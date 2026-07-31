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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как освободили от фашистов последний город России

    31 июля 1944 года завершилась Псковско-Островская наступательная операция. Русские войска прорвали укрепленную линию «Пантера» и освободили Псков – последний крупный оккупированный город РСФСР.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Азия и Европа очень по-разному важны для России

    Для любой страны мира, и Россия тут не исключение, каждый партнер на международной арене важен не сам по себе, а исходя из того, что он может хорошего или плохого сделать. Наибольшую бдительность заслуживает, как это ни печально, именно тот сосед, который может нанести урон.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Трамп уперся в Иран

    Если Трамп опасается начать полномасштабную войну против Ирана – на которую у него нет ни сил, ни политического капитала, ни, в конце концов, времени, – то почему бы просто не прекратить боевые действия, без всяких договоров и соглашений? Потому что окончательно посыплется западоцентричный мир.

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    31 июля 2026, 11:15 • Новости дня

    Париж усилил контроль на границе с Испанией из-за мигрантов

    Франция усилила контроль на границе с Испанией на фоне миграционного кризиса

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне массового прорыва марокканских нелегалов в Сеуту французские власти приняли решение немедленно ужесточить проверки на рубежах с соседним государством.

    Париж усиливает проверки на рубежах с Испанией из-за обострения миграционного кризиса в африканском анклаве Сеута, передает РИА «Новости».

    Накануне тысячи молодых марокканцев скопились у границы, сотням нелегалов удалось прорваться на испанскую территорию.

    Глава французского МВД Лоран Нуньес прокомментировал происходящее в социальной сети. «В связи с ситуацией, сложившейся в анклаве Сеута, я вчера вечером отдал распоряжение о немедленном усилении пограничного контроля на испанской границе. Кроме того, будут задействованы пограничные силы быстрого реагирования для проведения тщательных проверок», – написал министр.

    В последние дни Сеута столкнулась с резким наплывом мигрантов, которые пробираются в город пешком и вплавь. Для сдерживания толпы Мадрид перебросил туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военных.

    Инцидент вызывает серьезную обеспокоенность в Европе. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о готовности закрыть границу с Испанией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Испании перебросили дополнительные силы полиции и армии в Сеуту из-за прорыва тысяч нелегалов.

    Глава Минобороны Нидерландов Дилан Йешилгез-Зегериус назвала недопустимыми кадры массового прорыва мигрантов.

    30 июля 2026, 05:40 • Новости дня
    FT: США и Франция раскрыли Киеву позиции российской ПВО
    FT: США и Франция раскрыли Киеву позиции российской ПВО
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вашингтон и Париж снабжали украинских военных секретными данными для создания безопасных маршрутов обхода российской ПВО при ударах беспилотников вглубь России, пишут британские СМИ.

    Разведывательные данные, предоставленные Соединенными Штатами и Францией, помогли составить карту размещения ПВО для ударов киевского режима, сообщили источники Financial Times передает RT.

    Это позволило украинской стороне достигать целей в глубине территории России, говорится в материале.

    Напомним, американист Малек Дудаков в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Соединенные Штаты продолжают передавать Киеву разведывательные данные.

    Депутат Госдумы Андрей Колесник отмечал, что подобная поддержка со стороны Вашингтона помогает украинским военным наводить беспилотники на цели.

    Франция сама в 2025 году заявляла, что использует собственные разведывательные возможности для поддержки украинской армии.

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    28 июля 2026, 12:16 • Новости дня
    Эксперт объяснил демарш США против Франции в Совбезе ООН

    Политолог Корнилов: США устроили демарш Франции в Совбезе ООН из-за Израиля

    Эксперт объяснил демарш США против Франции в Совбезе ООН
    @ Manuel Elias/UN Photo/Handout/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Мнение США о продлении полномочий комиссара ООН по правам человека совпало с позициями России и КНДР. Этим объясняется дипломатический скандал между Парижем и Вашингтоном, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее американские дипломаты покинули зал заседаний Совбеза ООН во время выступления французских коллег.

    «США правы в том, что Франция не должна диктовать другим странам политику в сфере прав человека. Париж – один из главных мировых нарушителей профильных международных норм. Так что не удивительно, что американские дипломаты совершили демарш, покинув зал заседаний Совбеза ООН во время выступления французских коллег», ­– считает политолог Владимир Корнилов.

