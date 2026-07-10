Reuters: Евросоюз жестко ограничит доступ иностранных компаний к госзакупкам

ЕК подготовила реформу госзакупок для защиты собственных производителей

Tекст: Мария Иванова

Еврокомиссия разрабатывает масштабные изменения правил государственных закупок, которые позволят отдавать предпочтение европейским компаниям, передает РИА «Новости».

Инициатива похожа на американский принцип «Покупай американское», который защищает национальных производителей. Цель нововведений – укрепить экономическую безопасность региона и снизить зависимость от зарубежных поставщиков, в первую очередь из Китая.

«Государственные заказчики смогут исключать заявки на контракты стоимостью более пяти млн евро, если доля товаров или услуг, произведенных в ЕС, составляет менее 50%», – отмечается в проекте документа. Кроме того, предлагается более тщательно проверять иностранных участников тендеров на предмет внешнего контроля, угрожающего безопасности Евросоюза.

Реформа также изменит принципы оценки заявок. Вместо упора на минимальную цену планируется шире учитывать качество продукции. Этот критерий должен составлять не менее 30% итоговой оценки, а для трудоемких проектов – не менее 50%. Ожидается, что Еврокомиссия представит законопроект в сентябре. Объем рынка госзакупок в Евросоюзе оценивается в 2,5 трлн евро в год.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Брюссель запланировал ограничить максимальную долю закупок у одного поставщика из КНР 40%.

Министерство коммерции Китая пригрозило Евросоюзу ответными мерами из-за нового закона о поддержке местных производителей.

Сами европейские компании уже выразили опасения из-за возможного негативного влияния подобных инициатив на экономику региона.