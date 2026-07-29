Лавров рассказал о тайном крещении в детстве

Лавров рассказал о своем тайном крещении в православном храме Ногинска

Tекст: Вера Басилая

Лавров признался, что в детстве его тайно крестили в одном из православных храмов Ногинска, передает ТАСС. В интервью Андрею Кондрашову глава МИД подчеркнул, что считает себя верующим человеком.

«Меня бабушка крестила тайно от мамы. Мама была коммунистом. Она сама пошла креститься в уже совсем зрелом возрасте, после того, как состоялась ситуация с распадом Советского Союза», – заявил министр.

По словам Лаврова, обряд прошел в храме на берегу Москвы-реки, который стоит там до сих пор. Министр добавил, что сохранил крестик, надетый на него в тот день, и с теплотой вспоминает то время.

В прошлом году патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил министру иностранных дел Сергею Лаврову орден святого благоверного князя Александра Невского.