Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
Российские гимнастки выиграли командное многоборье на чемпионате мира
Россиянки стали чемпионками мира по художественной гимнастике в Германии
Сборная России одержала победу в командном многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике во Франкфурте-на-Майне, опередив спортсменок из Болгарии и Китая.
Отечественные спортсменки завоевали золото мирового первенства в командном многоборье, набрав 278,300 балла, передает РИА «Новости».
В состав российской сборной вошли Мария Борисова, София Ильтерякова, Арина Лавренова, Алиса Еремеева, Анна Николаева, София Солонская, Агата Барекзай и Дарья Мельник.
Серебряные медали достались гимнасткам из Болгарии с результатом 276,050 балла. Третье место на пьедестале почета заняли представительницы Китая, получившие от судей 275,400 балла.
Мировое первенство проходит во Франкфурте-на-Майне с 12 по 16 августа. Россиянки выступают на турнире в нейтральном статусе без национальной символики. В мае Международная федерация гимнастики разрешила россиянам участвовать в соревнованиях с флагом и гимном, однако ограничения могли сохраниться для ранее утвержденных турниров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, организаторы допустили россиянок до участия в чемпионате мира в Германии в нейтральном статусе.
Месяцем ранее Европейский гимнастический союз утвердил возвращение отечественным спортсменам права на использование национальной символики.
В июне российская гимнастка София Ильтерякова завоевала три золотые медали на Кубке вызова в Пекине.