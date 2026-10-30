Канцлер Мерц заявляет, что больше всего его беспокоит «не экономика ФРГ, не Евросоюз, не Америка и не Китай, а влияние России на наше общество». То есть на их, германское, общество. Чувак, ты серьезно?0 комментариев
Ушаков заявил об отсутствии конкретики по дате переговоров России, США и Украины
Точной даты проведения трехсторонних переговоров с участием России, США и Украины пока нет, заявил помощник президента Юрий Ушаков.
«По дате пока нет», – сказал Ушаков, отвечая на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости».
Также он сообщил, что в Кремле знают о ремарках Владимира Зеленского, касающихся готовности обсуждать территориальный вопрос.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Юрий Ушаков сообщил о проведении трехсторонних переговоров по Украине после 4 ноября.
Помощник президента заявил о скором объявлении точной даты встречи в Абу-Даби.
На прошлой неделе Юрий Ушаков назвал Абу-Даби возможным местом проведения нового раунда переговоров по урегулированию ситуации на Украине.