День Военно-морского флота России празднуется в разные даты – просто потому, что привязан к воскресенью. Но идейно он приурочен к победе в Гангутском сражении. И если глянуть на три сотни лет существования отечественного ВМФ, понимаешь – символичнее даты не найти.4 комментария
ВС России пленили в Белицком переодетых украинских диверсантов
В ходе боев за Белицкое в ДНР российские бойцы захватили участников украинской диверсионно-разведывательной группы, которые пытались скрытно проникнуть на позиции под видом российских солдат, сообщил начальник разведки 51-й общевойсковой армии с позывным Апостол.
Солдаты группировки «Центр» пресекли попытку прорыва противника, подразделения 25-го штурмового полка ВСУ рассчитывали незаметно пройти на контролируемые территории, переодевшись в чужую экипировку, сказал собеседник РИА «Новости».
Однако российские силы заранее знали о готовящейся провокации.
«Подразделения 25-го штурмового полка противника использовали нашу форму одежды. Но наши подразделения закрепления были осведомлены о происходящем. Были приняты меры, и ни одна ДРГ пройти не смогла», – добавил источник.
Офицер отметил, что двое захваченных бойцов раскрыли данные о численности и целях своих отрядов. Кроме того, командир взвода пятой гвардейской бригады Кирилл Шкляев отметил, что операторы беспилотников заметили еще двух украинских военных в черной форме. Они силой тащили сопротивляющегося человека к передовым позициям.
По словам Шкляева, ситуация выглядела крайне нетипично. Противники в черных костюмах напоминали заградотряд, из-за чего российские бойцы прозвали их местным территориальным центром комплектования.
В мае на харьковском направлении была уничтожена украинская диверсионная группа из 10 человек.
В октябре 2025 года российские военнослужащие уничтожили переодетую в форму армии РФ украинскую диверсионную группу в ЛНР.