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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Почему Россия – не Иран

    В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.

    6 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева На козни Европы Россия веками отвечала достоинством

    Москва унаследовала от своих царственных предшественников вовсе не малахольное «бескорыстие». Глядя на современную международную политику, не устаешь поражаться тому, насколько морально выше выглядит наша страна на фоне мелкой позорной суеты ее противников.

    5 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Немцев из Таганрога прогнал страх второго Сталинграда

    30 августа 1943 года советские войска освободили Таганрог, закончив 683-дневную оккупацию города. На запад, чтобы не разделить судьбу германской пехоты в Сталинграде, побросав технику и артиллерию, бросилась 50-тысячная группировка противника.

    2 комментария
    31 августа 2026, 15:10 • Новости дня

    Стартовали продажи обновленной Lada Niva Legend

    «АвтоВАЗ» запустил продажи модернизированной Lada Niva Legend от 1,2 млн рублей

    Стартовали продажи обновленной Lada Niva Legend
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский автоконцерн «АвтоВАЗ» начал продажи обновленной Lada Niva Legend в четырех комплектациях по цене от 1,2 млн рублей.

    «АвтоВАЗ» начинает продажи обновленной Lada Niva Legend, передает ТАСС. «Классический внедорожник получил множество важных изменений – от нового двигателя до оцинкованных элементов кузова и подушки безопасности водителя», – сообщили в пресс-службе компании.

    Стоимость базовой версии «Классик» начинается от 1,2 млн рублей. Комплектация «Драйв» обойдется покупателям от 1,3 млн рублей, «Урбан» – от 1,35 млн рублей, а «Черная серия» – от 1,37 млн рублей.

    Машина оснащена 1,8-литровым мотором мощностью 90 лошадиных сил с увеличенным на 24 Н·м крутящим моментом. Расход топлива снизился с 9,9 до девяти литров на 100 километров. Кроме того, в конструкции кузова впервые использованы оцинкованные детали, включая капот и крышу.

    В июле отечественный автогигант начал серийный выпуск модернизированного внедорожника.

    Ранее руководитель предприятия Максим Соколов анонсировал старт сборки автомобиля с новым двигателем.

    Премьеру обновленной модели производитель подготовил для Петербургского международного экономического форума.

    30 августа 2026, 17:02 • Новости дня
    Исследователи выявили ошибки в методике ЕС по оценке выбросов электромобилей

    Bild: Исследователи выявили ошибки в оценке ЕС выбросов электромобилей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Эксперты Мюнхенского технического университета обнаружили серьезные просчеты в европейской системе учета парниковых газов.

    «Электромобили, вопреки заложенной в регламенте ЕС 2019/631 методике, не обеспечивают нулевого выброса углекислого газа», – отмечается в отчете исследователей, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild.

    Совокупный объем загрязнений за весь период эксплуатации такого транспорта лишь на 41% ниже показателей машин с двигателями внутреннего сгорания. Текущая европейская формула полностью игнорирует издержки на добычу сырья, сборку и последующую переработку батарей. Подобные недочеты лишают чиновников реальных оснований для полного запрета бензиновых двигателей к 2035 году.

    Концентрация исключительно на выхлопах приведет к провалу экологической стратегии. Ожидается, что к 2030 году показатели выбросов снизятся всего на 55% относительно уровня 1990 года. Стоит отметить, что в декабре 2025 года Еврокомиссия уже смягчила требования, разрешив компенсировать часть загрязнений за счет биотоплива и низкоуглеродной стали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия скорректировала курс на полный запрет автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году.

    Парламент Франции отклонил предложение о запрете продажи новых бензиновых машин.

    Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль назвала отказ от традиционных двигателей несвоевременным решением.

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    30 августа 2026, 15:51 • Новости дня
    Водитель попавшего в ДТП на Ставрополье автобуса подменял отца

    Tекст: Денис Тельманов

    За рулем пассажирского автобуса, разбившегося на трассе «Кавказ», находился Акакий Топадзе, который отправился в рейс вместо своего отца.

    Водителем автобуса, который попал в ДТП, был Акакий Топадзе. Он поехал по маршруту вместо своего отца, передает РИА «Новости».

    Трагедия произошла ночью 30 августа на третьем километре федеральной трассы «Кавказ».

    Пассажирский транспорт, следовавший из Грузии в Москву, столкнулся с грузовиком «КамАЗ» и вылетел в кювет.

