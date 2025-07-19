Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинские операторы FPV-дронов уничтожили пятерых военнослужащих ВСУ в гражданской одежде, когда те пытались скрыться из деревни в Сумской области, передает РИА «Новости». По словам военнослужащего подразделения БПЛА 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса с позывным «Волк», мужчины были замечены бегущими от одного места к другому. Это были военнослужащие ВСУ, которые занимались мародерством и пьянством, после чего операторы дронов приняли решение их ликвидировать.

В ходе штурма операторы БПЛА российских сил наблюдали, как FPV-дроны преследуют бегущих украинских военных. Собеседник агентства отметил: «Это были военнослужащие ВСУ, которые ходили там и мародерили, пьянствовали, и поэтому они (операторы FPV) решили от них избавиться, я бы назвал бы даже это «заградотряды FPV», который убивают своих же».

Обстрел дронами-камикадзе продолжался в течение часа, в результате чего все пятеро были ликвидированы.

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