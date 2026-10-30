Прокуратура потребовала отправить в психлечебницу убившего сестру москвича

Tекст: Денис Тельманов

В июне в квартире на Знаменской улице на востоке столицы в ходе бытовой ссоры мужчина несколько раз ударил ножницами свою сестру. Девушка погибла, после чего преступник расчленил тело и смыл его части в канализацию, сообщает прокуратура Москвы в Max.

Согласно результатам психолого-психиатрической экспертизы, москвич страдает психическим расстройством. Это заболевание лишало его возможности осознавать общественную опасность своих действий и руководить ими.

«Преображенская межрайонная прокуратура утвердила постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера в отношении мужчины, совершившего запрещенное уголовным законом деяние, подпадающее под признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ», – заявили в надзорном ведомстве. Обвиняемый находится под арестом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле убийцу девушки в Кемеровской области отправили на принудительное лечение из-за выявленного психического расстройства.

В июне в квартире на востоке Москвы нашли пакеты с фрагментами тела местной жительницы.

В феврале суд в Уфе назначил принудительное лечение мужчине, выбросившему трехлетнюю дочь с четвертого этажа.