    В результате аварии погибли шесть человек, один из них скончался в реанимации. По данным Минздрава РФ, в больницы Ставропольского края доставили 26 пострадавших, среди которых девять детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число жертв ДТП на трассе «Кавказ» выросло до шести человек.

    Большинство пассажиров разбившегося автобуса оказались гражданами Грузии.

    Работники тбилисского автовокзала опровергли отправление этого рейса со своей станции.

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    29 августа 2026, 13:44 • Видео
    В Марокко захотели кусок Испании

    Власти Марокко призвали к «освобождению оккупированных городов» – Мелильи и той самой Сеуты, которая не уходит из новостных заголовков. Действительно, а почему испанские города находятся в Африке? Когда начнется деколонизация?

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    30 августа 2026, 16:26 • Новости дня
    Рабочий погиб при падении с девятого этажа в Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате падения с высоты девятого этажа на строительной площадке на севере столицы погиб рабочий.

    Трагический инцидент произошел на строительной площадке на севере столицы, передает РИА «Новости».

    По информации правоохранительных органов, рабочий упал с высоты девятого этажа. Несчастный случай произошел в ночное время на стройке, расположенной на улице 3-го Ямского Поля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле тяжелая бетонная плита обрушилась на двух строителей на улице Багрицкого.

    В апреле на объекте по улице Автозаводской один человек скончался в результате падения с высоты.

    Месяцем ранее в районе Солнцево рабочий сорвался с десятого этажа в лифтовую шахту.

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    30 августа 2026, 16:34 • Новости дня
    Водитель автобуса в Туве сбил пятерых человек из-за плохого самочувствия

    Tекст: Денис Тельманов

    В Кызыле маршрутный автобус наехал на пятерых человек на регулируемом пешеходном переходе, пострадавшим потребовалась госпитализация.

    Водитель маршрутной «Газели» проигнорировал красный сигнал светофора и сбил пятерых пешеходов, среди которых были дети, передает РИА «Новости». ДТП произошло в Кызыле на перекрестке улиц Кочетова и Бухтуева.

    Все пострадавшие переходили дорогу на разрешающий сигнал.

    «Водитель маршрутного автобуса «Газель», следуя в западном направлении, проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на пятерых пешеходов, среди которых были дети. В момент происшествия пешеходы переходили проезжую часть на разрешающий для них сигнал светофора», – сообщили в региональном управлении МВД.

    Позже виновник аварии пояснил полицейским, что во время движения почувствовал себя плохо и потерял контроль над управлением. Мужчину, как и всех сбитых пешеходов, доставили в медицинское учреждение.

    Правоохранительные органы проводят проверку, по итогам которой примут процессуальное решение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне маршрутный автобус в Екатеринбурге сбил пятерых пешеходов на перекрестке. Позже суд арестовал виновника этой аварии на два месяца.

    В середине августа в Пермском крае рейсовый автобус с детьми перевернулся на трассе.

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    30 августа 2026, 20:00 • Новости дня
    Глава Минтранса Никитин сообщил о планах узаконить овербукинг

    Минтранс России анонсировал обсуждение легализации овербукинга до конца года

    Tекст: Денис Тельманов

    Российское транспортное ведомство намерено узаконить практику перепродажи билетов на авиарейсы, обеспечив защиту прав пассажиров и прозрачность правил для отрасли.

    Министерство транспорта России планирует в сентябре начать обсуждение вопроса об овербукинге для авиапассажиров и завершить его до конца года. Об этом сообщил журналистам глава ведомства Андрей Никитин, передает РИА «Новости».

    «В сентябре начнем это обсуждать, вместе с авиакомпаниями, с сообществами, которые отвечают за права потребителей. Я думаю, до конца года», – сказал Никитин в ответ на вопрос о сроках легализации овербукинга.

    Ранее министр отмечал, что ведомство готовится узаконить эту практику, руководствуясь защитой прав пассажиров и прозрачными правилами для отрасли.

    По его словам, предлагается закрепить широкий выбор компенсаций и разрешить овербукинг только на направлениях с большим числом регулярных рейсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство транспорта России разрабатывает поправки для официального закрепления практики овербукинга.

    В апреле суд оштрафовал авиакомпанию S7 Airlines на 45 тыс. рублей за превышение числа пассажиров над количеством свободных мест.