    По его словам, развернувшийся обмен резкими заявлениями между Вашингтоном и Парижем объясняется еще и тем, что США проголосовали по вопросу продления полномочий верховного комиссара по правам человека так же, как Россия, Израиль и КНДР.

    «Впрочем, солидарность Вашингтона с Москвой и Пхеньяном в данном обсуждении не означает изменения американской внешнеполитической позиции по какому-либо другому вопросу. Это лишь совпадение взглядов в рамках отдельного трека», – заметил собеседник.

    По его мнению, нынешний скандал вряд ли получит продолжение или повлечет за собой серьезные дипломатические последствия. «Краткосрочный выход делегаций из зала в знак несогласия с голосованием коллег из других стран – довольно распространенная практика на заседаниях ООН. Это способ выражения своей позиции», – напомнил Корнилов.

    Собеседник отметил: любое оскорбительное заявление главы Белого дома Дональда Трампа в адрес французского президента Эммануэля Макрона имеет гораздо больший международный общественно-политический резонанс, чем нынешний демарш в Совбезе ООН.

    Ранее дипломаты постпредства США при ООН покинули зал заседаний Совбеза во время выступления Франции, передает ТАСС. Поводом послужил скандал, начавшийся в минувшую пятницу после голосования в Генассамблее ООН по продлению полномочий верховного комиссара по правам человека.

    Франция и еще 143 государства поддержали продолжение работы Фолькера Тюрка на этом посту. США, Россия, Израиль, КНДР и еще шесть стран выступили против, 13 воздержались. В итоге мандат Тюрка был продлен на четыре года.

    После произошедшего французское представительство в ООН в Женеве обвинило Вашингтон в утрате статуса «маяка в вопросе прав человека». В ответ постпред США Майк Уолтц обвинил Францию в потворстве «некоторым из самых худших нарушителей прав человека». Его заместитель Дэн Негреа посоветовал Парижу не изображать «праведный гнев» и не «читать нотации».

    Отсутствие консенсуса в этом вопросе говорит о дискредитации Тюрком высокого звания комиссара по правам человека и утрате доверия к нему со стороны многих государств, заявил постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

    «Ваша неспособность объективно, беспристрастно и добросовестно подходить к выполнению своих полномочий становится все более очевидна международному сообществу», – приводит РИА «Новости» заявление российского дипломата, обращенное к Тюрку.

    Дипломат также указал на то, что комиссар не осудил удары Киева по мирному населению, произошедшие 24 июля в Кирове и в Запорожской области. Месяцем ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова докладывала президенту Владимиру Путину об ответе Тюрка на обращение об ударе ВСУ по Старобельску.

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    30 июля 2026, 13:58 • Видео
    Какого президента Франции боится НАТО

    Европейские СМИ считают, что во Франции есть перспективный кандидат в президенты, даже более опасный для ЕС и НАТО, чем Марин Ле Пен. Кто он?

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    28 июля 2026, 18:54 • Новости дня
    Французский военный корабль обстрелял судно с британским политиком
    Французский военный корабль обстрелял судно с британским политиком
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В проливе Ла-Манш французские военные произвели серию выстрелов по лодке, на которой находился теневой глава британского МВД Крис Филп.

    Инцидент произошел во время подготовки телевизионного сюжета, передает РИА «Новости». Филп находился на судне для съемок репортажа о проблеме нелегальных мигрантов.

    Парламентарий опубликовал видеозапись происшествия в соцсетях. «Французский военный корабль приблизился к нам и произвел 17 выстрелов боевыми патронами», – заявил он.

    По мнению политика, действия французского патрульного судна носили характер предупредительной стрельбы. Филп также предположил, что военные пытались запугать съемочную группу.

    В сентябре Южная Корея произвела предупредительные выстрелы в сторону судна КНДР.

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    29 июля 2026, 10:53 • Новости дня
    Меланшон собрался разрушить франко-германское партнерство
    Меланшон собрался разрушить франко-германское партнерство
    @ L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Лидер французских левых в случае победы на выборах намерен отказаться от сотрудничества с Берлином, обвиняя ФРГ в навязывании Европе своей экономической модели.

