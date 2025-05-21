Песков заявил о готовности России жестко защищать собственное судоходство

Tекст: Ольга Иванова

Россия готова всеми доступными средствами защищать свое судоходство в соответствии с международным законодательством, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге, комментируя слова помощника президента Николая Патрушева о возрастающих морских угрозах со стороны Запада, передает ТАСС.

Песков подчеркнул: «Всеми средствами, которые доступны России. А доступна достаточно широкая палитра средств. И, разумеется, в рамках международного законодательства». Он отметил, что Россия, как показали недавние события, когда была попытка пиратского нападения на российский танкер, способна реагировать достаточно жестко.

Напомним, выступая с поздравлением по случаю Дня Тихоокеанского флота, помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев отметил укрепление боевой мощи и повышение мастерства моряков-тихоокеанцев.

Ранее Совет ЕС одобрил новый, 17-й по счету, пакет санкций против России. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что в обновленный черный список были внесены почти 200 танкеров.