    В прошлом году депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о полном запрете продажи лишних авиабилетов.

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    30 августа 2026, 17:24 • Новости дня
    Олимпийская чемпионка Алина Загитова открыла школу фигурного катания

    Tекст: Денис Тельманов

    Знаменитая российская спортсменка Алина Загитова дала старт работе нового спортивного учреждения в столице Татарстана, выступив на льду вместе с юными воспитанниками.

    В торжественной церемонии запуска объекта приняла участие олимпийская чемпионка Алина Загитова, передает РИА «Новости».

    Мероприятие также посетили заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева и глава регионального министерства спорта Владимир Леонов.

    После официальной части состоялись показательные выступления. На лед вышли начинающие спортсмены и сама прославленная фигуристка, которая затем провела автограф-сессию для всех желающих.

    «Сегодня открывается новая страница в развитии фигурного катания не только Татарстана, но и всей страны. Перед нами один из лучших дворцов, где, как отметил Рустам Минниханов, созданы все условия для фигуристов. Это наш общий успех: спасибо команде и Алине Загитовой за активное участие в проекте, двигаемся только в гору!» – заявил Леонов.

    Спортсменка выиграла Олимпийские игры и чемпионат Европы в 2018 году. Весной 2019 года она стала чемпионкой мира, а в декабре объявила о паузе в карьере. Сейчас Загитовой 24 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае прошлого года власти Татарстана отклонили проект школы Алины Загитовой из-за высокой стоимости.

    Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов резко раскритиковал отказ в финансировании строительства спортивного объекта.

    Ранее Президентский фонд культурных инициатив не предоставил фигуристке грант на создание ледового шоу «Алые паруса».

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    30 августа 2026, 22:00 • Новости дня
    Шуваев: Четверо из раненых в Белгороде находятся в тяжелом состоянии

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате удара ВСУ по коммерческому объекту в Белгороде пострадали 12 человек, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии, сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в Max.

    Четыре человека, пострадавшие при ударе по Белгороду, находятся в тяжелом состоянии, написал врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в Max.

    Он уточнил, что всего ранения получили 12 человек, среди которых семь подростков.

    Жертвами атаки на коммерческий объект стали двое: мужчина и 16-летний юноша.

    «Еще 12 человек получили ранения. Среди них семь подростков… один из них находится в тяжелом состоянии», – отметил глава региона.

    Троих взрослых пациентов доставили в областную клиническую больницу, двое из них – в тяжелом состоянии.

    Еще двоих направили во вторую городскую больницу Белгорода, один из них также находится в тяжелом состоянии, добавил Шуваев в своем канале на платформе «Макс».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 25 августа при атаках ВСУ на Белгородскую область погибли четыре человека.

    Неделей ранее в результате ударов украинских боевиков по региону пострадали 20 мирных жителей.

    В начале августа жертвами ночных обстрелов области стали три человека.

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    30 августа 2026, 19:47 • Новости дня
    Росавиация сообщила о введении временных ограничений в аэропорту Калуги

    Tекст: Денис Тельманов

    В международном аэропорту Калуги приостановлены все операции по приему и отправке пассажирских и грузовых рейсов, сообщила Росавиация.

    Работа аэропорта Калуги приостановлена из-за ограничений на полеты, передает РИА «Новости». Введенные меры касаются как отправки, так и приема всех воздушных судов.

    «Аэропорт Калуги («Грабцево»). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – официально заявили в ведомстве.

    О причинах введения ограничений и сроках их снятия пока не сообщается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Росавиация уже вводила временные ограничения на работу калужского аэропорта.

    Месяцем ранее воздушная гавань Грабцево возобновила штатную работу после снятия аналогичных запретов.

    В целях обеспечения безопасности российские силы ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников.

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    30 августа 2026, 20:49 • Новости дня
    Российский дзюдоист Тасоев завоевал золото на турнире Большого шлема

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский дзюдоист Инал Тасоев завоевал золотую медаль на престижном турнире Большого шлема в швейцарской Лозанне, победив в финале финского спортсмена.

    Двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы Инал Тасоев одержал победу на турнире Большого шлема в швейцарской Лозанне, передает РИА «Новости».

    В финальном поединке весовой категории свыше 100 кг он одолел финского спортсмена Марти Пуумалайнена.

    Российская сборная продемонстрировала отличные результаты, заняв первое место в медальном зачете соревнований. Национальная команда привезла домой две золотые, одну серебряную и четыре бронзовые награды.

