных Россией детях», – обратила внимание дипломат.

    Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что готовит письма Верховному комиссару ООН по правам человека, генеральному секретарю ОБСЕ, председателю Совета ООН по правам человека. По ее словам, произошедшее должно быть трактовано как военное преступление.

    Киев постоянно атакует невоенные цели, в этом их суть – негодяи и террористы, их ничто не изменит, кроме полного обнуления режима, отметил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

    «Нацисты как загнанные крысы пытаются кусать за самое больное, совершая покушения на несовершеннолетних детей и ни в чем не повинных гражданских жителей», – заявил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима.

    «Атаки на общежитие были совершены несколько раз. Туда прилетало несколько тяжелых беспилотников самолетного типа, несущих большой груз боеприпасов. Именно такими десятками килограммов взрывчатого вещества они атаковали детей и преподавателей», – пояснил дипломат. По его словам, атака длилась с десяти часов вечера четверга до двух часов ночи пятницы.

    22 мая 2026, 17:14 • Видео
    Британцы сняли санкции с РФ. А что случилось?

    В Евросоюзе признались, что снятие части санкций с России в исполнении Великобритании стало для них сюрпризом. То, что ЕС теперь мало кто уважает, на самом деле не сюрприз. Но что движет Лондоном?

    22 мая 2026, 17:46 • Новости дня
    Путин поручил Минобороны представить предложения ответа на удар ВСУ по Старобельску
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Ограничиться заявлениями после удара по Старобельску нельзя, Минобороны поручено проработать свои предложения, заявил президент Владимир Путин на встрече с выпускниками программы «Время героев».

    Российский лидер Владимир Путин поручил Министерству обороны проработать варианты реагирования после атаки украинских войск на Старобельск, передает ТАСС. Об этом президент сообщил во время встречи с выпускниками программы «Время героев».

    «Разумеется, мы с вами понимаем, что в подобных случаях ограничиться заявлениями МИДа невозможно. Поэтому Министерству обороны Российской Федерации приказано представить свои предложения», – сказал президент.

    Кроме того, глава государства добавил, что внимательно выслушал доклады об ударе по студенческому общежитию. Информацию ему оперативно предоставили руководители ЛНР, оборонного ведомства, МЧС и Федеральной службы безопасности.

    Путин назвал удар по колледжу в ЛНР террористической атакой. Путин сообщил о шести погибших при ударе по Старобельску.

    Следственный комитет завел уголовное дело по статье о террористическом акте. Российская сторона запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за преднамеренного удара по студенческому общежитию.

    Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова допустила нахождение под завалами общежития 18 несовершеннолетних.


    22 мая 2026, 10:55 • Новости дня
    Россия объявила экс-главу Минобороны Британии Уоллеса в международный розыск
    @ Luka Dakskobler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Британский политик Бен Уоллес объявлен в международный розыск за публичные призывы к терроризму и ракетным ударам по Крымскому мосту, сообщили в пресс-службе СК.

    В отношении Бена Уоллеса завершено расследование уголовного дела. «Уоллесу предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, он объявлен в международный розыск», – заявили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин провел в Донецке совещание по расследованию преступлений против мирных граждан.

    По данным следствия, в сентябре 2025 года на конференции политик призывал передать Киеву дальнобойные ракеты для атак на российскую инфраструктуру.

    Кроме того, следователи заочно обвинили бывшего начальника генштаба ВСУ Сергея Шапталу. Его подозревают в причастности к военным операциям против жителей Донбасса, в результате которых погибли почти пять тыс. человек, а более 13 тысяч получили ранения. Генерал-лейтенант заочно арестован и объявлен в розыск.

    Также на завершающем этапе находится дело бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича. Он заочно арестован за призывы к подрыву железных дорог и распространение ложной информации о действиях российских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая МВД внесло бывшего британского министра в базу розыска.

    Осенью прошлого года политик предложил передать Украине дальнобойные ракеты для ударов по Крыму.

    Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-советника офиса президента Украины Алексея Арестовича за публичные призывы к терроризму.

    22 мая 2026, 17:59 • Новости дня
    Путин призвал солдат ВСУ не выполнять преступные приказы Киева
    @ Станислав Красильников/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин обратился к военнослужащим ВСУ с призывом не выполнять преступные приказы украинских властей, заявив, что их исполнение делает солдат соучастниками преступлений. Заявление прозвучало на встрече с выпускниками программы «Время героев»

    Президент России Владимир Путин призвал украинских солдат не выполнять преступные приказы властей Киева, передает ТАСС. Глава государства выступил с этим заявлением в ходе встречи с выпускниками программы «Время героев».

