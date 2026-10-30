Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
Путин заявил о заинтересованности России в укреплении сотрудничества с Ганой
Путин: Россия заинтересована в укреплении сотрудничества с Ганой
Президент Владимир Путин на встрече в Кремле с лидером Ганы Джоном Драмани Махамой заявил о заинтересованности Москвы в укреплении сотрудничества с Аккрой на международной арене.
По его словам, Россия признательна Гане за традиционную поддержку российских резолюций в ООН, передает РИА «Новости». «Мы заинтересованы в укреплении координации с Ганой на международных площадках, признательны за традиционную поддержку российских резолюций в Организации Объединенных Наций», – заявил Путин.
Он поприветствовал самостоятельную линию Аккры в вопросах борьбы с неоколониализмом и при проведении внешней политики. Глава государства отметил активизацию контактов на различных уровнях и развитие диалога по линии парламентов и партий двух стран.
По словам президента, Гана занимает 12-е место по объему торговли с Россией среди всех государств континента, а в январе-августе товарооборот вырос на 6%. Он заверил, что Москва продолжит оказывать Аккре содействие в сфере образования и помогать в подготовке национальных кадров. Сейчас в образовательных учреждениях России обучаются 649 молодых людей из Ганы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Владимир Путин заявил об успешном развитии отношений России со странами Африканского континента.
В четверг глава государства сообщил о достижении практически всех задач третьего саммита Россия – Африка в Москве.
Российский лидер назвал неоспоримыми союзнические отношения между Москвой и африканскими государствами.