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    28 июля 2026, 18:01 • В мире

    Шведской разведке хочется срочно понять Россию

    Шведской разведке хочется срочно понять Россию
    @ Tom Little/REUTERS

    Tекст: Евгений Крутиков

    Еще одно соседнее с Россией государство в срочном порядке реформирует разведывательные структуры. Почему Швеция недовольна работой своей военной разведки, зачем ей теперь понадобился ее гражданский аналог и что происходящее означает для нашей страны?

    В Швеции уже в ближайшее время будет создана гражданская разведывательная служба, аналогичная британской MИ6. Одновременно в Европе может появиться разведывательный альянс аналогичный системе «Пять глаз», пишет The Economist.

    Ранее в скандинавском государстве, как это ни удивительно, вообще не было гражданской (политической) разведки. Шведская военная разведка, известная как MUST, считается эффективной, но как любая структура, ориентированная только на интересы армии и военно-промышленного комплекса (а он в Швеции весьма внушителен и влиятелен), страдает классическими родовыми травмами.

    Это отмечают и сами шведы. В частности, сейчас утверждается, что MUST ошиблась в начале 2022 года, неверно оценив возможность начала СВО. И это при том, что шведская военная разведка долгое время гордилась своим знанием российской армии. Оказалось, что увлечения только военно-технической стороной дела недостаточно для того, чтобы создавать качественную аналитику и делать верные прогнозы.

    Шведские политики и эксперты указывают на то, что военная разведка якобы достаточно успешно может оценить чисто военную составляющую тех и иных событий или заниматься стратегическим обзором развития рынков вооружений (Швеция один из крупнейших мировых экспортеров оружия и техники), но практически ничего не понимает в политической жизни других государств. Этот дисбаланс привел к тому, что аналитика, которую поставляет MUST, выглядит однобоко и не реалистично, несмотря на то, что может содержать реальные факты.

    Кроме того, отрицательную роль играет и жесткая вертикаль подчиненности. MUST получает задания только от Минобороны Швеции и перед ним же и отчитывается. А премьер-министр и все правительство страны получает только то, что заказывало Минобороны.

    Правительство страны, которое получает только информацию от структуры, подчиненной Минобороны, потребляет и только позицию и мнение Минобороны по всем событиям в мире. Это, мягко говоря, опасный и неверный подход, учитывая и разницу мышления гражданских и военных структур. Стоит учесть и своеобразные традиции конкретно Швеции, которая уже несколько веков не участвовала в боевых действиях, а все, что связано с военной структурой, привыкла воспринимать через призму коммерции и интересов своего военно-промышленного комплекса.

    То есть политическая, экономическая и социальная составляющие в разведывательной аналитике Швеции до последнего времени почти отсутствовали. Были вопросы и к качеству этих составляющих.

    Как следствие, например, глава MUST Томас Нильссон неоднократно давал нелепые оценки российской экономике (она у него разрушена до основания уже много лет). Но это вопрос его собственной репутации, а вот тот факт, что шведское правительство, по сути, не имеет с помощью разведки возможности адекватно оценивать ситуацию в мире, стал наконец очевиден и самому Стокгольму.

    Инициатором создания гражданской спецслужбы стал бывший премьер-министр Карл Бильдт, который в прошлом году представил большой секретный обзор деятельности шведской разведывательной системы. Согласно его предложениям, новая шведская разведка – предварительно ее собираются назвать Sveriges utrikes underratelsetjanst (UND), то есть незамысловато (Шведская внешняя разведка) – организационно будет копировать британскую MИ6.

    На практике это означает, что она, скорее всего, будет непосредственно входить в структуру министерства иностранных дел или ему подчиняться, а задания получать будет от премьер-министра. Это громоздко, но привычно для европейских стран с парламентской системой власти.

    Также ожидается, что из военной разведки в состав нового ведомства будет передана заграничная агентурная служба, так называемый Special Collection Office. По крайней мере так утверждает глава шведского МИДа Мария Мальмер Стенергорд.

    Сам Карл Бильдт говорит, что «все это надо было делать десять лет назад». Правда, бросается в глаза, что шведские политики и особенно инициаторы этих реформ упирают в своих высказываниях единственно на противостояние с Россией. Такое впечатление будто до 2022 года их все устраивало и только сейчас вдруг они озаботились тем, что MUST и другие спецслужбы Швеции ничего о России не знают и ничего в ней не понимают.