    Бронзовые медали турнира завоевали Егор Андони в весовой категории до 90 кг, победивший француза Максима-Гаэля Нгаяп Амбу, и Мария Иванова, которая в схватке за третье место оказалась сильнее соотечественницы Элис Старцевой.

    В ноябре прошлого года Исполком Международной федерации дзюдо принял решение о возвращении российским спортсменам права выступать на международных соревнованиях с национальной символикой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Инал Тасоев выиграл золотую медаль на чемпионате мира по дзюдо в Будапеште.

    В мае текущего года Элис Старцева одержала победу на турнире Большого шлема в Казахстане. Ранее Международная федерация дзюдо вернула российским спортсменам право участия в турнирах под национальным флагом.

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    31 августа 2026, 08:36 • Новости дня
    Генконсул КНР назвал среднюю стоимость китайского автомобиля в России

    Средняя цена нового китайского автомобиля в России достигла 3,8 млн рублей

    Tекст: Мария Иванова

    Средний чек на новые машины из КНР приблизился к 4 млн рублей и китайские бренды уже заняли более 40% российского авторынка, сообщил генеральный консул Китая во Владивостоке У Дэминь.

    Стоимость востребованных моделей машин из КНР на российском рынке находится в пределах от двух до трех миллионов рублей, передает РИА «Новости». Об этом в преддверии Восточного экономического форума сообщил генеральный консул Китая во Владивостоке У Дэминь.

    «Средняя цена нового автомобиля составила 3,8 млн рублей, а цена популярных моделей обычно варьируется в диапазоне 2–3 млн рублей», – сказал дипломат.

    Он уточнил, что за первые семь месяцев текущего года в стране реализовали около 298,8 тыс. новых китайских транспортных средств. Это обеспечило производителям из КНР долю рынка в 40,9%. В числе самых продаваемых марок оказались Haval, Geely, Changan, Jetour и Jaecoo.

    Восточный экономический форум состоится во Владивостоке с 1 по 4 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за первые семь месяцев этого года продажи китайских и российских автомобилей сравнялись.

    Российское правительство обязало производителей из КНР избегать прямой конкуренции с отечественными моделями.

    По итогам прошлого года китайские бренды Geely и Changan понесли существенные убытки из-за падения спроса.

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    31 августа 2026, 11:20 • Новости дня
    Мантуров сообщил о планах выпускать 2,8 млн автомобилей в год в России

    Мантуров сообщил о планах выпускать 2,8 млн авто к 2035 году

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Правительство России рассчитывает к 2035 году выйти на объем производства около 2,8 млн транспортных средств в год, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.

    Правительство России рассчитывает к 2035 году выйти на объем производства около 2,8 млн транспортных средств в год, заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров.

    Ранее глава правительства Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами сообщил, что правительство утвердило стратегию развития автомобильной промышленности до 2035 года, передает РИА «Новости».

    «В целевом сценарии к 2035 году рассчитываем выйти на выпуск порядка 2,8 млн транспортных средств в год», – сказал Мантуров, выступая на совещании.

    Кроме того, первый вице-премьер отметил, что около 100 млрд рублей было инвестировано в России в перезапуск оставленных иностранцами автозаводов. Он подчеркнул, что после 2022 года основной акцент государства был сделан на сохранение предприятий, коллективов и инженерных компетенций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, все оставленные иностранными компаниями автомобильные заводы в России нашли новых индустриальных партнеров.

    Глава Минпромторга Антон Алиханов анонсировал запуск бывших предприятий Toyota и Volkswagen в текущем году.

    После периода ускоренного роста российская промышленность перешла к этапу структурной перестройки.

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    31 августа 2026, 11:59 • Новости дня
    Reuters: Новые пошлины США нанесут удар по Toyota и Honda

    Reuters: Японские Toyota и Honda сильнее всего пострадают от пошлин США

    Tекст: Мария Иванова

    Введение новых американских импортных тарифов на автомобили канадского производства нанесет наиболее серьезный удар по позициям японских концернов Toyota и Honda, отмечают СМИ.

    Японские автопроизводители Toyota и Honda больше остальных компаний пострадают от введения США 50-процентных пошлин на автомобили из Канады, которые могут вступить в силу с 1 января 2027 года, передает ТАСС.

