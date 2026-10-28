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Автомобили бренда Volga впервые обогнали по продажам «Москвич»
В октябре продажи новых автомобилей российского бренда Volga впервые обошли результаты «Москвича», сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.
С 5 по 25 октября в России реализовали 793 новых автомобиля марки Volga и 694 машины «Москвич», указал глава агентства в своем Telegram-канале.
«До сентября продажи «Москвича» были стабильно выше. Но после приостановки программы господдержки он слегка притормозил», – заявил Целиков.
Самой популярной моделью «Москвича» остается наиболее доступный «Москвич 3», занимающий около 80% продаж марки. В линейке Volga наибольшим спросом пользуется дорогой кроссовер Volga K50, на который приходится более 50% реализации бренда.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца российский автомобильный рынок пополнился рекордным числом новых моделей. В прошлом году продажи автомобилей в России снизились на фоне увеличения числа предложений.