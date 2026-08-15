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    «Евротройка» готовит новую войну на Украине
    Эксперт: Новый аналитический центр «Востока» сократил цикл «обнаружил – поразил»
    На Украине назвали трагедией остановку «Запорожстали» после удара России
    Иранские пилоты разбившихся Су-24 попали в плен в Катаре
    МИД предупредил США и Турцию о последствиях из-за планов вооружить Киев
    Киев начал вывоз архивов и имущества из Краматорска
    Главком ВСУ Драпатый вернул в армию оппонента Сырского
    В США призвали жестко ответить на слова Такаити о визите Путина на Курилы
    В Крыму заявили о фактическом признании полуострова российским из-за НАСА
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Не нужно требовать от Вучича стать русским

    Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».

    11 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв В миграционном цунами Сеуты виноват только ЕС

    Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.

    4 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему сибирские реки не повернут в Среднюю Азию

    Идея с переброской сибирских рек на юг впервые появилась еще при царе, в начале ХХ века. Тогда над этим посмеялись и забыли. При СССР вспомнили – но 40 лет назад Михаил Горбачев окончательно этот проект закрыл. Окончательно? Как бы не так.

    38 комментариев
    15 августа 2026, 19:31 • Новости дня

    Российские гимнастки выиграли командное многоборье на чемпионате мира

    Россиянки стали чемпионками мира по художественной гимнастике в Германии

    Tекст: Мария Иванова

    Сборная России одержала победу в командном многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике во Франкфурте-на-Майне, опередив спортсменок из Болгарии и Китая.

    Отечественные спортсменки завоевали золото мирового первенства в командном многоборье, набрав 278,300 балла, передает РИА «Новости».

    В состав российской сборной вошли Мария Борисова, София Ильтерякова, Арина Лавренова, Алиса Еремеева, Анна Николаева, София Солонская, Агата Барекзай и Дарья Мельник.

    Серебряные медали достались гимнасткам из Болгарии с результатом 276,050 балла. Третье место на пьедестале почета заняли представительницы Китая, получившие от судей 275,400 балла.

    Мировое первенство проходит во Франкфурте-на-Майне с 12 по 16 августа. Россиянки выступают на турнире в нейтральном статусе без национальной символики. В мае Международная федерация гимнастики разрешила россиянам участвовать в соревнованиях с флагом и гимном, однако ограничения могли сохраниться для ранее утвержденных турниров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, организаторы допустили россиянок до участия в чемпионате мира в Германии в нейтральном статусе.

    Месяцем ранее Европейский гимнастический союз утвердил возвращение отечественным спортсменам права на использование национальной символики.

    В июне российская гимнастка София Ильтерякова завоевала три золотые медали на Кубке вызова в Пекине.

    15 августа 2026, 13:41 • Новости дня
    На Украине назвали трагедией остановку «Запорожстали» после удара России

    Глава ОВА Федоров: Остановка «Запорожстали» является трагедией для Украины

    На Украине назвали трагедией остановку «Запорожстали» после удара России
    @ Kovalevsw/wikipedia.org

    Tекст: Вера Басилая

    Полная заморозка производственных процессов на предприятии «Запорожсталь» стала тяжелым ударом по экономике Украины, заявил глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.

    По словам Федорова, прекращение работы ключевого комбината из-за повреждений обернулось серьезными экономическими проблемами для региона и связанных с ним предприятий, передает «Газета.Ru».

    «Плательщик номер один в Запорожской области – это Метинвест. Для нас его остановка с экономической точки зрения – трагическая ситуация. Мы в коммуникации с Метинвестом, и мы будем помогать им всем, чтобы быстрее возобновить производство», – подчеркнул руководитель региона.

    Вооруженные силы России поразили металлургический комбинат «Запорожсталь».

    После атаки крупное предприятие полностью прекратило свою работу.

    В одном из цехов завода гнули металл для ракет «Фламинго».

