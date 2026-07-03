Судьба Киево-Печерской лавры – это отражение всего плохого, что происходит сейчас на Украине. Но лавра возрождалась каждый раз. Пережила она и монгольское нашествие, и большевиков с петлюровцами, переживет и бандеровцев с самосвятами из бывших атеистов.0 комментариев
Италия и Болгария заблокировали европейские санкции против патриарха Кирилла
Politico: Рим и София выступили против визового запрета для патриарха Кирилла
Согласование очередного пакета европейских санкций застопорилось из-за попыток Брюсселя ввести визовый запрет для предстоятеля Русской православной церкви.
Власти Италии присоединились к Болгарии, выразив обеспокоенность планами введения ограничений против предстоятеля РПЦ, пишет Politico.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас предложила запретить патриарху Кириллу въезд в страны объединения в рамках 21-го пакета санкций.
Инициатива встретила сопротивление со стороны Софии из-за значительной доли православного населения. Рим также высказал оговорку, которая означает «обеспокоенность, требующую урегулирования, но не доходящую до вето». Опасения итальянской стороны исходят от Ватикана и связаны с нежеланием наказывать лидера христианской конфессии.
Дипломаты также обсуждают заморозку потолка цен на российскую нефть на уровне 44 долларов за баррель. Греция, Мальта и Кипр, обладающие крупными судоходными секторами, выступили против отсрочки пересмотра этого лимита. Кроме того, Франция и Италия выразили недовольство предложением запретить въезд в Евросоюз бывшим российским военным.
Новый пакет санкций, представленный 9 июня, нацелен на военно-промышленный и финансовый секторы России, поддерживающие спецоперацию на Украине. Сочетание ограничений и дальнобойных ударов сказывается на экономике страны, при этом в 83 регионах сообщают о проблемах с поставками топлива.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Болгарии Румен Радев предупредил о готовности заблокировать 21-й пакет антироссийских санкций. Глава болгарского правительства ранее отказался одобрять ограничения против патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Правящее большинство в итальянском парламенте включило в резолюцию к саммиту Евросоюза план поэтапной отмены антироссийских мер.