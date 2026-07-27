День Военно-морского флота России празднуется в разные даты – просто потому, что привязан к воскресенью. Но идейно он приурочен к победе в Гангутском сражении. И если глянуть на три сотни лет существования отечественного ВМФ, понимаешь – символичнее даты не найти.4 комментария
Зеленский заявил о планах построить завод беспилотников в Британии
Владимир Зеленский выразил намерение наладить производство беспилотников в Британии, инициатива предполагает создание крупного промышленного объекта совместно с британской стороной.
«Хочу построить большой-большой завод в Британии, предложить новые технологии и делиться ими с нашими партнерами. Конечно, мы готовы делиться нашим опытом с Британией и надеюсь, что Британия также», – сказал глава киевского режима, передает РИА «Новости».
Он добавил, что рассчитывает на заключение серьезного соглашения в сфере выпуска дронов. Договоренности планируется обсудить с новым премьер-министром страны Энди Бернемом.
Ране Бернем обещал сохранить поддержку Киева. Весной британское Минобороны объявило о планах передачи Украине 120 тыс. беспилотников в течение года.
В прошлом году Зеленский договорился с бывшим главой британского правительства Киром Стармером о совместном производстве БПЛА.