    «Еще раз хочу в этой связи, я уже делал это, обратиться к военнослужащим Вооруженных сил Украины: не выполняйте преступных приказов нелегитимной, проворовавшейся хунты, иначе вы сами становитесь соучастниками этих преступлений», – подчеркнул российский лидер.

    Путин сообщил, что, в результате обстрела колледжа в Старобельске при ударе ВСУ погибли шесть человек.

    Путин назвал удар по колледжу в ЛНР террористической атакой. Путин сообщил о шести погибших при ударе по Старобельску.

    Следственный комитет завел уголовное дело по статье о террористическом акте.

    Путин поручил Минобороны представить предложения ответа на удар ВСУ по Старобельску.

    22 мая 2026, 06:11 • Новости дня
    На Украине бесследно исчезли около 300 колумбийских наемников
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Колумбийская НКО «Голоса тех, кого нет» (Las voces de los que ya no están) ведет поиск порядка 300 пропавших наемников, воевавших за ВСУ, рассказала руководитель организации Патрисия Мендиганьо..

    Правозащитная группа «Голоса тех, кого нет» пытается найти исчезнувших солдат, передает РИА «Новости». Руководитель объединения Патрисия Мендиганьо рассказала о масштабах проблемы. «Ведем поиск приблизительно 300 человек, воевавших за Украину», – сообщила она.

    Супруг главы организации исчез полтора года назад во время боевых действий. Сейчас объединение помогает родственникам боевиков составлять запросы в Киев и посольство Колумбии в Варшаве. Иностранцев привлекают высокими гонорарами, однако на передовой их используют как пушечное мясо.

    Наниматели часто отказываются возвращать тела погибших и не выплачивают обещанные деньги. В июле 2025 года колумбийский лидер Густаво Петро назвал происходящее ограблением страны. Это стало реакцией на слова российского посла о стабильно высоком потоке боевиков.

    В марте текущего года государство официально присоединилось к международной конвенции против вербовки и финансирования наемников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское командование перебросило колумбийских наемников в Сумскую область без базового обеспечения.

    Президент Колумбии Густаво Петро заявил о бессмысленной гибели семи тысяч соотечественников на чужой войне.

    В прошлом году группа желающих покинуть ряды ВСУ иностранцев бесследно исчезла на украинской территории.

    22 мая 2026, 09:00 • Новости дня
    В результате удара ВСУ по колледжу в Старобельске пострадали 35 детей
    @ Леонид Пасечник/MAX

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате атаки украинских беспилотников на учебное заведение в Старобельске пострадали десятки подростков, спасатели продолжают разбирать завалы в поисках людей, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

    Украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в Max.

    «Сегодня ночью произошла трагедия. ВСУ прицельно ударили по спящим беззащитным детям», – заявил он.

    В момент происшествия в здании находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Ранения различной степени тяжести получили 35 человек, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Спасательные службы продолжают разбор завалов: двоих человек уже удалось извлечь и передать врачам, поиски остальных продолжаются.

    Помимо учебного заведения, в Старобельске пострадали административные здания, магазины и частные дома. В одном из жилых строений ранения получил мужчина, которому также оказали медицинскую помощь. На месте работают экстренные службы и психологи, следователи СК России по ЛНР фиксируют последствия удара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая несовершеннолетняя девушка погибла при ударе украинского беспилотника по рейсовому микроавтобусу в ЛНР.

    В апреле жертвами атаки вражеского дрона в селе Булгаковка стали двое 18-летних парней и 28-летняя девушка.

    Зимой украинский аппарат ударил по спортивной площадке школы в луганском поселке Юбилейное.

    22 мая 2026, 01:20 • Новости дня
    МИД объяснил содержание формулировки «дух Анкориджа»

    @ Natalia Shatokhina/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Москва и Вашингтон сохраняют настрой на конструктивную работу по украинскому направлению благодаря взаимопониманию на высшем уровне, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    Рябков в интервью газете «Ведомости» прокомментировал существующее мнение о том, что импульс, данный российско-американскому диалогу встречей в Анкоридже, немного исчерпан, а сама формулировка «дух Анкориджа» в Америке практически неизвестна.

