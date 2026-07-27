День Военно-морского флота России празднуется в разные даты – просто потому, что привязан к воскресенью. Но идейно он приурочен к победе в Гангутском сражении. И если глянуть на три сотни лет существования отечественного ВМФ, понимаешь – символичнее даты не найти.4 комментария
На подлете к Москве сбили три дрона ВСУ
Средства противовоздушной обороны нейтрализовали три беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону российской столицы, сообщил глава города Сергей Собянин.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – указал Собянин в Max.
25 июля Собянин заявил, что за семь дней системы в сторону Московского региона летел 1401 БПЛА.
24 июля российские силы противовоздушной обороны ликвидировали более 250 дронов, направлявшихся в сторону столицы.
За несколько дней до этого была зафиксирована атака около 300 дронов на регион.