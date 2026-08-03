Против России сейчас ведется гибридная война, где в ход идут чисто террористические средства – от диверсий до спланированных убийств. Особенно острой стала дискуссия о высшей мере после страшного теракта в «Крокусе» в 2024 году.44 комментария
WP: Украина испытывает критический дефицит ракет для Patriot
Украинская армия столкнулась с острой нехваткой боеприпасов для комплексов ПВО Patriot из-за сокращения запасов на фоне конфликта на Ближнем Востоке, пишут американские СМИ.
ВСУ испытывают острый дефицит перехватчиков для ракетных комплексов американского производства Patriot, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.
«Владимир Зеленский призвал США снабдить Украину достаточным количеством ракет ПВО на встрече в Белом доме во вторник. <…> Системы Patriot – единственная надежда Украины противостоять российским ударам, которые значительно усилились за последние месяцы», – говорится в публикации.
Также в материале отмечается, что число таких ракет значительно сократилось из-за войны с Ираном.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский признал низкую эффективность противовоздушной обороны из-за дефицита ракет-перехватчиков.
Президент США Дональд Трамп отклонил экстренный запрос Киева на предоставление трехсот боеприпасов для защиты энергетической инфраструктуры.
Депутат Верховной рады Максим Бужанский заявлял о полном отсутствии запасов снарядов для данных зенитных комплексов.