Трамп заявил, что Зеленскому следовало бы провести выборы

Tекст: Катерина Туманова

«Ему следовало бы провести выборы. Президент Зеленский мог бы разрешить эту войну и заключить сделку множество раз», – сказал Трамп на военной базе Эндрюс под Вашингтоном, ролик размещен в аккаунте Rapid Response47 соцсети Х.

Там же американский лидер признался, что украинцам пора бы сменить лидера на более договороспособного.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бизнесмен Вадим Новинский назвал договоренности Владимира Путина и Дональда Трампа поводом для отставки Владимира Зеленского, который тут же запросил поддержку европейских лидеров после критики Трампа.

Илон Маск оценил ситуацию с Зеленским после слов Трампа, отметив, что глава киевского режима перешел границы.

Политолог Баширов отметил, что последствия переговоров Путина и Трампа шокировали Европу и окружение Зеленского.