    «Под «духом Анкориджа», если вы заостряете внимание именно на этой формулировке, мы подразумеваем атмосферу доверия, сложившуюся между президентами России и США», – сказал он.

    По словам дипломата, именно это доверие позволило согласовать базовые контуры урегулирования ситуации на Украине. Российская сторона остается привержена достигнутым договоренностям. Главным фактором является сохранение готовности к созидательной работе и восстановлению сотрудничества.

    Замминистра подчеркнул отсутствие оснований говорить о замедлении двустороннего диалога.

    «Скорее, следует отметить, что, сравнительно быстро продвинувшись в прошлом году на тех направлениях, где многолетний простой был очевиден и наносил ущерб обеим сторонам, мы переходим к решению более многоплановых, уходящих корнями в сложные политико-правовые перипетии проблем в отношениях», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров, что американская администрация сохраняет приверженность достигнутым на Аляске договоренностям. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал термин «дух Анкориджа» набором взаимных пониманий между Вашингтоном и Москвой.

    В августе 2025 года президент России Владимир Путин впервые за 10 лет посетил США. Переговоры лидеров двух стран длились более трех часов, а их итогом стала совместная пресс-конференция, на которой темы, связанные с Украиной, были обозначены как одни из ключевых.

    22 мая 2026, 10:17 • Новости дня
    Рютте раскрыл число спонсоров закупок американского оружия для Киева
    @ IMAGO/Klaus W. Schmidt/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Шесть-семь европейских стран НАТО закупают основную часть американского оружия для Украины, заявил генсек НАТО Марк Рютте по прибытии на встречу глав МИД НАТО в шведском Хельсингборге.

    Генеральный секретарь альянса Марк Рютте рассказал о финансовом бремени союзников перед встречей министров иностранных дел в шведском Хельсингборге, передает ТАСС.

    «Оружие и военная техника, системы ПРО и ракеты для них, включая системы Patriot, постоянно поступают из США на Украину по программе PURL, их оплачивают европейские страны», – сказал Рютте.

    Политик подчеркнул необходимость более равномерного распределения расходов. По его словам, сейчас программу тянут лишь шесть или семь государств, хотя этого пока достаточно для обеспечения Киева ключевыми американскими вооружениями. Он добавил, что справедливым решением стало бы участие остальных европейских членов блока.

    Главными темами министерской встречи также станут подготовка к июльскому саммиту в Анкаре и увеличение оборонных бюджетов. Участники планируют обсудить расширение производства вооружений для сдерживания России, которую генсек назвал долгосрочной угрозой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте заявил о продолжении поставок заказанного у США вооружения для Киева.

    В декабре прошлого года он пообещал усиление военной поддержки украинского режима со стороны стран блока.

    Осенью около двадцати государств НАТО выразили готовность участвовать в схеме совместных закупок американской техники.

    22 мая 2026, 14:54 • Новости дня
    Львова-Белова: Под завалами колледжа в Старобельске могут оставаться 18 детей
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Под завалами общежития колледжа в Старобельске в ЛНР могут оставаться 18 несовершеннолетних, сообщила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова.

    «Предварительно – под завалами могут оставаться 18 детей. Молимся, чтобы число жертв не увеличилось», – сообщила омбудсмен, передает РИА «Новости».

    Она отметила, что к 14.00 мск количество пострадавших возросло до 39 человек. Девять из них госпитализированы, при этом состояние троих врачи оценивают как тяжелое.

    Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об атаке украинских беспилотников на учебное заведение в Старобельске.

    Следственный комитет завел уголовное дело по статье о теракте.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал неминуемое наказание для виновных.

    22 мая 2026, 13:41 • Новости дня
    Кремль опроверг слухи о дедлайне окончания спецоперации

    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин не устанавливал конкретных сроков завершения специальной военной операции на Украине, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения западной прессы о якобы существующих дедлайнах по окончанию украинского конфликта, передают «Вести».

    Официальный представитель Кремля категорически отверг домыслы о наличии временных рамок.

    «Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Путин установил какой-либо подобный срок», – отмечает агентство Bloomberg в своем материале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал преждевременными выводы о скором завершении украинского конфликта.

    Ранее представитель Кремля указал на прямую зависимость сроков окончания спецоперации от объемов западных поставок ракет Киеву.

    До этого он исключил возможность прекращения боевых действий без полного достижения поставленных руководством страны целей.

