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Мединский заявил об ироничном отношении украинцев к теории «независимой Украины»
Мединский заявил о ироничном отношении на Украине к теории Грушевского
Даже жители на Украине воспринимают исторические теории о «независимой Украине» с иронией, заявил помощник президента России Владимир Мединский.
По словам Мединского, даже на Украине иронично относились и продолжают относиться к историческим теориям о «независимой Украине», передает РИА «Новости». По его словам, эти взгляды до недавнего времени в самой стране обсуждали открыто, однако теперь «просто боятся об этом говорить».
В эфире программы «Рассказы из русской истории» на телеканале «Соловьев.Live» Мединский напомнил о работах профессора Михаила Грушевского, которого он назвал основоположником современной украинской историографии. «Там, где это возможно, слово «русский» менял на «украинский» – получалась «независимая Украина», – отметил Мединский.
Помощник президента добавил, что Грушевский, по сути, «придумал киевское государство» и искусственно выстраивал концепцию отдельной украинской идентичности.
Российские власти регулярно подчеркивают, что ряд западных государств ведут попытки переписать историю в своих интересах.
Владимир Мединский подвел итоги переговоров с украинской делегацией в Стамбуле и процитировал Отто фон Бисмарка.
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