    Возможный приход к власти Жан-Люка Меланшона вызывает серьезные опасения в Европе, пишет Politico.

    Политик планирует разрушить партнерство Парижа и Берлина, которое десятилетиями лежало в основе европейской интеграции. По данным опросов, он имеет высокие шансы выйти во второй тур президентских выборов.

    Немецкие политики признают разрушительный потенциал кандидата. «Политические позиции Меланшона по ключевым вопросам европейской политики, его враждебность к Германии сделали бы его огромной проблемой для франко-германского сотрудничества», – заявил депутат Роланд Тайс. Ожидается, что победа левых сил значительно усложнит двустороннее взаимодействие.

    Представители партии Меланшона обвиняют Берлин в навязывании Европе своих экономических интересов. Французский лидер намерен переориентировать дипломатию на Испанию, Китай и страны Южной Америки. Кроме того, левые выступают против перевооружения Германии и планируют вывести Францию из НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французский левый политик Жан-Люк Меланшон официально вступил в президентскую гонку.

    Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц провели двусторонние переговоры по вопросам европейской обороны.

    Кандидат от крайне правых Марин Ле Пен увеличила отрыв от конкурентов до 35,5% голосов потенциальных избирателей.

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    30 июля 2026, 13:46 • Новости дня
    ЕК перевела Киеву 3,47 млрд евро на закупку ударных вооружений
    ЕК перевела Киеву 3,47 млрд евро на закупку ударных вооружений
    @ IMAGO/Bjorn Trotzki/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейский союз направил Киеву новый финансовый транш для приобретения дальнобойных беспилотников, ракет и шведских истребителей, говорится в заявлении ЕК.

    «Еврокомиссия сегодня выделила 3,47 млрд евро Украине в рамках военной части финансирования в размере 90 млрд евро», – говорится в официальном заявлении ведомства. Отмечается, что эти деньги предназначены для покрытия расходов на реактивные дроны дальнего действия, ракеты и истребители Gripen, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня Еврокомиссия выделила Киеву 3,9 млрд евро на закупку передовых беспилотников.

    В середине июля Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении предоставить Украине европейские заводы для производства дронов.

    Весной Швеция подготовила к отправке украинской армии несколько истребителей Jas Gripen 39 за счет кредитных средств ЕС.

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    29 июля 2026, 19:28 • Новости дня
    Лесные пожары парализовали автомобильное движение на юго-западе Франции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Автомобильное движение на юго-западе Франции серьезно нарушено из-за бушующих лесных пожаров.

    Префектура департамента Атлантические Пиренеи сообщила о перекрытии основной региональной трассы A63/A64, которая соединяет города Биарриц и Байонну с Бордо, передает ТАСС.

    Водителям настоятельно рекомендуется объезжать перекрытый участок с восточной стороны, двигаясь через город По. Кроме того, местные власти предупредили о серьезных затруднениях на дороге, связывающей Байонну с Испанией.

    Для борьбы со стихией в Жиронду стянуты беспрецедентные силы. В тушении самого масштабного пожара в истории страны участвуют около 2,5 тыс. сотрудников пожарно-спасательной службы, включая специалистов из Швейцарии. Им оказывают поддержку более 1,7 тыс. французских военнослужащих и 1,2 тыс. полицейских, которые отвечают за эвакуацию населения и поддержание порядка в зоне бедствия.

    Напомним, площадь выгоревших лесов во Франции достигла абсолютного максимума за последние 20 лет.

    В ходе ликвидации природных пожаров в департаменте Жиронда пострадали более сотни сотрудников спасательных служб.

    Из-за масштабного стихийного бедствия организаторы велогонки «Тур де Франс» сократили протяженность финального этапа соревнований.

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    28 июля 2026, 19:59 • Новости дня
    Евросоюз начал готовить новый пакет санкций на октябрь

    Tекст: Денис Тельманов

    В октябре европейские власти намерены утвердить очередной пакет ограничительных мер, добавив в черный список более тысячи новых организаций.

    Руководство Евросоюза рассчитывает принять 22-й пакет ограничений против России этой осенью, передает ТАСС.

