Российские гимнастки выиграли командное многоборье на чемпионате мира

Россиянки стали чемпионками мира по художественной гимнастике в Германии

Tекст: Мария Иванова

Отечественные спортсменки завоевали золото мирового первенства в командном многоборье, набрав 278,300 балла, передает РИА «Новости».

В состав российской сборной вошли Мария Борисова, София Ильтерякова, Арина Лавренова, Алиса Еремеева, Анна Николаева, София Солонская, Агата Барекзай и Дарья Мельник.

Серебряные медали достались гимнасткам из Болгарии с результатом 276,050 балла. Третье место на пьедестале почета заняли представительницы Китая, получившие от судей 275,400 балла.

Мировое первенство проходит во Франкфурте-на-Майне с 12 по 16 августа. Россиянки выступают на турнире в нейтральном статусе без национальной символики. В мае Международная федерация гимнастики разрешила россиянам участвовать в соревнованиях с флагом и гимном, однако ограничения могли сохраниться для ранее утвержденных турниров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, организаторы допустили россиянок до участия в чемпионате мира в Германии в нейтральном статусе.

Месяцем ранее Европейский гимнастический союз утвердил возвращение отечественным спортсменам права на использование национальной символики.

В июне российская гимнастка София Ильтерякова завоевала три золотые медали на Кубке вызова в Пекине.