    Авторы «обзора Бильдта» пришли к выводу (он явно не один его целый год писал), что шведские разведчики «не так хорошо разбирались в политике России и в том, в каком направлении она движется». Они настаивают на том, что Швеции нужна гражданская служба разведки, «способная лучше анализировать мысли российского руководства». И не более того.

    Создается впечатление, что в Швеции решили не гражданскую разведку создавать, которая в принципе была нужна королевству хотя бы как один из дорогостоящих атрибутов состоявшегося государства, а какое-то специальное «ведомство по анализу России».

    Пока, по крайней мере, ни в «обзоре Бильдта», ни в других известных высказываниях шведских политиков по этой теме никаких других задач, кроме «анализа России», перед новой разведкой не ставится. Даже Китай не упоминается, хотя он присутствует как угроза практически во всех разведывательных доктринах западных стран.

    Обычно задачи перед разведывательной службой ставятся согласно оборонительным, военным и внешнеполитическим доктринам тех или иных государств. Далее из этого вытекают уже тактические задания по отдельным регионам. В случае же со Швецией пока нет признаков того, что новая разведслужба будет точно копировать действия MИ6. Британская разведка все-таки носит глобальный характер, а шведы сейчас сами себе придумали из соседа врага и теперь удивляются, что они практически ничего о нем не знают.

    Предполагается, что парламент одобрит законопроект о создании новой гражданской разведывательной службы уже 13 августа – накануне сентябрьских всеобщих выборов в королевстве. Начать работу новая служба должна в январе 2027 года.

    Такая спешка нравится не всем. Доктрина не выработана, кадров нет. Их придется брать или с улицы, или из MUST. Собственно это уже предусматривается переподчинением зарубежной агентурной службы.

    Беда тут в том, что между методологиями военной и гражданской разведки лежит пропасть, и просто так в кратчайшие сроки переучить человека из армии на политические и гражданские цели и объекты не получится. Кроме того, смена подчиненности будет видна контрразведкам других стран, в том числе ФСБ, невооруженным глазом. Например, в следующем году мы будем наблюдать срочное и внеплановое обновление штата посольства в Москве и консульств. И это будет интересная игра. Хотя и в одни ворота.

    Внутри Швеции в принципе никто против создания гражданской разведки не возражает. Хотя из министерства обороны и от части оппозиции и доносятся голоса о том, что создание новой разведки в такие сжатые сроки повлечет за собой огрехи в качестве ее работы.

    Скорее всего, военные просто не в восторге от того, что перестают быть монополистом на рынке разведывательной информации и аналитики, но ничего сделать не могут, и только глухо бурчат. Конкуренции ведь никто не любит.

    Кроме того, не совсем понятно, что произойдет со статусом сотрудников агентурного отдела, которые должны будут теперь перейти в гражданское состояние. Если это приведет к потере в зарплате или привилегий, то переходить в гражданскую разведку из MUST никто не захочет, и кадры действительно придется набирать по объявлению. Это нормальная практика в Швеции в силу несколько экзальтированного понимания равенства и демократии.

    Другое дело, что Швеция в последнее время живет в ускоренном режиме. Королевство за два года подало заявку в НАТО и вступило в альянс, отказавшись от двух веков нейтралитета. И военный бюджет уже скоро достигнет 3% ВВП. Потому и создать на пустом месте гражданскую разведку за полгода – задача бюрократически выполнимая. Король сказал – король сделал.

    Вообще надо сказать, что тенденция к расширению или даже к созданию на пустом месте гражданских разведывательных структур охватывает все больше стран. Недавно Япония приняла решение, аналогичное шведскому – создать на пустом месте гражданскую разведывательную службу, правда, по образцу более близкого японцам ЦРУ.

    Германия добивается расширения полномочий своей BND, а также отмены некоторых правил приватности, которые ограничивали деятельность немецкой разведки. Аналогичные планы появляются и у французов. Надо, правда, отметить, что в Европе не только используют «русскую угрозу», но и серьезно мотивированы стремлением выйти из постоянной опеки США, в том числе и в разведывательной деятельности.

    В любом случае уже в следующем году Россия столкнется с новым вызовом – шведской гражданской разведывательной структурой. Да, создаваемой впопыхах и на коленке при дефиците кадров, но все-таки это выглядит как новая угроза от страны-соседа. И угроза эта, несмотря на «гражданский статус» создаваемой в Швеции структуры – вполне военная.

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