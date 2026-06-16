Китай прокладывает цифровой шелковый путь на зло доллару

Tекст: Ольга Самофалова

Китай завершает подготовку к коммерческому запуску цифровой платежной системы mBridge. Эта программа может радикально изменить структуру международных транзакций, считает FT. Ее уже поддержали центробанки Гонконга, Таиланда, ОАЭ и Саудовской Аравии. Проект нацелен на снижение зависимости от доллара и укрепление связей Пекина с торговыми партнерами по инициативе «Один пояс, один путь». Операционное управление будет в Гонконге.

Ожидается, что комиссии в mBridge будут вдвое ниже, чем в традиционных международных платежных системах. Основной аудиторией проекта станет малый бизнес, для которого использование SWIFT часто оказывается слишком дорогим и сложным.

У Китая уже есть свой аналог SWIFT для расчетов в юанях - это CIPS, и его популярность с момента начала войны в Иране значительно выросла. Платформа mBridge станет отдельной, но дополняющей системой, призванной стимулировать использование именно цифрового юаня (e-CNY).

Платформа использует технологию блокчейн для прямых расчетов между центральными банками в их собственных цифровых валютах. Это исключает необходимость использования доллара как промежуточного звена и сокращает время валютных операций до нескольких секунд, отмечает FT.

Коммерческие банки также смогут участвовать в транзакциях под надзором своих регуляторов. Через mBridge уже проведены операции на сумму около 470 млрд юаней (69 млрд долларов). Система в тестовом режиме работает с 2021 года. Экспортерам она может помочь ускорить оборот наличности и снизить риск дефицита ликвидности.

В мире наблюдается настоящая мода на создание альтернативных финансовых систем, например, европейская SEPA. При этом, СШАП при Дональде Трампе упор делают больше на криптовалюту, тогда как Китай хочет закрепить силу цифрового юаня.

Международная система передачи платежей SWIFT была создана в 1973 году стала мировым монополистом в этой сфере. Однако в последнее десятилетие ситуация стала меняться. «Гонка за альтернативные долларовые «экосистемы» началась в основном в 2015-2016 году, после того, как США, а вслед за ними и ЕС, начали использовать доллар и евро в качестве политического оружия. Но попытки создать альтернативу SWIFT были и раньше, в том числе, в самих США, так как в Соединенных Штатах многие региональные банки были недовольны высокими комиссиями SWIFT, превратившейся в мирового монополиста», - говорит Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global.

«В настоящее время альтернативных SWIFT платежных систем уже более десятка, причем такие есть даже в США, например, Fedwire. В Евросоюзе альтернативная система создавались для расчетов с находящимся под санкциями США Ираном за поставки нефти», - говорит эксперт.

Но в основном альтернативные платежные системы создают страны БРИКС. Россия запустила платежную систему НСПК, Китай – CIPS, Индия - UPI.

«Страны БРИКС не хотят зависеть от платежных систем и инструментов США и их сателлитов в Европе, чтобы не подпадать под санкции, если в какой-то момент времени их торговая или внешняя политика будет противоречить интересам США.

По этой причине к тестируемой сегодня китайской новой платежной системе mBridge уже подключились ОАЭ и Саудовская Аравия. Они ожидают, что итоги ближневосточного конфликта значительно изменят расстановку сил на Ближнем Востоке и что может наступить момент, когда SWIFT для этих стран превратится в финансовый «Ормузский пролив», который когда-либо окажется заблокированным. Здесь неважно, какие геополитические причины станут основой для такой блокировки», - рассказывает Мильчакова.

По ее словам, самое интересное, что от монополизма SWIFT устал даже американский бизнес, поэтому американские компании, в основном финансовые, ищут альтернативные способы расчетов и платежей, используя для этого не столько платежные системы, сколько инструменты DeFi (децентрализованных финансов или криптовалют). США при Дональде Трампе делают ставку как раз на криптовалюты, тогда как Китай - на цифровой юань.

«Россия и Китай тоже применяют криптовалюты в международных расчетах, в том числе, двусторонних расчетах, но, поскольку между странами партнерские отношения, они могут рассчитываться между собой в государственных цифровых валютах. Хотя для этой цели эти валюты, пока предназначенные для внутреннего рынка каждой страны, нужно использовать в трансграничных расчетах, а это имеет свою специфику. Например, все эти расчеты надо проводить на одной и той же платформе, и очень важно, чтобы эта платформа изначально не была разработана в одной из недружественных Китаю или России стран», - говорит Мильчакова.

«На наш взгляд, расчеты в государственных цифровых валютах имели бы меньше рисков, как санкционных, так и рисков мошенничества и ненадежности контрагента, чем расчеты в «крипте».

Однако пока прецедентов международных расчетов в государственных цифровых валютах еще не было, хотя за последние 5-6 лет появилось уже несколько пилотных проектов трансграничных расчетов в государственных цифровых валютах. Но к массовому внедрению в международную торговлю эти новые формы денег пока полностью не готовы», - считает собеседник.

Эксперт не исключает, что по мере присоединения к новой системе mBridgeк все большего количества стран, она может стать вполне эффективной альтернативой SWIFT, и сократит немного долю доллара в трансграничных платежах. Но это возможно только в долгосрочном периоде. Но сейчас это может помогать странам БРИКС и Ближнего Востока избегать санкции и упрощать трансграничные расчеты с партнерами, заключает Мильчакова.