    На долю этих двух концернов приходится свыше 75% всех автомобилей, производимых на канадской территории.

    По подсчетам аналитиков Barclays, выпущенные Honda в Канаде машины в прошлом году составили почти четверть от всех проданных компанией в США транспортных средств. У Toyota этот показатель достиг 17%, что превышает результаты остальных автопроизводителей. Ситуация усугубляется растущей конкуренцией со стороны китайских электромобилей на мировых рынках.

    Сотрудник лондонской исследовательской фирмы Pelham Smithers Associates Джули Бут отметила, что в случае вступления пошлин в силу Honda и Toyota, вероятно, придется закрыть часть своих сборочных линий в Канаде. По ее мнению, анонсированные Белым домом пошлины способны «уничтожить канадскую автомобильную промышленность». Японским компаниям будет крайне трудно компенсировать поставки в США из-за высокой загруженности заводов в других странах.

    Ранее в августе США ввели 50-процентные импортные пошлины на ряд канадских товаров после отказа Оттавы от торговой сделки. Премьер-министр Канады Марк Карни приостановил переговоры и заявил о начале торговой войны, инициированной Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп анонсировал новые пошлины с 2027 года, обвинив Канаду в использовании торговых преференций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США сообщил о планах повысить пошлины на канадские автомобили до 50%.

    Ранее Вашингтон обложил дополнительными сборами сотни других товаров из соседней страны.

    В ответ канадский Минфин подготовил жесткие зеркальные меры против американской продукции.

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    31 августа 2026, 12:05 • Новости дня
    Патриарх Иерусалимский Феофил III заявил о желании встретиться с Путиным

    Патриарх Феофил III предложил посредничество между Россией и Украиной

    Tекст: Вера Басилая

    Патриарх Иерусалимский Феофил III заявил о желании провести переговоры с лидерами России и Украины для содействия мирному урегулированию конфликта.

    Патриарх Иерусалимский Феофил III выразил готовность выступить посредником в урегулировании украинского кризиса, передает РИА «Новости».

    Для достижения этой цели глава Иерусалимской церкви планирует провести переговоры с лидерами двух стран.

    «В этом духе мы стремимся встретиться как с президентом Путиным, так и с… Зеленским в рамках этих усилий… Мы с нетерпением ждем возможности сотрудничать с ними для открытия каналов связи и начала конструктивного диалога», – сообщил он порталу Breitbart News.

    Глава Иерусалимской церкви охарактеризовал Владимира Путина как верующего члена православной общины. Он подчеркнул, что миссия Иерусалимского патриархата выходит за рамки интересов одной конкретной церкви, охватывая более широкую сферу ответственности.

    В июне президент США Дональд Трамп поддержал кандидатуру Иерусалимского патриарха Феофила III в качестве посредника между Россией и Украиной.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил открытость Москвы к дипломатическому урегулированию конфликта.

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    31 августа 2026, 13:19 • Новости дня
    В Ярославле полиция сорвала гонки стритрейсеров

    Сотрудники Госавтоинспекции предотвратили гонки стритрейсеров в Ярославле

    Tекст: Вера Басилая

    В Ярославле сотрудники Госавтоинспекции пресекли попытку проведения уличных гонок, сорвав массовый сбор водителей.

    Сотрудники Госавтоинспекции Ярославской области сорвали планы любителей уличных гонок. Водители устроили массовый сбор у улицы Механизаторов, передает «Ярославский регион».

    Запланированные заезды не состоялись благодаря своевременному вмешательству правоохранительных органов. Полицейские предотвратили опасные гонки, обеспечив безопасность на дороге.

    В августе московские полицейские задержали участников нелегальных ночных заездов на питбайках.

    В сентябре прошлого года суд оштрафовал двух дрифтеров за опасные маневры на центральной площади Благовещенска.

    Летом прошлого года правоохранители возбудили уголовное дело против водителя иномарки за демонстративную пробуксовку колес в центре Петербурга.

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    31 августа 2026, 15:30 • Новости дня
    Раскрыто содержание нового пакета антироссийских санкций ЕС

    Politico: В новый пакет антироссийских санкций ЕС включат 1600 физлиц и юрлиц

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские чиновники планируют утвердить новые антироссийские санкции, под действие которых попадут 1600 физических и юридических лиц, пишет Politico.

    Очередной список рестрикций станет одним из самых крупных с 2022 года, отмечает Politico, передает РИА «Новости». Ожидается, что европейские лидеры одобрят эти меры на предстоящей встрече в октябре.

