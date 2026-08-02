Разрешить государству убивать пленников – это решение не столько политическое, сколько духовное, относящееся к области уже не человеческого, а небесного суда. Тяжесть его будет лежать на всех нас – и нервические требования соцсетей здесь вовсе неуместны.8 комментариев
При обстреле ВСУ сельхозпредприятия в Белгородской области погибли три человека
В результате ракетного удара вооруженных сил Украины по территории аграрного предприятия в Грайворонском округе в Белгородской области погибли трое мужчин, еще несколько человек получили ранения, сообщил оперативный штаб региона.
«В селе Казачья Лисица Грайворонского округа произошел ракетный обстрел. Снаряды попали на территорию сельскохозяйственного предприятия. Погибли трое мужчин», – говорится в сообщении оперштаба на платформе Max.
Власти региона добавили, что еще трое мужчин получили осколочные ранения. Пострадавшим оказали первую помощь в Борисовской центральной районной больнице, после чего их решено доставить в медицинское учреждение Белгорода для дальнейшего лечения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле 2026 года оперативный штаб Белгородской области сообщил о гибели двух мужчин при ракетном обстреле села Казачья Лисица.
Несколькими днями ранее один человек погиб в результате удара дрона по предприятию в селе Головино.
В середине месяца украинские беспилотники атаковали несколько населенных пунктов региона.