    Инициатива призвана компенсировать слабость предыдущего раунда мер. Ожидается добавление порядка 1,6 тыс. юридических лиц, однако официальных подтверждений от дипломатических служб пока нет.

    В случае утверждения этого решения антироссийский список увеличится сразу в полтора раза. На данный момент в него входят около 3,1 тыс. физических лиц и корпораций со всего мира. Агентство Bloomberg уточняет, что пока неизвестна точная государственная принадлежность новых кандидатов на попадание под рестрикции.

    Журналисты подчеркивают сложность ситуации для западных стран. В публикации отмечается: «Данная идея пришлась на неудачный момент». Ранее европейские государства исключили из 21-го пакета запрет на транспортировку сжиженного природного газа и отказались от эмбарго на импорт российской рыбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз утвердил двадцать первый пакет антироссийских санкций против 170 юридических и 48 физических лиц.

    Представители стран объединения исключили многие ключевые меры из документа ради защиты интересов бизнеса.

    Газета Financial Times допустила отказ Брюсселя от формирования новых масштабных пакетов ограничений из-за растущих сложностей.

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    28 июля 2026, 12:07 • Новости дня
    Зинедин Зидан стал новым главным тренером сборной Франции

    Бывший наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан возглавил сборную Франции

    Зинедин Зидан стал новым главным тренером сборной Франции
    @ Jay Hirano/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Легендарный футболист и тренер Зинедин Зидан принял руководство французской сборной, сменив ушедшего после чемпионата мира 2026 года Дидье Дешама.

    Зинедин Зидан официально назначен главным тренером сборной Франции по футболу, передает РИА «Новости». Информация об этом появилась на странице национальной команды в соцсети.

    На этом посту Зидан сменил своего соотечественника Дидье Дешама. Предыдущий наставник возглавлял сборную с 2012 года и покинул должность по окончании мирового первенства 2026 года.

    Под руководством Дешама французская команда завоевала титул чемпионов мира в 2018 году, а также стала серебряным призером чемпионата Европы в 2016 году и чемпионата мира в 2022 году.

    Стоит отметить, что в бытность игроками Зидан и Дешам вместе привели сборную к победам на чемпионате мира 1998 года и чемпионате Европы 2000 года.

    Ранее Зидан дважды работал главным тренером мадридского «Реала» – в периоды с 2016 по 2018 год и с 2019 по 2021 год. Вместе с испанским клубом он трижды побеждал в Лиге чемпионов. Кроме того, под его руководством команда по два раза выигрывала чемпионат Испании, Суперкубок страны, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в матче за третье место на недавнем чемпионате мира французская команда уступила сборной Англии. До этого в полуфинале турнира французы проиграли испанцам со счетом 0:2. На стадии четвертьфинала сборная Франции обыграла команду Марокко.

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    30 июля 2026, 00:59 • Новости дня
    Reuters не исключило отклонения Вашингтоном кандидатуры нового посла Франции

    Reuters: США могут заблокировать назначение нового посла Франции ле Шовалье

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон рассматривает возможность задержки или полной отмены назначения Орелиана Ле Шовалье новым послом Франции в США, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

    Источники Reuters отмечают, что окончательное решение еще не принято.

    Подобный шаг со стороны Вашингтона считается крайне необычным и может усугубить раскол между союзниками, у которых ранее возникали разногласия из-за тарифов и конфликта вокруг Ирана.

    Президент Эммануэль Макрон уже подал документы на назначение Ле Шовалье, который ранее работал в Елисейском дворце, а сейчас руководит аппаратом министра иностранных дел Франции. Париж рассчитывал завершить процесс к сентябрю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские дипломаты покинули заседание Совета Безопасности ООН во время выступления представителей Франции.

    Политолог Владимир Корнилов объяснил этот дипломатический скандал разногласиями в сфере прав человека.

    В прошлом году французские власти вызвали на беседу заместителя посла США из-за обвинений в адрес Эммануэля Макрона.

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    30 июля 2026, 09:25 • Новости дня
    ЕС решил пересмотреть подход к санкциям против России

    МИД Ирландии: ЕС планирует вводить небольшие пакеты антироссийских санкций

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссия рассматривает возможность изменения подхода к санкционному давлению на Россию, планируя вводить ограничения чаще, но в меньших объемах, сообщила министр иностранных дел и обороны Ирландии Хелен Макэнти.