    «Стратегия заключается в том, чтобы задействовать все возможные средства», – заявил собеседник издания.

    Кроме того, участники обсуждения вновь подняли вопрос о возможном использовании замороженных российских активов.

    Напомним, европейские власти запланировали утверждение 22-го пакета ограничений на осень.

    В июле Совет ЕС утвердил 21-й раунд антироссийских санкций.

    Перед этим европейские дипломаты столкнулись с нехваткой идей для новых рестрикций.

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    Новые приключения «Смешариков» из Болохово

    За несколько дней восьмиклассница Ксения Щендрыгина обрела всероссийскую известность в качестве уличной художницы. Сначала – усилиями администрации города Болохово Тульской области, которая пригрозила школьнице уголовным преследованием за детский рисунок на детской площадке. А затем – благодаря губернатору региона, без лишней бюрократии потребовавшему «отстать от ребенка». Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД проанализировал причины и последствия арт-конфликта, вроде бы разрешившегося наилучшим образом. Подробности

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    Американские авианосцы отправятся в прошлое

    ВМС США приказано пойти на радикальный шаг – отказаться от использования электромагнитных катапульт на авианосцах и вернуться, по сути, в прошлое, к паровым катапультам. Для Пентагона это означает и огромные затраты, и подрыв самих основ военно-морского строительства. Однако стратегически данное решение выглядит как подготовка США к большой войне с серьезным противником. О чем идет речь? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • В Марокко захотели кусок Испании

      Власти Марокко призвали к «освобождению оккупированных городов» – Мелильи и той самой Сеуты, которая не уходит из новостных заголовков. Действительно, а почему испанские города находятся в Африке? Когда начнется деколонизация?

    • На смену Макрону готовят русофоба похуже

      О выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции объявил Рафаэль Глюксманн – примечательный враг России, у которого действительно есть шансы сменить Эммануэля Макрона. А как же Марин Ле Пен?

    • Что забыл в России директор ЦРУ

      В России с необъявленным визитом побывал директор ЦРУ и человек из близкого круга президента США Джон Ли Рэтклифф. Последний визит такого рода был в ноябре 2021 года. С чем связан нынешний? Есть самые смелые предположения.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Кефир: польза и вред для организма, можно ли пить на ночь и кому нельзя

      Кефир – один из самых популярных кисломолочных продуктов в России: он содержит молочный белок, кальций, фосфор, витамины группы B и живые микроорганизмы, а ферментированные продукты, включая кефир и натуральный йогурт, могут поддерживать разнообразие кишечной микробиоты. Но кефир подходит не всем: он может вызывать дискомфорт при лактазной недостаточности, обострении заболеваний ЖКТ, индивидуальной непереносимости и при употреблении слишком поздно или в большом количестве. Рассказываем, чем полезен кефир, кому он может навредить, можно ли пить кефир на ночь, сколько кефира допустимо в день и как выбрать качественный продукт по рекомендациям Роскачества.

    • Открытки с Днем учителя 2026: красивые картинки бесплатно и поздравления

      В понедельник, 5 октября 2026 года, в России отметят День учителя – профессиональный праздник педагогов, наставников, преподавателей и работников сферы образования. В этот день школьники, родители и выпускники поздравляют учителей цветами, открытками, добрыми словами и небольшими подарками. Газета ВЗГЛЯД публикует красивые открытки, картинки и поздравления с Днем учителя 2026, которые можно бесплатно скачать, отправить в мессенджере или использовать для подписи к подарку.

    • Сколько калорий сжигается при ходьбе: расход по весу, шаги, скорость и как тратить больше

      Ходьба помогает расходовать калории, поддерживать сердечно-сосудистую систему и повышать ежедневную активность без спортзала. Сколько калорий сжигается при ходьбе, зависит от веса человека, скорости, времени прогулки, рельефа, длины шага и уровня подготовки: за час спокойной ходьбы можно потратить около 180–300 ккал, при быстрой ходьбе – примерно 270–450 ккал, а ходьба в гору или по лестнице увеличивает расход энергии еще сильнее. Рассказываем, сколько калорий сжигается за 30 минут, час и 10 тысяч шагов, какие мышцы работают при ходьбе, как увеличить расход калорий и кому нужно быть осторожнее с интенсивной нагрузкой.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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