Tекст: Алексей Дегтярёв

Солдаты группировки «Центр» пресекли попытку прорыва противника, подразделения 25-го штурмового полка ВСУ рассчитывали незаметно пройти на контролируемые территории, переодевшись в чужую экипировку, сказал собеседник РИА «Новости».

Однако российские силы заранее знали о готовящейся провокации.

«Подразделения 25-го штурмового полка противника использовали нашу форму одежды. Но наши подразделения закрепления были осведомлены о происходящем. Были приняты меры, и ни одна ДРГ пройти не смогла», – добавил источник.

Офицер отметил, что двое захваченных бойцов раскрыли данные о численности и целях своих отрядов. Кроме того, командир взвода пятой гвардейской бригады Кирилл Шкляев отметил, что операторы беспилотников заметили еще двух украинских военных в черной форме. Они силой тащили сопротивляющегося человека к передовым позициям.

По словам Шкляева, ситуация выглядела крайне нетипично. Противники в черных костюмах напоминали заградотряд, из-за чего российские бойцы прозвали их местным территориальным центром комплектования.

В мае на харьковском направлении была уничтожена украинская диверсионная группа из 10 человек.

В октябре 2025 года российские военнослужащие уничтожили переодетую в форму армии РФ украинскую диверсионную группу в ЛНР.