    Макэнти в беседе с журналистами, обсуждая перспективы 22-го пакета ограничений, заявила, что Евросоюз изучает варианты пересмотра стратегии принятия новых антироссийских санкций, передает ТАСС.

    «Нам нужно посмотреть, какой подход является наилучшим», – заявила она. Глава ирландского внешнеполитического ведомства пояснила, что Еврокомиссия активно обсуждает учащение санкционных мер против России при сокращении их масштаба. При этом министр признала растущую сложность согласования новых мер из-за их негативного влияния на сами европейские государства.

    На прошлой неделе Евросоюз утвердил 21-й пакет антироссийских санкций.

    Из-за сложностей при согласовании Брюссель допускает отказ от формирования масштабных пакетов ограничений.

    СМИ писали, что страны ЕС теряют готовность к введению новых мер на фоне возможных последствий для собственного бизнеса

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    30 июля 2026, 14:34 • Новости дня
    Стоимость газа в Европе опустилась ниже 700 долларов

    Биржевые котировки газа в Европе упали до 695 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Сентябрьские фьючерсы на топливо по индексу европейского хаба TTF потеряли часть стоимости в ходе торгов, опустившись до минимальных значений за последние недели.

    Торги на лондонской бирже ICE зафиксировали падение котировок до 695 долларов за тыс. кубометров, передает РИА «Новости».

    Открытие сессии началось с отметки 726,2 доллара, однако к середине дня показатель заметно снизился.

    Резкий рост стоимости энергоносителей наблюдался весной на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Максимальное значение тогда составило 853,7 доллара за 1 тыс. кубометров после решения Катара сократить производство сжиженного природного газа.

    После весеннего скачка рынок продемонстрировал коррекцию: за апрель топливо подешевело на 14%. Исторический рекорд стоимости газа в Европе был установлен весной 2022 года на уровне 3892 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость августовских фьючерсов на лондонской площадке ICE увеличилась до 694,9 доллара за тысячу кубометров.

    Несколькими днями ранее котировки на европейском хабе TTF опустились ниже отметки в 700 долларов.

    До этого биржевые цены на газ в Нидерландах достигали уровня 681 доллара за тысячу кубометров.

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    29 июля 2026, 14:35 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе превысили 700 долларов

    Стоимость газа на лондонской бирже ICE выросла до 703 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе торгов на европейском рынке стоимость голубого топлива увеличилась на 3,6%, достигнув отметки в 703 доллара за тысячу кубометров.

    Биржевые котировки на газ в Европе продемонстрировали рост в среду днем, передает РИА «Новости».

    По данным лондонской биржи ICE, августовские фьючерсы по индексу TTF открыли торги на уровне 680,4 доллара за тысячу кубометров.

    К середине дня показатель достиг 703,3 доллара, что на 3,6% выше расчетной цены предыдущего торгового дня. Динамика роста котировок наблюдается с начала весны на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    Максимальное значение за время конфликта было зафиксировано 19 марта на отметке 853,7 доллара за тысячу кубометров. Это произошло после резкого сокращения производства сжиженного природного газа Катаром. Исторический рекорд стоимости газа в Европе был установлен в начале весны 2022 года, составив 3892 доллара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром стоимость августовских фьючерсов приблизилась к отметке 700 долларов за тысячу кубометров.

    Двумя днями ранее котировки на лондонской бирже опустились до 695 долларов.

    На прошлой неделе цена европейского газа на торгах превысила 716 долларов.

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    28 июля 2026, 12:59 • Новости дня
    СВР: ЕС осознает неизбежность кризиса в Армении при выходе из ЕАЭС

    Tекст: Вера Басилая

    В Брюсселе понимают, что разрыв Еревана с Евразийским экономическим союзом приведет к глубокому кризису, который Европа не сможет компенсировать, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).

    По данным СВР, в Брюсселе сознают неизбежность глубокого экономического кризиса в Армении в случае выхода страны из Евразийского экономического союза.

    «Обнуление доходов от участия в евразийской интеграции не позволит за счет членов ЕАЭС обеспечить устойчивость «гребущих» в сторону ЕС армянских властей», – говорится в заявлении СВР.

