Желание европейцев и британцев сделать из НАТО базис новой европейской архитектуры безопасности – это не про установление долгосрочного мира, а про навязывание евразийскому континенту своей воли. Казалось бы, как с этим связан антикоминтерновский пакт между Германией и Японией 1936 года?0 комментариев
США подготовили повышение пошлин на товары из Китая и Евросоюза
Bloomberg: США решили поднять тарифы на импорт из Китая, ЕС и других стран
Президент США Дональд Трамп готовится повысить импортные пошлины на товары из Китая, Евросоюза и ряда других стран, чтобы заменить тарифы, отмененные Верховным судом, сообщили источники в Вашингтоне.
Администрация Дональда Трампа в ближайшие дни планирует объявить о повышении пошлин на широкий перечень товаров из Китая, Евросоюза и более чем десятка других экономик, чтобы заменить импортные тарифы, ранее отмененные Верховным судом, передает Bloomberg.
Новые меры разрабатываются торговым представительством США и другими ведомствами и должны лечь в основу обновленного пакета ограничений, который формально займет место признанных незаконными старых тарифов на те же категории импорта, пишет издание WELT со ссылкой на источники в правительстве. По их данным, Управление торгового представителя США в ближайшие дни опубликует итоги многомесячного расследования государственных промышленных субсидий за рубежом, а Белый дом и USTR пока не дают официальных комментариев по сути готовящихся решений.
Как отмечает телеканал Bloomberg, команда Трампа последовательно пытается ограничить приток дешевых зарубежных товаров на американский рынок, считая их угрозой для национальных производителей, и повышение пошлин должно стать очередным шагом в этой линии торговой политики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник торговый представитель США Джеймисон Грир объявил о предстоящем увеличении пошлин на товары из Китая, Евросоюза и десятков других стран. В августе Вашингтон намеревался ввести 7,5%-е пошлины на китайские товары перед встречей Дональда Трампа и Си Цзиньпина. В прошлом году президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых пошлин от 15% до 41% на товары из ЕС и более чем 60 стран.