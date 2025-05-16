Мединский заявил об ироничном отношении украинцев к теории «независимой Украины»

Мединский заявил о ироничном отношении на Украине к теории Грушевского

Tекст: Вера Басилая

По словам Мединского, даже на Украине иронично относились и продолжают относиться к историческим теориям о «независимой Украине», передает РИА «Новости». По его словам, эти взгляды до недавнего времени в самой стране обсуждали открыто, однако теперь «просто боятся об этом говорить».

В эфире программы «Рассказы из русской истории» на телеканале «Соловьев.Live» Мединский напомнил о работах профессора Михаила Грушевского, которого он назвал основоположником современной украинской историографии. «Там, где это возможно, слово «русский» менял на «украинский» – получалась «независимая Украина», – отметил Мединский.

Помощник президента добавил, что Грушевский, по сути, «придумал киевское государство» и искусственно выстраивал концепцию отдельной украинской идентичности.

Российские власти регулярно подчеркивают, что ряд западных государств ведут попытки переписать историю в своих интересах.

Владимир Мединский подвел итоги переговоров с украинской делегацией в Стамбуле и процитировал Отто фон Бисмарка.

Газета ВЗГЛЯД рассказала, кому принадлежали территории, которые недавно входили и все еще входят в состав современной Украины.

