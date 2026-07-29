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    Украина должна лишиться выхода к морю

    @ Минобороны России

    29 июля 2026, 11:58 Мнение

    Украина должна лишиться выхода к морю

    Москва взялась за последовательную и целенаправленную ликвидацию морской инфраструктуры Украины. Это уже не удары устрашения или возмездия. Это реализация стратегии.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов

    политолог

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    Датская Maersk, являющаяся одной из крупнейших в мире судоходных компаний, уходит с Украины.

    Вернее, приостанавливает контейнерные перевозки через Черноморский рыбный порт. Сообщается, что теперь грузы будут перенаправляться в румынский порт Констанца.

    Очевидно, подобное решение принято из-за того, что ВС России резко интенсифицировали удары по морской инфраструктуре и судам, используемым для снабжения ВСУ. Только за 11 дней было поражено 28 судов с военными грузами для украинской армии. Россия регулярно наносит удары по портам Одессы, Черноморска и Николаева. Очевидно, страховщики уже не желают рисковать, поэтому Maersk решила убраться подобру-поздорову.

    А помните «зерновую сделку», действовавшую с лета 2022-го по лето 2023-го? Целью соглашения было создание безопасного морского коридора для сельскохозяйственных грузов из черноморских портов Украины. В обмен на отмену ограничений на страхование российских судов, подключение Россельхозбанка к SWIFT и восстановление работы аммиакопровода Тольятти – Одесса Россия взяла на себя – и выполнила – обязательства по разблокировке украинских портов. А вот Запад свои обязательства по сделке не выполнил.

    Помимо вывоза зерна киевский режим завозил по морю оружие и боеприпасы. Схема была проста: разгрузившись в европейских портах, «зерновозы» шли обратно отнюдь не порожними, а наполненные «деликатным» грузом – на 10–20% от максимального дедвейта, для чего им изменяли (поднимали выше по борту) ватерлинию, чтобы они своей осадкой выглядели, как пустые. Один балкер с дедвейтом 20 тысяч тонн таким образом легко перевозил две тысячи тонн боеприпасов. Причем не вызывая подозрений. Суда должны были досматриваться в Турции, у России таких полномочий не было. Кто и как их досматривал – неизвестно. Но те самые 20 тонн взрывчатки, с помощью которых террористы взорвали грузовик на Крымском мосту в 2022-м, вывезли из Одессы по «зерновому коридору».

    Летом 2023-го Россия отказалась продлевать сделку. И вроде бы все должно было закончиться – но продолжилось, хотя уже не в таком масштабе и не столь нагло. Тем не менее мы старались максимально деликатно обращаться с украинскими портами, а тем более – с заходящими в них иностранными судами. Но любому терпению приходит конец.

    Москва взялась за последовательную и целенаправленную ликвидацию морской инфраструктуры Украины. Это уже не удары устрашения или возмездия. Это реализация стратегии.

    Разумеется, Киев и его западные спонсоры начнут вопить о том, что Россия на самом деле мешает Украине вывозить зерно, хочет «заморить голодом» не только Украину, но и страны Африки, которым это зерно предназначается. Эту песню мы уже слышали три года назад, когда они требовали продления «зерновой сделки». И это звучало особенно цинично, учитывая, что большую часть зерна забирали себе европейцы, а страны Африки кормила как раз Россия.

    Вот и сейчас Financial Times пишет, что Украина отчаянно пытается найти альтернативные маршруты поставок зерна после российских атак по морской инфраструктуре.

    Даже если речь действительно о зерне, то это очень хорошо. Просто потому, что продукция АПК – это более 50% в общем объеме экспорта Украины. А Украина не должна получать валютную выручку, которая в условиях военного конфликта тратится понятно на что. Каждая проданная Киевом тонна зерна – это снаряды, летящие в наших солдат и мирных жителей.

    По оценкам Ассоциации аграриев Украины, только в июле страна потеряла около 30-33% своих мощностей по экспорту зерна. И это только по зерну! Чем меньше Украина будет экспортировать что-либо – тем лучше. А заодно – и импортировать.

    Впрочем, одесские и николаевские порты далеко не безальтернативные точки доставки. Та же Maersk в своем заявлении говорит о том, что предназначенные Украине грузы будут доставляться в румынскую Констанцу. А там недалеко – устье Дуная, на котором с украинской стороны расположен ряд крупных портов: Измаил, Килия, Рени.

    Когда в июле 2023-го прервалась «зерновая сделка», пользователи отслеживающего в реальном времени передвижение морских судов портала MarineTraffic могли наблюдать интересную картину: у северо-западного побережья Черного моря, от Дуная до Одессы, не было ни одного судна, зато у устья Дуная в очереди стояло около сотни торговых судов, местом назначения которых значились Рени и Измаил. 

    Это не просто порты. Это важнейший транспортный узел, где сходятся морские, речные, автомобильные и железнодорожные магистрали. Да, возить этим путем дороже и дольше, чем только морем. Но лучше, чем никак. И судя по всему, эта логистика с лета 2023-го уже хорошо опробована и испытана.

    Это говорит о том, что бить только по портам Одесской и Николаевской областей – мало. Если мы хотим раз и навсегда закрыть Украине морские пути импорта-экспорта и поставки оружия, нужно осуществлять то же с дунайскими речными портами.

    Разумеется, основной поток оружия на Украину все же идет сухопутными путями, и полноценная демилитаризация требует также уничтожения Бескидского тоннеля, Чопского железнодорожного узла и других объектов сухопутной инфраструктуры.

    Но если мы говорим о демилитаризации – у Украины не должно быть выхода к морю. Ни для того, чтобы получать оружие, ни для того, чтобы продавать что-либо, тратя вырученные деньги на оружие. 

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