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    15 августа 2026, 10:59 • Новости дня
    Переводчик назвал самого популярного русского писателя в Европе

    Переводчик Ницберг назвал Достоевского самым читаемым русским писателем в Европе

    Переводчик назвал самого популярного русского писателя в Европе
    @ Василий Перов

    Tекст: Мария Иванова

    Федор Достоевский признан наиболее читаемым русским автором среди немецкоязычной аудитории в европейских странах, опережая других признанных классиков отечественной литературы, рассказал лауреат российской премии «Читай Россию» и государственной премии Австрии в области художественного перевода Александр Ницберг.

    Федор Достоевский является самым популярным русским автором у немецкоязычных читателей в Европе, передает РИА «Новости».

    В список востребованных классиков также входят Антон Чехов, Лев Толстой и Михаил Булгаков, отметил Александр Ницберг.

    «Прежде всего, конечно, Достоевский. Затем Чехов, особенно в театре. Булгаков. Толстой. Но мне кажется, именно Достоевский занимает особое место», – подчеркнул переводчик.

    Ранее внук экс-президента Франции Шарля де Голля отмечал, что Достоевский входит в число любимых русских писателей и у французов. По его словам, во Франции также очень любят Льва Толстого, Николая Гоголя, Ивана Тургенева и Александра Пушкина.

    Александр Ницберг родился в Москве, в 1980 году вместе с семьей эмигрировал из СССР и около 40 лет прожил в Германии и Австрии. Он переводил на немецкий язык произведения русских классиков, включая Пушкина, Достоевского и Булгакова. В 2023 году поэт и переводчик вернулся в Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский предприниматель Илон Маск поделился публикацией с отрывком из произведения Федора Достоевского.

    Отец бизнесмена рассказал о любви сына к русской классической литературе.

    В начале июня рабочие в Киеве демонтировали памятник писателю Михаилу Булгакову.

    Комментарии (5)
    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    15 августа 2026, 05:56 • Новости дня
    Промышленное предприятие в Самарской области подверглось ракетному удару
    Промышленное предприятие в Самарской области подверглось ракетному удару
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Самарской области промышленное предприятие подверглось ракетному удару, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

    «Уважаемые жители Самарской области! Враг нанес ракетный удар по нашему промышленному предприятию. Сформирован оперативный штаб. На местах работают все экстренные службы», – заявил глава региона в «Максе».

    В настоящее время уточняется информация о последствиях атаки и наличии пострадавших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атаке вражеского беспилотника подверглось сельхозпредприятие в промзоне Пензенской области, произошел пожар, который был оперативно ликвидирован.

    В Севастополе в ходе отражения атаки вооруженных сил Украины сбиты пять беспилотников.

    Отражена атака летевших на Москву БПЛА. Ярославская область подверглась атаке украинских БПЛА.

    Комментарии (17)
    15 августа 2026, 05:34 • Новости дня
    Журналист Мартенс стал фигурантом уголовного дела после слов об убийстве русских
    Журналист Мартенс стал фигурантом уголовного дела после слов об убийстве русских
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В России возбудили уголовное дело против корреспондента Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса по статье о возбуждении ненависти из-за высказываний об убийстве русских, сообщил источник.

    Источник ТАСС уточнил, что уголовное дело открыто по ч. 2 ст. 282 УК (возбуждение ненависти или вражды). Решается вопрос об объявлении Мартенса в международный розыск. Также рассматривается возможность избрать в отношении корреспондента меру пресечения заочно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Германии опубликовали петицию с требованием уволить Мартенса после его слов о возможности «убивать больше русских».

    Причиной такой реакции стал вопрос, который Мартенс задал Владимиру Зеленскому во время его совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем: «Скажите нам, европейцам, что мы конкретно можем сделать, чтобы помочь вам убить больше русских? Конечно же, больше русских солдат».

    Руководство Frankfurter Allgemeine Zeitung назвало формулировку вопроса Мартенса о «убийстве русских» двусмысленной и выразило сожаление в связи с этим.

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    15 августа 2026, 11:21 • Новости дня
    МИД Ирана осудил политику США цитатой из Достоевского

    Иранский дипломат Багаи обвинил США во лжи цитатой Достоевского

    МИД Ирана осудил политику США цитатой из Достоевского
    @ Foad Ashtari/SOPA Images/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи сравнил американскую дипломатию на Ближнем Востоке с поведением героя романа «Братья Карамазовы», указав на патологическую склонность Вашингтона к обману.

    Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи использовал слова старца Зосимы из произведения Федора Достоевского «Братья Карамазовы» для критики американского внешнеполитического курса, передает РИА «Новости».

    Дипломат указал на «крайнюю зависимость от лжи» в действиях Соединенных Штатов в отношении исламской республики и ближневосточного региона в целом.

    «Этот отрывок из «Братьев Карамазовых» Достоевского метко описывает ситуацию, в которой оказались система управления и внешняя политика США в отношении Ирана и региона из-за их крайней зависимости от «лжи»: «Лгущий самому себе и собственную ложь свою слушающий до того доходит, что уж никакой правды ни в себе, ни кругом не различает, а стало быть входит в неуважение и к себе, и к другим»», – написал представитель ведомства на своей странице в соцсети.

    В последнее время Вашингтон и Тегеран при содействии ближневосточных посредников пытаются согласовать условия нового соглашения для завершения противостояния.

    Ранее, 9 августа, американский лидер отмечал, что Соединенные Штаты ведут переговоры с Ираном не в полную силу на фоне якобы ухудшающегося экономического положения исламской республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи опроверг заявления Дональда Трампа о прямых переговорах между Тегераном и Вашингтоном.

    Месяцем ранее исламская республика получила от международных посредников пакет предложений по деэскалации конфликта с Соединенными Штатами.

    В июне иранское дипломатическое ведомство анонсировало скорое завершение работы над двусторонним меморандумом о взаимопонимании.

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    15 августа 2026, 09:41 • Новости дня
    Российские военные уничтожили десять диверсантов ВСУ на Кинбурнской косе
    Российские военные уничтожили десять диверсантов ВСУ на Кинбурнской косе
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что две десантные лодки и около десяти военнослужащих ВСУ были уничтожены при попытке прорваться на Кинбурнскую косу Херсонской области.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о провале операции противника, передает ТАСС.

    «Из последних эпизодов: была отражена попытка высадки украинской ДРГ, уничтожено около десяти военнослужащих противника и две десантные лодки», – заявил чиновник.

    Сальдо подчеркнул, что украинским подразделениям не удалось закрепиться на территории косы.

    Ранее Сальдо сообщил, что ВСУ осознают слабость своих позиций на правом берегу Днепра в Херсонской области, вынужденно рассредоточивая силы и пряча технику.

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    15 августа 2026, 16:10 • Новости дня
    МИД предупредил США и Турцию о последствиях в связи с планами вооружить Киев
    МИД предупредил США и Турцию о последствиях в связи с планами вооружить Киев
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российское внешнеполитическое ведомство потребовало от Вашингтона и Анкары объяснений относительно обнародованной Конгрессом США информации о масштабной передаче наступательных вооружений Киеву.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала американо-турецкие планы поставок вооружений украинским властям, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

    Согласно документам Конгресса США, речь идет о передаче внушительного арсенала наступательных средств.

    «Обращает на себя внимание тот факт, что обстоятельства и условия столь масштабного «трансфера» смертоносной продукции остаются крайне противоречивыми», – заявила Захарова. В планируемый пакет входят 12 установок ракетных систем залпового огня, более 2,5 тыс. неуправляемых кассетных боеприпасов, 47 тыс. кассетных артиллерийских снарядов калибра 203 мм и 70 оперативно-тактических ракет ATACMS.

    По словам представителя ведомства, накачка Киева новыми вооружениями не сможет серьезно повлиять на развитие специальной военной операции по российскому сценарию. Однако такие действия нанесут серьезный урон двусторонним отношениям России с США и Турцией. В МИД подчеркнули, что попытки Анкары использовать миротворческую риторику, параллельно снабжая оружием украинские войска, подтачивают взаимное доверие.

    «Дело не только в жертвах и разрушениях, которые стремятся масштабировать власти в Киеве, но и в серьезном уроне нашим двусторонним отношениям с Вашингтоном и Анкарой. Попытки использовать миротворческую риторику, а параллельно снабжать оружием украинских нацистов неизбежно подтачивают взаимное доверие, особенно на фоне неоднократных заверений турецких представителей в том, что Турция избегает «летальных» поставок Киеву», – подчеркнула Захарова

    Она сообщила. что МИД запросил объяснений у США и Турции по планам поставок оружия Киеву и добавила, что «еще не поздно трезво оценить ситуацию».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдепартамент США уведомил конгресс о планах передачи Украине турецких ракет ATACMS.

