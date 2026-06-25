Домбровскис раскрыл цену европейского кредита для Украины

Домбровскис: ЕС будет платить ежегодно три млрд евро процентов за кредит Киеву

Tекст: Вера Басилая

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис во время инвестиционной конференции в Гданьске заявил, что страны Европы возьмут на себя обслуживание кредита в 90 млрд евро, предназначенного для финансирования Киева в 2026–2027 годах, передает ТАСС.

«ЕС будет платить из европейского бюджета три млрд евро в год в виде процентов по этому кредиту», – заявил чиновник. Еврокомиссар добавил, что данные расходы стали своеобразной платой государств объединения за отказ от прямой экспроприации заблокированных российских активов. При этом Еврокомиссия сохраняет планы присвоить эти средства под видом компенсации.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о переводе Киеву первой части транша в 3,2 млрд евро.

Весной европейское ведомство приступило к привлечению средств на рынках капитала для финансирования этой кредитной программы.

Высокопоставленные чиновники ЕС еще в прошлом году сообщили о предстоящих ежегодных выплатах процентов по данному займу в размере 3 млрд евро.