    В европейских структурах признают, что нарастающие финансовые проблемы в самом ЕС не позволят компенсировать Еревану миллиардные издержки. Многие государства Европы уже заявили о неготовности открывать свои рынки для армянских товаров, чтобы не навредить национальным производителям. Несмотря на это, брюссельские чиновники продолжат убеждать Ереван в безоговорочной поддержке.

    Задержки с оказанием реальной помощи в ЕС планируют объяснять тем, что евроинтеграция зависит исключительно от успехов самой Армении. От правительства Никола Пашиняна уже требуют сокращения присутствия российского бизнеса в стратегических сферах, разрыва гуманитарных связей с Россией и подавления внутренней оппозиции. В обмен Еревану обещают перспективы либерализации визового режима и статус «процветающего перекрестка мира». При этом в СВР подчеркнули, что Брюсселю не стоит рассчитывать на то, что страны ЕАЭС будут спасать армянские власти и спонсировать их движение в сторону Евросоюза.

     Лидеры стран ЕАЭС согласовали совместное заявление о поддержке скорейшего референдума по выбору вектора интеграции республики.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о неминуемом конфликте интересов Еревана с правилами евразийского объединения.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой урегулировать сложности, возникшие при поставках армянской продукции на рынок России.

    Владимир Путин призвал Никола Пашиняна провести референдум о курсе Армении в ЕС.

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    29 июля 2026, 09:25 • Новости дня
    Захарова: Россия предупреждала ЕС о невозможности контролировать киевский режим

    Tекст: Вера Басилая

    Россия предупреждала Европу, что та не сможет контролировать действия киевского режима, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию об интересе криминальных структур к оружию с Украины, передает радио Sputnik.

    «Мы все это предсказывали, говорили и объясняли, обращаясь к Брюсселю: «Вы никогда не сможете поставить под контроль то чудовище, которое вы создали»», – подчеркнула дипломат.

    Она напомнила, что Москва неоднократно предупреждала европейские страны о неспособности контролировать действия киевских властей.

    Главный прокурор Палермо Маурицио де Лучия заявил о поиске итальянскими криминальными структурами доступа к украинским беспилотникам.

    В прошлом году директор итальянского Управления по борьбе с мафией Микеле Карбоне выразил опасения из-за нелегального оборота оружия.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила главу киевского режима Владимира Зеленского в следовании логике бандитизма.

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    28 июля 2026, 14:47 • Новости дня
    GIE: Запасы газа в Германии и Нидерландах достигли исторического минимума

    GIE: Уровень заполненности хранилищ газа в Европе упал до исторических минимумов

    Tекст: Мария Иванова

    Заполненность подземных хранилищ газа в Германии и Нидерландах опустилась до рекордно низких значений за все время наблюдений, а в Бельгии показатель достиг минимума за 11 лет.

    По состоянию на 26 июля в немецких хранилищах находился 10,1 млрд кубометров газа, что соответствует уровню заполненности 46,19%, передает РИА «Новости».

    Нидерланды смогли заполнить свои мощности лишь на 35,34%, закачав 4,5 млрд кубометров. Эти показатели стали самыми низкими за всю историю сбора данных ассоциацией операторов газовой инфраструктуры Европы, ведущегося с 2011 года.

    В Бельгии уровень запасов достиг 32,14%, а объем закачанного топлива составил 0,22 млрд кубометров. Последний раз столь низкие значения на эту дату фиксировались в 2015 году. Общая средняя заполненность хранилищ в Европейском союзе составила 55,86 млрд кубометров, или 55,66%. Текущий показатель оказался на 16 процентных пунктов ниже среднего уровня за последние пять лет.

    Ранее в июле «Газпром» спрогнозировал, что уровень заполненности европейских подземных хранилищ к первому октября будет ниже 75% при сохранении текущих темпов закачки. Недостаточный объем топлива к отопительному сезону создаст значительные риски для надежного газоснабжения европейских потребителей предстоящей зимой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заполненность газовых хранилищ Европы упала до минимума с 2021 года.

    Экстремальная жара негативно повлияла на процесс пополнения запасов топлива.

    Компания «Газпром» спрогнозировала дефицит ресурсов в зимний период.

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