    Позже власти Турции опровергли информацию о намерениях американского ведомства поставлять вооружение транзитом через свою территорию. Ранее Мария Захарова уже предупреждала Вашингтон о непредсказуемых последствиях военной помощи киевским властям.

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    15 августа 2026, 17:03 • Новости дня
    Иранские пилоты разбившихся Су-24 попали в плен в Катаре

    Генштаб Ирана сообщил о пленении в Катаре трех пилотов сбитых Су-24

    Иранские пилоты разбившихся Су-24 попали в плен в Катаре
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Трое летчиков иранских фронтовых бомбардировщиков Су-24 оказались захвачены катарскими военными после крушения их самолетов во время мартовского боевого вылета, сообщили в генштабе Ирана.

    Глава комитета по поиску пропавших без вести генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Бакерзаде рассказал о судьбе экипажей потерянных весной бомбардировщиков Су-24.

    «Три пилота Су-24 после крушения бомбардировщиков в ходе боевого вылета в марте были захвачены в плен катарскими вооруженными силами», – заявил представитель военного ведомства в эфире гостелерадиокомпании IRIB, пишет РИА «Новости».

    Ранее телеканал CNN передавал, что во время весеннего обострения конфликта между Ираном и США два иранских Су-24 приблизились к крупнейшей американской военной базе на Ближнем Востоке. По данным американских журналистов, самолеты находились всего в двух минутах полета от цели, когда их сбили ВВС Катара.

    Бомбардировщики следовали к авиабазе Аль-Удейд, где дислоцируются около 10 тыс. американских солдат. Для перехвата иранской авиации в воздух подняли истребители F-15, после поражения сбитые машины упали в море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские СМИ сообщили об уничтожении двух иранских бомбардировщиков Су-24 перед ударом по базе США в Катаре.

    До этого официальный представитель МИД эмирата Маджид бен Мухаммед аль-Ансари подтвердил факт перехвата самолетов после пересечения границы. Также сообщалось, что системы противовоздушной обороны Катара с конца февраля перехватили более ста иранских ракет.

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    15 августа 2026, 14:15 • Новости дня
    Die Welt: Зеленский впал в отчаяние перед наступлением зимы
    Die Welt: Зеленский впал в отчаяние перед наступлением зимы
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава киевского режима Владимир Зеленский столкнулся с острой нехваткой западных систем противовоздушной обороны на фоне масштабного истощения американских военных арсеналов, пишет западная пресса.

    Ситуация на Украине к концу лета оказалась крайне сложной из-за недостатка комплексов Patriot, пишет РИА «Новости» со ссылкой на публикациюDie Welt.

    «Для Украины ситуация перед зимой настолько шаткая, что Владимир Зеленский не только призвал своих дипломатов бить тревогу во всем мире, но и делает это сам. Его крики о помощи – это признак отчаяния», – отмечается в материале.

    Журналисты ФРГ подчеркнули наличие глобального дефицита зенитных вооружений, от которого страдают европейские страны и Соединенные Штаты. Ранее американские возможности заметно сократились из-за обострения ситуации вокруг Ирана, что стало крайне плохой новостью для украинских властей, отмечает издание из Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер Владимир Зеленский добивается передачи Киеву пяти процентов от общих запасов американских ракет-перехватчиков Patriot.

    Ранее президент США Дональд Трамп отклонил экстренный запрос украинской стороны на предоставление трехсот зенитных боеприпасов.

    Американские журналисты объяснили острый дефицит этих вооружений сокращение арсеналов на фоне войны с Ираном.

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    15 августа 2026, 16:30 • Новости дня
    Главком ВСУ Драпатый вернул в армию оппонента Сырского

    Драпатый назначил уволенного Сырским Ишкулова ответственным за Краматорск

    Главком ВСУ Драпатый вернул в армию оппонента Сырского
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Новый главнокомандующий украинской армией Михаил Драпатый доверил оборону Краматорска Эмилю Ишкулову, ранее отправленному в отставку из-за критики операции в Курской области.

    Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый назначил бывшего командира 80-й бригады десантно-штурмовых войск Эмиля Ишкулова ответственным за оборону Краматорска в Донецкой народной республике, передает РИА «Новости». Прежний главком Александр Сырский уволил военного за оспаривание решения начать операцию на курском направлении.

    Информацию о кадровых перестановках сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. «Драпатый определил ответственным за оборону Краматорска Эмиля Ишкулова, экс-комбрига 80-й бригады ДШВ, единственного, кто прямо отметил Сырскому риски Курской операции, после чего был немедленно уволен, а риски не исправлены… Еще одно возвращение репрессированного», – заявила она.

    Ранее парламентарий также рассказывала, что Драпатый отстранил от должностей генералов Александра Грузевича и Владимира Карпенко, которые считались приближенными к Сырскому. Первый занимал пост начальника штаба сухопутных войск, второй руководил командованием сил логистики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого новым главнокомандующим ВСУ вместо Александра Сырского.

    Позже новый главком снял с должности начальника штаба Сухопутных войск Александра Грузевича. Напомним, что Следственный комитет России еще в 2024 году возбудил уголовное дело против Эмиля Ишкулова за нападение на Курскую область.

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    15 августа 2026, 10:43 • Новости дня
    NYT: Франция, Германия и Британия готовят свой формат переговоров по Украине
    NYT: Франция, Германия и Британия готовят свой формат переговоров по Украине
    @ Titov Yevhen/Abaca/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Франция, Германия и Британия работают над созданием собственного формата переговоров по урегулированию конфликта на Украине, чтобы избежать исключения из дипломатического процесса американской администрацией, сообщает газета The New York Times (NYT).

    Франция, Германия и Британия работают над созданием собственного формата переговоров по урегулированию конфликта на Украине, передает ТАСС со ссылкой на газету The New York Times.

    Европейские дипломаты разрабатывают механизм, который позволит странам Европы выступать на первых ролях в будущих мирных инициативах. Главную роль в выработке общей позиции взяли на себя Париж и Берлин. Лондон также участвует в обсуждениях, однако проявляет осторожность из-за возможных рисков для отношений с Вашингтоном.

    Как подчеркивают собеседники издания, вопросы урегулирования украинского кризиса и выстраивания отношений с Россией имеют критическое значение для Европы. Европейские чиновники стремятся не допустить ситуации, при которой соглашение будет достигнуто без их прямого участия. При этом они признают, что любые переговоры с Москвой, вероятнее всего, пройдут при американском посредничестве.

    Ранее в Турции заявили о закрытых переговорах с Россией и Украиной.

    Министерство иностранных дел России исключило возможность посредничества Берлина в украинском урегулировании.

    Замглавы МИД Галузин ранее назвал европейские призывы к миру пустым прикрытием для разработки вооружений против России.

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    15 августа 2026, 14:41 • Новости дня
    Российские школьники завоевали два золота на олимпиаде по информатике
    Российские школьники завоевали два золота на олимпиаде по информатике
    @ наука.рф

    Tекст: Вера Басилая

    Российские школьники взяли две золотые и две серебряные награды на олимпиаде по информатике в Узбекистане; всего же с начала 2026 года ученики из России завоевали 31 медаль на международных олимпиадах.

    Учащиеся из Москвы и Петербурга продемонстрировали блестящие результаты на 38-й Международной олимпиаде по информатике, сообщается на сайте правительства.

    Владислав Жиганов занял абсолютное второе место среди представителей 97 стран мира. Соревнование проходило в условиях строгой изоляции без доступа к интернету.

    «Совсем недавно российская сборная победила на Международной олимпиаде по ИИ, а теперь мы чествуем медалистов Международной олимпиады по информатике. Эти выдающиеся результаты показывают феноменальное мастерство ребят», – заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

    Всего в 2026 году российские школьники получили 31 медаль на главных международных турнирах. Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что информатика является ключевой дисциплиной для технологического лидерства страны.

    Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов добавил, что успех школьников подтверждает высокое качество российской системы подготовки кадров.

    Юные таланты из России ранее завоевали четыре медали на Международной олимпиаде по кибербезопасности в Тунисе.