    22 мая 2026, 14:06 • Новости дня
    Зеленский признал попытку удара беспилотниками по ярославскому НПЗ
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинские войска предприняли ночную попытку атаковать объекты нефтепереработки в Ярославле, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Зеленский рассказал о действиях армии минувшей ночью, передают СМИ. Политик прокомментировал ситуацию после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

    «Сегодня был доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о применении беспилотников против российской нефтепереработки и экспортных позиций. В частности, сегодня ночью Вооруженные силы Украины действовали в направлении НПЗ в Ярославле», – написал глава государства.

    При этом украинский лидер не стал уточнять, увенчалась ли атака успехом и была ли поражена намеченная цель.

    Российские власти информацию о разрушениях в области не подтверждали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года украинские беспилотники повредили нефтеперегонные станции в Ярославской области.

    22 мая 2026, 10:28 • Новости дня
    Мирошник: Тяжелые дроны ВСУ несколько раз били по общежитию колледжа в ЛНР
    @ Леонид Пасечник/MAX

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы Украины несколько раз ударили по учебному корпусу и студенческому общежитию в городе Старобельске в ЛНР, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    «Атаки на общежитие были совершены несколько раз. Туда прилетало несколько тяжелых беспилотников самолетного типа, несущих большой груз боеприпасов. Именно такими десятками килограммов взрывчатого вещества они атаковали детей и преподавателей», – пояснил дипломат, передают РИА «Новости».

    По данным спасателей, ночью из-за комбинированного налета обрушилось здание, в котором находились 86 учащихся. Мирошник подчеркнул, что рядом с местом происшествия нет военных объектов, удар носил выверенный и целенаправленный характер.

    Российская сторона намерена передать собранные доказательства преступления в международные организации. Подтверждающие документы и показания очевидцев будут детально представлены на площадках ОБСЕ и Совета Безопасности ООН.

    Напомним, глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал о 35 пострадавших подростках в результате атаки украинских беспилотников на учебное заведение в Старобельске. Источник в оперативных службах рассказал о блокировке свыше 10 человек под обломками общежития колледжа.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила украинских военных в прицельных ударах по детям.

    22 мая 2026, 17:34 • Новости дня
    Путин назвал удар по колледжу в ЛНР террористической атакой

    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин назвал террористическим ночной удар украинских беспилотников на образовательное учреждение в Луганской Народной Республике, где спали подростки.

    Президент России Владимир Путин резко осудил атаку украинских сил по Старобельскому колледжу в ЛНР, передает ТАСС. Начиная встречу с выпускниками программы «Время героев», российский лидер подчеркнул бесчеловечность произошедшего.

    «Вынужден начать с трагических событий, о которых вы наверняка уже слышали, знаете, а именно с трагических событий в Луганской Народной Республике. Сегодня ночью неонацистский режим, захвативший власть в Киеве, нанес террористический удар по студенческому общежитию Старобельского педагогического колледжа. Ночью, когда студенты спали», – заявил президент.

    В ночь на пятницу украинские дроны ударили по учебному корпусу и общежитию профессионального колледжа Луганского педуниверситета в Старобельске. В здании находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Жертвами атаки стали четыре человека, еще 39 получили ранения. Спасатели продолжают разбирать завалы, пока 18 семей ждут новостей о судьбе своих близких.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал неминуемое наказание для виновных в атаке на образовательное учреждение.

    Постоянное представительство России в Женеве призвало ООН отреагировать на обстрел колледжа в Старобельске.

    Глава минздрава ЛНР Наталья Пащенко сообщила о 40 пострадавших при массированном ударе беспилотников.

    Путин сообщил о шести погибших при ударе по Старобельску.

    22 мая 2026, 10:30 • Новости дня
    СК: В момент атаки ВСУ в общежитии в ЛНР было 87 мирных жителей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В момент атаки украинских беспилотников в здании учебного заведения в ЛНР находились десятки учащихся, строение получило серьезные повреждения, сообщили в Следственном комитете.

    На момент удара ВСУ по общежитию в Старобельске в здании находились 86 студентов и один сотрудник, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    В результате атаки пятиэтажное строение обрушилось до уровня второго этажа.

    Там добавили, что ВСУ прицельно били по административным зданиям и общежитию Старобельского колледжа.

    Уголовное дело завели по статье о террористическом акте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки украинских беспилотников на учебное заведение в Старобельске пострадали 35 подростков. Под обломками разрушенного общежития оказались заблокированы свыше десяти человек.

