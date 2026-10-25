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Дмитриев объяснил саморазрушение Европы ошибками местных чиновников
Глава РФПИ Дмитриев заявил о саморазрушении Европы из-за ошибок бюрократов
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев возложил ответственность за саморазрушение Европы на местных бюрократов.
Европейские чиновники отказываются исправлять собственные провалы в различных сферах и перекладывают вину на Россию и США, передает РИА «Новости».
«Европа саморазрушается, потому что ее бюрократы отказываются исправлять свои катастрофические ошибки в миграции, энергетике и разжигании войн», – написал Дмитриев в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).
По его словам, вместо решения проблем власти предпочитают изворачиваться. Кроме того, глава РФПИ опубликовал отрывок из интервью Владимира Путина журналисту Павлу Зарубину. В этом видео глава государства назвал явным перебором попытки обвинить Россию в провоцировании беспорядков в европейских странах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил о попытках Европы безосновательно обвинить Москву в собственных трудностях.
В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал беспорядки в ряде европейских стран проявлением большого кризиса.
На прошлой неделе глава РФПИ назвал причиной падения Запада неспособность обсуждать и исправлять ошибки.