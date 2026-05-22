Мирошник: Тяжелые дроны ВСУ несколько раз били по общежитию колледжа в ЛНР
Вооруженные силы Украины несколько раз ударили по учебному корпусу и студенческому общежитию в городе Старобельске в ЛНР, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.
«Атаки на общежитие были совершены несколько раз. Туда прилетало несколько тяжелых беспилотников самолетного типа, несущих большой груз боеприпасов. Именно такими десятками килограммов взрывчатого вещества они атаковали детей и преподавателей», – пояснил дипломат, передают РИА «Новости».
По данным спасателей, ночью из-за комбинированного налета обрушилось здание, в котором находились 86 учащихся. Мирошник подчеркнул, что рядом с местом происшествия нет военных объектов, удар носил выверенный и целенаправленный характер.
Российская сторона намерена передать собранные доказательства преступления в международные организации. Подтверждающие документы и показания очевидцев будут детально представлены на площадках ОБСЕ и Совета Безопасности ООН.
Напомним, глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал о 35 пострадавших подростках в результате атаки украинских беспилотников на учебное заведение в Старобельске. Источник в оперативных службах рассказал о блокировке свыше 10 человек под обломками общежития колледжа.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила украинских военных в прицельных ударах по детям.