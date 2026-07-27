В Вашингтоне выжидают, кто из участников украинского конфликта дрогнет первым. Россия находится уже в третьем цикле активизации контактов с США по Украине, который развивается в русле схожих вводных, но со своими особенностями.0 комментариев
FT: Принятый ЕС пакет санкций против России может стать последним
Европейский союз может отказаться от формирования масштабных пакетов ограничений против России из-за растущих сложностей при согласовании таких мер между государствами-членами, 21-й пакет может оказаться последним, сообщает Financial Times.
Еврочиновники сообщили FT, что Брюссель рассматривает новый подход к рестрикциям в отношении Москвы, передает РИА «Новости».
Дипломаты долго не могли утвердить 21-й пакет мер, поскольку Греция выступала против ограничений на поставки российского сжиженного природного газа.
«Это может быть последний пакет санкций. Сейчас стало очевидно, что этот подход больше не работает», – заявил источник газеты Financial Times, комментируя долгие споры европейских политиков.
Российские власти неоднократно заявляли о способности справиться с давлением Запада. В Москве подчеркивали, что западным странам не хватает смелости признать провал экономической блокады, а в самих государствах ЕС все чаще говорят о неэффективности антироссийских мер.
Совет ЕС утвердил двадцать первый пакет антироссийских санкций.
Европейские дипломаты отказались от полного запрета на морские перевозки сжиженного природного газа.
Государства Евросоюза теряют готовность вводить новые ограничения из-за опасений за благополучие собственного бизнеса.