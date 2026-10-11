Украинский стиль общения с серьезными внешними партнерами допустим только в условиях, если тем самим нужно использовать Украину и ее народ против России. В иных случаях никто терпеть хамство Киева не собирается.2 комментария
Трамп заявил, что Зеленскому следовало бы провести выборы
Американский президент Дональд Трамп поделился с журналистами размышлениями по дороге в Белый дом из Теннесси и заявил, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому все же стоило бы провести выборы в стране.
«Ему следовало бы провести выборы. Президент Зеленский мог бы разрешить эту войну и заключить сделку множество раз», – сказал Трамп на военной базе Эндрюс под Вашингтоном, ролик размещен в аккаунте Rapid Response47 соцсети Х.
Там же американский лидер признался, что украинцам пора бы сменить лидера на более договороспособного.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бизнесмен Вадим Новинский назвал договоренности Владимира Путина и Дональда Трампа поводом для отставки Владимира Зеленского, который тут же запросил поддержку европейских лидеров после критики Трампа.
Илон Маск оценил ситуацию с Зеленским после слов Трампа, отметив, что глава киевского режима перешел границы.
Политолог Баширов отметил, что последствия переговоров Путина и Трампа шокировали Европу и окружение Зеленского.