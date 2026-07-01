Можно ли считать тех, кто называет себя сегодня украинцами, потомками запорожских казаков? Нет, это точно такой же миф, как и всё, на чем строится украинская идентичность и государственность.3 комментария
Российские школьники триумфально победили на международной олимпиаде по физике
Школьники из России получили Гран-при и пять золотых медалей олимпиады по физике
На престижном состязании молодых физиков отечественная сборная обошла конкурентов из 30 стран, показав лучший командный результат и завоевав Гран-при.
В Москве завершилась IV Международная научная физическая олимпиада, где отечественная сборная продемонстрировала выдающиеся успехи, сообщает Telegram-канал правительства. Учащиеся завоевали пять наград высшего достоинства и взяли Гран-при соревнований.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поздравил участников с достижением. «Сборная России вновь показала лучший результат на Международной научной физической олимпиаде – завоевала пять золотых медалей и взяла Гран-при. Это колоссальный успех!» – заявил он.
Министр просвещения Сергей Кравцов также отметил упорный труд и глубокие знания ребят, добавив, что турнир приобретает все большую популярность в мире.
Золото стране принесли Роман Воробьев, Ксения Карпович, Максим Соловьев, Игорь Сорокин и Арсений Хоречко.
В этом году в интеллектуальном состязании приняли участие 136 человек из 30 стран. Турнир проходил в онлайн-формате под руководством Арсения Пикалова из МФТИ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае российские школьники завоевали четыре золотые медали на Азиатской олимпиаде по физике в Пусане.
В феврале Минпросвещения отметило лидерство России среди европейских стран по числу высших наград на международных интеллектуальных соревнованиях.
В прошлом году отечественная сборная выиграла три золота на Международной олимпиаде по физике в Париже.