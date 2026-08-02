При обстреле ВСУ сельхозпредприятия в Белгородской области погибли три человека

Tекст: Дарья Григоренко

«В селе Казачья Лисица Грайворонского округа произошел ракетный обстрел. Снаряды попали на территорию сельскохозяйственного предприятия. Погибли трое мужчин», – говорится в сообщении оперштаба на платформе Max.

Власти региона добавили, что еще трое мужчин получили осколочные ранения. Пострадавшим оказали первую помощь в Борисовской центральной районной больнице, после чего их решено доставить в медицинское учреждение Белгорода для дальнейшего лечения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле 2026 года оперативный штаб Белгородской области сообщил о гибели двух мужчин при ракетном обстреле села Казачья Лисица.

Несколькими днями ранее один человек погиб в результате удара дрона по предприятию в селе Головино.

В середине месяца украинские беспилотники атаковали несколько населенных пунктов региона.