Говорить о том, что США полностью и абсолютно проиграли иранскую войну, пока рано. И дело даже не в том, что до подписания соглашения еще несколько дней. И не в том, что ни прессе, ни специалистам не известно полное содержание этого документа. А в том, что есть Израиль.0 комментариев
Российские беспилотники уничтожили все АЗС в Тростянце Сумской области
В результате ночных ударов дронов полностью ликвидированы АЗС в Тростянце Сумской области, а также поражены цели на территории Днепропетровской области, сообщили военкоры.
Вооруженные силы России нанесли результативные удары по объектам инфраструктуры противника, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
В городе Тростянец Сумской области за одну ночь были полностью уничтожены все автомобильные заправочные станции.
Глава местной администрации подтвердил факт атаки. Мэр сообщил о сильных повреждениях в городе и отметил отсутствие пострадавших среди мирных жителей.
Кроме того, беспилотные летательные аппараты успешно отработали по целям в населенном пункте Соленое Днепропетровской области. После серии громких взрывов на месте прилетов начался сильный пожар.
Ранее сообщалось, что в Оболонском районе Киева прогремел взрыв.
Российские войска уничтожили в Харькове предприятия по сборке украинских дронов.