    Глава разведки США Тулси Габбард приняла решение уйти в отставку из-за мужа
    СМИ сообщили о задержании в Петербурге главы «Общины мусульман Северо-Запада»
    Руководство Луховицкого авиазавода сообщило о планах показать Ил-114-300 на ПМЭФ
    Швейцария назначила референдум по ограничению числа жителей
    Экс-помощница Байдена Тара Рид захотела жить в Нижегородской области
    Криштиану Роналду возглавил рейтинг самых богатых спортсменов мира
    АТОР: Отдых за рубежом резко подешевел для россиян из-за крепкого рубля

    Казахстан оказался в ловушке «Нафтогаза»

    Новость о том, что суд в Казахстане разрешил украинской компании «Нафтогаз» взыскать с Газпрома 1,4 млрд долларов в счет его активов в республике, вызвала резонанс, потому что ставит под вопрос не только взаимоотношения Москвы и Астаны, в том числе поставки казахстанской нефти через Россию в Европу. В ловушке оказывается и Узбекистан. Как Россия сможет избежать ареста активов в Казахстане? Подробности

    Россия возвращает права сотням тысяч русских за рубежом

    Российское посольство в Молдавии назвало дату, с которой жители Приднестровья смогут оформлять гражданство РФ в упрощенном порядке. Ранее соответствующее решение Москвы вызвало резкую критику со стороны Кишинева. Тем самым он изобличил себя в политическом лицемерии – и не только потому, что почти все молдавское руководство является гражданами соседней Румынии. Подробности

    На гражданский самолет «Ладога» наденут погоны

    Похоже, найден рецепт решения одной из застарелых проблем российских Вооруженных сил – обновления легкой военно-транспортной авиации. Машина, которая создавалась для гражданских авиалиний – ТВРС-44, обретет новую жизнь в военном облике. Почему именно этот самолет выбран для выполнения данной задачи? Подробности

    США создали повод для агрессии против Кубы

    США выдвинули обвинения против еще одного крупного зарубежного политика – бывшего лидера Кубы Рауля Кастро. По сути, кубинцам дают понять: они могут просто выдать Соединенным Штатам брата Фиделя, и тогда будут выстроены «новые отношения» с Соединенными Штатами и на Кубу прольется золотой дождь. А если не выдадут – Вашингтон готов провести вторжение на остров Свободы. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Британцы сняли санкции с РФ. А что случилось?

      В Евросоюзе признались, что снятие части санкций с России в исполнении Великобритании стало для них сюрпризом. То, что ЕС теперь мало кто уважает, на самом деле не сюрприз. Но что движет Лондоном?

    • Итоги визита Путина в Китай: главное

      По итогам визита президента России Владимира Путина в КНР было подписано порядка 40 различных соглашений, включая меморандум о многополярном мире. Что во всем этом самое главное?

    • Европа против «ухилянтов»: Брюссель требует жертв

      Специальный представитель Евросоюза по вопросам украинцев Ильва Йоханссон, отвечая на вопрос о продлении убежища для них в Евросоюзе после 2027 года, заявила, что это не должно касаться мужчин призывного возраста.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда придет пенсия в июне 2026 года: график выплат, переносы из-за праздников и кому повысят пенсию

      Июнь 2026 года принесет пенсионерам не только долгожданное летнее тепло, но и изменения в привычном графике выплат. Из-за празднования Дня России (12 июня) часть пенсий будет перечислена досрочно. Кроме того, некоторые категории пенсионеров получат прибавку к ежемесячным выплатам. Разбираемся, кому ждать деньги раньше срока, когда их принесут почтальоны и кто может рассчитывать на повышение пенсии.

    • Что сеять и сажать в открытый грунт в июне 2026 года: сроки посадки овощей, зелени и благоприятные дни

      Июнь для дачников – не только время активного роста растений, но и важный месяц для повторных и поздних посевов. Многие ошибочно полагают, что к началу лета посевная уже закончена. На самом деле в июне еще можно успеть посадить многие овощи, зелень, корнеплоды и цветы, которые дадут полноценный урожай к концу сезона. Рассказываем, что именно стоит сеять в июне 2026 года, какие культуры хорошо переносят летнюю посадку и какие даты считаются благоприятными по лунному календарю.

    • Лунный календарь на июнь 2026 года: фазы Луны, благоприятные и опасные дни

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

