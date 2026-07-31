Герой России предложил разработать Стратегию патриотического воспитания

Tекст: Дарья Григоренко

Головин выступил с идеей внедрения стратегий патриотического воспитания повсеместно. В такие документы предлагается включать проекты с непосредственным участием молодежи, включая волонтерство и поисковые отряды, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Хорошо работают игровые и цифровые форматы: квесты по историческим местам, виртуальные экскурсии, интерактивные музеи – в случае, если они не заменяют, а дополняют реальную деятельность», – подчеркнул Герой России.

Он пояснил, что подобная работа не должна сводиться к формализму.

Особое внимание политик призвал уделить наставничеству, отметив важность живого общения детей с ветеранами и участниками СВО на Украине. В Народной программе партии патриотическое воспитание должно стать сквозной линией, связывающей образование и социальную поддержку.

«Для ребят важен живой пример: не просто рассказ о подвиге, а возможность поговорить с человеком, который этот подвиг совершил, задать неудобные вопросы, услышать про сомнения, про страх, про то, как с этим справлялись. В Архангельской области много ветеранов, моряков, полярников, судостроителей – это готовая и очень сильная база наставничества», – отметил Герой России.

Главной целью инициативы названа передача подрастающему поколению знаний о прошлом и формирование ответственности за будущее. Головин выразил готовность содействовать реализации стратегии совместно с «Юнармией», «Движением Первых» и ветеранскими сообществами.