    Российская сборная получила Гран-при Международной научной физической олимпиады.

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    15 августа 2026, 18:50 • Новости дня
    В США призвали жестко ответить на слова Такаити о визите Путина на Курилы

    Экс-аналитик ЦРУ заявил о необходимости жесткой реакции Москвы на слова Такаити

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заявления главы японского правительства о посещении Курильских островов российским лидером требуют сурового ответа со стороны Москвы, считает экс-аналитик американской разведки Рэй Макговерн.

    Высказывания премьер-министра Японии Санаэ Такаити о визите президента России Владимира Путина на Курильские острова требуют жесткой реакции со стороны Москвы. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Гленна Диесена, передает РИА «Новости».

    «Настало время Путину продемонстрировать российскую мощь в таких странах, как почти нацистская, судя по тому, что говорит премьер-министр Санаэ Такаити, Япония. Необходимо демонстративно, но осторожно, прояснить ситуацию, чтобы японцы знали свое место», – сказал эксперт.

    По мнению Макговерна, Токио не стоит рассчитывать на поддержку Соединенных Штатов в попытках оказать давление на Россию. Аналитик подчеркнул, что Вашингтон всегда ставит на первое место исключительно собственные национальные интересы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин впервые посетил курильский остров Итуруп. Японское внешнеполитическое ведомство выразило официальный протест из-за этой поездки.

    Позже зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев жестко ответил на заявления премьер-министра Японии Санаэ Такаити о статусе данных территорий.

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    15 августа 2026, 00:59 • Новости дня
    Швейцарский банк Swissquote стал закрывать счета граждан России
    Швейцарский банк Swissquote стал закрывать счета граждан России
    @ Rafael Henrique/SOPA Images/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Кредитная организация Swissquote и ее дочерний необанк Yuh прекращают обслуживание ряда граждан России, проживающих на территории Швейцарии, пишет Inside Paradeplatz.

    «Это в явном виде затрагивает и лиц, имеющих постоянный вид на жительство категории С, налоговое резидентство в Швейцарии и безупречную репутацию», – рассказал Inside Paradeplatz один из пострадавших.

    Отмечается, что в отдельных случаях ограничения коснулись лиц с двойным гражданством.

    Глава Swissquote Марк Бюрки подтвердил информацию об аннулировании договоров, однако подчеркнул отсутствие систематического подхода к клиентам. По его словам, счета закрывают при нахождении человека в санкционных списках или тесных экономических связях с Россией.

    Недавно швейцарские власти расширили ограничения против России. При этом служба поддержки банка объяснила происходящее внутренним решением из-за возросших требований надзорного органа Finma. Блокировки могли затронуть около 600 счетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Швейцарии Сергей Гармонин сообщил о финансовом произволе местных банков по отношению к россиянам из-за санкций.

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    14 августа 2026, 22:25 • Новости дня
    Франция могла потерять до нескольких сотен военных на Украине
    Франция могла потерять до нескольких сотен военных на Украине
    @ AURELIEN MORISSARD/POOL/EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Франция в ходе боев на Украине могла понести потери до нескольких сотен военнослужащих, сообщили в российских силовых структурах.

    В российских силовых структурах заявили, что потери французской армии на Украине, по разным данным, составляют от десяти до нескольких сотен человек, передает ТАСС.

    Специалисты ссылаются на информацию бывшего помощника заместителя главы американского оборонного ведомства Стивена Брайена. Ранее он заявлял, что в зону боевых действий перебросили порядка 100 военнослужащих из Франции.

    Американский эксперт уточнял, что эти солдаты служили в третьем пехотном полку, который считается одним из ключевых подразделений иностранного легиона. Представитель силовых структур добавил, что Франция остается одной из немногих стран НАТО, открыто отправляющей кадровых военных в зону конфликта.

    Верховный суд ДНР вынес заочный приговор французскому гражданину Энтони Микаэлю Санапо за участие в боевых действиях на стороне киевского режима.

    В мае двое французских водолазов без вести пропали после удара ВС России по Одессе.

    Директор СВР Сергей Нарышкин в 2024 году сравнил масштаб потерь Парижа с временами войны в Алжире.


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