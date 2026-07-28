Китай разозлился на Европу

Tекст: Ольга Самофалова

Китай решил наказать Европу за включение своих компаний в 21-й санкционный пакет против России. ЕС заподозрил 14 компаний из Китая и Гонконга в том, что они помогают обходить антироссийские санкции и поставляют нам электронику, станки с ЧПУ, оборудование для производства микросхем и прочее.

В Пекине этот шаг расценили как атаку на свои компании, назвали несправедливым и ответили зеркально — ввели экспортный контроль против 14 европейских компаний из разных секторов - от оборонной промышленности до высоких технологий. Столько же по числу китайских компаний попало под в санкции ЕС.

Теперь китайским экспортерам нельзя продавать этим европейским компаниям товары двойного назначения, и зарубежным компаниям и частным лицам это тоже нельзя делать. Исключения могут выдавать только Минкоммерции КНР.

В список попали итальянский производитель электродвигателей Lafert, немецкий производитель бронетехники, артиллерии и боеприпасов Rheinmetall, чешский производитель тяжелых грузовиков TATRA TRUCKS, французский производитель полупроводников III-V LAB, судостроительная компания из Нидерландов IHC Merwede, литовский производитель лазерного оборудования и другие компании.

Последствия для разных компаний будут разные.

«Для китайских компаний новые санкции усложняют расчеты, логистику и доступ к европейским технологиям. Наиболее уязвимы компании, ориентированные на экспорт в ЕС или использующие европейское оборудование и программное обеспечение в своих производственных цепочках»,

- говорит Александр Бахтин, инвестиционный стратег «Гарда Капитал».

Что касается ответа Пекина, то для одного из крупнейших оборонных концертов Европы - немецкого Rheinmetall - Китай не единственный источник критичных военных технологий, но важный поставщик отдельных материалов и компонентов, поэтому ограничения создадут сложности. Для части фигурантов списка ограничения будут носить скорее символический характер. А вот для производителей специализированной электроники и оптики (вроде Vigo Photonics или Ekspla) ограничения поставок станут серьезной проблемой, хотя замену китайским компонентам в ряде случаев найти возможно.

Особую сложность представляет ситуация с критичными материалами. Китай доминирует в мировом производстве таких металлов, как галлий и германий, а также ряда редкоземельных элементов — без них не обходятся оптоэлектроника и полупроводники. По некоторым позициям доля Китая превышает половину мирового объёма, и быстрых альтернатив у европейских компаний мало.

«Среди европейских компаний от ограничений могут пострадать производители высокотехнологичной промышленной продукции, где Китай остается одним из крупнейших рынков сбыта. В первую очередь – это бизнесы в сферах микроэлектроники, фотоники, лазерных технологий и высокоточного машиностроения.

Для них Китай является не только рынком продаж, но и важным звеном производственных цепочек. Ограничения могут привести к потере контрактов, задержкам поставок и поиску более дорогих альтернатив», - говорит Бахтин.

«Наиболее вероятным последствием станет не остановка производства, а увеличение себестоимости отдельных проектов, необходимость перестраивать цепочки поставок, искать альтернативных поставщиков или работать через посредников. Это может привести к росту затрат и увеличению сроков реализации некоторых технологических программ, но вряд ли создаст критические риски для деятельности крупных европейских компаний», - отмечает Виталий Лавринович, бизнес-аналитик PRoud.365.

Впрочем, эта ситуация лишь новый эпизод в истории долгого торгового конфликта между ЕС и Китаем. «За последние годы стороны неоднократно вводили взаимные ограничения: ЕС усиливает контроль над китайскими инвестициями, ограничивает экспорт высоких технологий, расследует государственные субсидии китайским производителям электромобилей, а Китай отвечает экспортными ограничениями на критически важные материалы, проверками европейского бизнеса и санкциями против отдельных компаний», - говорит Бахтин.

«Европейцы считают, что многие китайские компании получают масштабные государственные субсидии, что позволяет им демпинговать и вытеснять европейских производителей. Именно поэтому ЕС усиливает антидемпинговые расследования, вводит дополнительные пошлины и ограничения, стремясь защитить собственную промышленность. А Китай, как правило, отвечает зеркально», - добавляет собеседник.

«Несмотря на существующие противоречия, экономики Китая и Евросоюза остаются тесно взаимосвязанными. Поэтому ни одна из сторон сегодня не заинтересована в полном разрыве торговых отношений, а нынешние ограничения скорее повышают стоимость отдельных проектов и усложняют логистику, чем меняют ситуацию на рынке в целом», - заключает Лавринович.